Nuovo Opel Frontera: il SUV elettrificato per tutte le esigenze

Con il lancio ufficiale avvenuto a fine anno, Opel presenta per un buon inizio 2025 il suo nuovo Frontera. Un SUV progettato per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità e alla tecnologia. Disponibile in versione completamente elettrica (Opel Frontera Electric) e ibrida (Opel Frontera Hybrid), il nuovo arrivato in famiglia si distingue per il design audace, la flessibilità interna e un eccezionale rapporto qualità-prezzo.

Offerta doppia: due motorizzazioni, due configurazioni, due allestimenti

Nuovo Opel Frontera si rivolge a una clientela diversificata, offrendo opzioni che si adattano a ogni stile di vita:

Motorizzazioni : Frontera Electric è equipaggiato con un motore elettrico da 83 kW (113 CV), mentre la versione ibrida offre due varianti di potenza, con un motore a benzina turbo 1.2 da 74 kW (100 CV) o 100 kW (136 CV), abbinato a un sistema elettrico a 48 volt.

: Frontera Electric è equipaggiato con un motore elettrico da 83 kW (113 CV), mentre la versione ibrida offre due varianti di potenza, con un motore a benzina turbo 1.2 da 74 kW (100 CV) o 100 kW (136 CV), abbinato a un sistema elettrico a 48 volt. Configurazioni : Disponibile con cinque o sette posti, Frontera garantisce spazio e comfort per famiglie e professionisti.

: Disponibile con cinque o sette posti, Frontera garantisce spazio e comfort per famiglie e professionisti. Allestimenti: I clienti possono scegliere tra le versioni Edition e GS, entrambe personalizzabili con i pacchetti opzionali Tech Pack e Comfort Pack.

Con prezzi a partire da 24.500 euro per la versione Hybrid e 29.900 euro per la versione Electric, Opel punta a rendere la mobilità elettrificata accessibile a tutti.

Un design che combina robustezza e raffinatezza

Opel Frontera interpreta in chiave moderna la filosofia di design “bold and pure” del marchio tedesco. Il frontale è dominato dal caratteristico Opel Vizor, che integra i fari Intelli-LED con abbaglianti automatici, e dal nuovo logo Opel Blitz. La vernice bicolore con tetto a contrasto e l’assenza di elementi cromati conferiscono al veicolo un look contemporaneo e sostenibile.

Le dimensioni del SUV (4.385 mm di lunghezza, 1.795 mm di larghezza e 1.635 mm di altezza) garantiscono una presenza su strada imponente ma agile, con un passo di 2.670 mm che ottimizza lo spazio interno. I dettagli come l’apertura trapezoidale per il raffreddamento e i passaruota pronunciati sottolineano la robustezza del design.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Interni futuristici e funzionali

L’abitacolo del nuovo Opel Frontera riflette un approccio “detox”, concentrandosi sull’essenziale per migliorare l’esperienza di guida. Il cockpit digitale Pure Panel, con un display widescreen da 10 pollici, offre un’interfaccia intuitiva e moderna, affiancata da pulsanti fisici per le funzioni principali.

Gli interni sono progettati per garantire massimo comfort e praticità:

Sedili ergonomici Intelli-Seat : Realizzati con materiali riciclati, alleviano la pressione sul coccige e offrono supporto ottimale durante i viaggi lunghi.

: Realizzati con materiali riciclati, alleviano la pressione sul coccige e offrono supporto ottimale durante i viaggi lunghi. Connettività avanzata : Compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a cinque porte USB-C distribuite tra le tre file di sedili.

: Compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a cinque porte USB-C distribuite tra le tre file di sedili. Soluzioni di stoccaggio intelligenti: Tasche per smartphone negli schienali e rivestimenti in gomma antiscivolo nei vani portaoggetti.

La capacità di carico è un altro punto di forza: 460 litri con i sedili posteriori in posizione, espandibili a 1.600 litri con i sedili abbattuti. Inoltre, le barre portatutto opzionali consentono un carico sul tetto fino a 240 kg.

Prestazioni elettrificate per ogni esigenza

Le due versioni del Frontera offrono prestazioni ottimizzate per diversi stili di guida:

Opel Frontera Electric

Autonomia : Fino a 305 km con la batteria standard da 44 kWh, estendibile a circa 400 km nella versione Long Range.

: Fino a 305 km con la batteria standard da 44 kWh, estendibile a circa 400 km nella versione Long Range. Ricarica rapida : Con un caricatore di bordo da 7,4 kW e supporto per la ricarica a corrente continua da 100 kW, è possibile raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti.

: Con un caricatore di bordo da 7,4 kW e supporto per la ricarica a corrente continua da 100 kW, è possibile raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti. Prestazioni: Velocità massima di 140 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi.

Opel Frontera Hybrid

Motorizzazioni : Il sistema ibrido combina un motore a benzina turbo con un motore elettrico da 21 kW (28 CV).

: Il sistema ibrido combina un motore a benzina turbo con un motore elettrico da 21 kW (28 CV). Prestazioni : Velocità massima di 180 km/h (versione da 74 kW) e 190 km/h (versione da 100 kW), con accelerazioni rispettivamente di 11 e 9 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h.

: Velocità massima di 180 km/h (versione da 74 kW) e 190 km/h (versione da 100 kW), con accelerazioni rispettivamente di 11 e 9 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h. Consumi: 5,2-5,5 l/100 km a seconda della configurazione, con emissioni di CO2 comprese tra 118 e 123 g/km (WLTP).

Sicurezza e tecnologia al top

Nuovo Opel Frontera integra soluzioni tecnologiche avanzate per garantire la massima sicurezza:

Fari Intelli-LED : Illuminazione ottimale in ogni condizione grazie agli abbaglianti automatici.

: Illuminazione ottimale in ogni condizione grazie agli abbaglianti automatici. Assistenti alla guida : Sistemi avanzati per il mantenimento della corsia, il rilevamento dei pedoni e la frenata automatica d’emergenza.

: Sistemi avanzati per il mantenimento della corsia, il rilevamento dei pedoni e la frenata automatica d’emergenza. Ergonomia avanzata: Il volante moderno ed elegante migliora la presa e riduce l’affaticamento del conducente.

Una scelta sostenibile per il futuro

Opel dimostra un forte impegno verso la sostenibilità, utilizzando materiali riciclati per gli interni e offrendo soluzioni a zero emissioni locali con la versione Electric, conferma la propria capacità di anticipare le tendenze del mercato, offrendo un SUV versatile, tecnologico e rispettoso dell’ambiente. Una scelta ideale per chi cerca un veicolo capace di coniugare efficienza, stile e funzionalità.