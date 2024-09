Opel Combo Electric, aprono gli ordini in Italia: il prezzo del “multispazio”

Al via in Italia gli ordini del nuovo Opel Combo Electric, il multispazio a zero emissioni ideale per le famiglie, l'uso quotidiano e i lunghi viaggi

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il nuovo Opel Combo Electirc: aperti gli ordini.

Arriva anche in Italia la nuova generazione di Combo Electric, il multispazio elettrico di Opel ideale per tutte le attività quotidiane e per i viaggi in famiglia.

Opel Combo Electric: ordini aperti in Italia

Ordini aperti nel nostro Paese per il nuovo Combo Electric a zero emissioni, riconoscibile subito al primo sguardo grazie al caratteristico volto del marchio Opel Vizor.

Per la prima volta nella sua storia, Combo è dotato di fari Intelli-Lux Led Matrix Light, leader assoluti della categoria. Presente, naturalmente, l’ultimo sistema di infotainment multimediale con schermo touchscreen a colori da 10 pollici e la connessione wireless che garantisce la connettività e il miglior intrattenimento fin dalla versione d’ingresso.

Come da tradizione Opel, azienda che ha da poco presentato tutta la sua nuova gamma ibrida, non possono mancare i sistemi i di assistenza alla guida più aggiornati: Combo può equipaggiare fino a 18 assistenti elettronici che contribuiscono a rendere ogni viaggio ancora più sicuro e rilassante.

Il cockpit ergonomico, appena ridisegnato, può essere ordinato con il display informativo per il conducente da 10 pollici completamente digitale: fornisce tutte le informazioni importanti in tempo reale, compresi i dati sul consumo energetico e sulla ricarica.

Autonomia super a zero emissioni

Il nuovo Opel Combo Electric è alimentato da un motore elettrico da 100 kW (136 CV) e 270 Nm di coppia: la velocità massima è di 135 chilometri orari. L’autonomia è super: il multispazio della Casa tedesca offre una mobilità a misura di viaggio e a risparmio di risorse.

La nuova generazione di Combo premette un viaggio silenzioso e a zero emissioni, arrivando fino a 346 chilometri con una singola ricarica, grazie all’ulteriore sviluppo della motorizzazione elettrica e alla pompa di calore ad alta efficienza che aiuta a preservare l’autonomia della batteria a basse temperature.

Il veicolo può essere ricaricato dell’80£ in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW; la batteria può essere rapidamente alimentata con corrente alternata.

La batteria è posizionata sotto il pavimento, così da consentire ai passeggeri di beneficiare di uno spazio esemplare in cabina. A seconda delle preferenze personali, i conducenti di Combo possono contare su tre diverse modalità di guida: la Eco, la Normal e la Power.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Presente un nuovo sistema di frenata rigenerativa che si può regolare su tre livelli di recupero utilizzando direttamente le comode leve poste dietro al volante. A bordo troviamo anche il caricabatterie da 11 kW opzionale.

Spazio maxi e prezzo

Tra i punti di forza del nuovo Opel Combo Electric c’è naturalmente lo spazio, con i clienti che possono scegliere tra due diverse lunghezze del veicolo: a disposizione nel listino Opel c’è la versione da 4,41 metri con spazio per un massi di cinque persone, e quella da 4,76metri che può ospitare fino a sette passeggeri su tre file.

A seconda della configurazione scelta dei sedili, Combo XL (la versione più lunga) offre fino a 4.000 litri di volume di carico, con il sedile del passeggero anteriore abbattuto. In totale troviamo 27 vani portaoggetti in cabina e anche un tetto panoramico disponibile come optional. Il prezzo di partenza del nuovo Opel Combo Electric, come riportato da Stellantis, è di 36.150 euro.