Nuovo Opel Frontera: efficienza, spazio e stile in anteprima al Salone Auto Torino

La casa tedesca lancia il suo SUV compatto in Italia: nuovo Opel Frontera, disponibile in versioni ibride ed elettriche, promette prestazioni elevate e prezzi competitivi a partire da 24.500 Euro.

Torino è stato il palcoscenico di nuovo Opel Frontera, SUV compatto e versatile che mira a soddisfare le esigenze di famiglie moderne e amanti dell’avventura. L’evento ha messo in luce non solo le caratteristiche tecniche del nuovo modello, ma anche la sua strategia di prezzo, particolarmente aggressiva nel mercato. Con una gamma che parte da 24.500 Euro per la versione ibrida e 29.900 Euro per quella completamente elettrica, Opel mira a conquistare una fetta significativa del mercato dei SUV compatti elettrificati.

Che Opel abbia sempre puntato a rendere la mobilità accessibile a un ampio pubblico è consolidato, mantenendo alto il livello di innovazione e praticità. Quest’anno festeggia i 125 anni di produzione automobilistica, anni in cui, Opel è andata sempre avanti, offrendo ai clienti una mobilità innovativa, pratica e, soprattutto, accessibile. A questo proposito, il nuovo Opel Frontera è particolarmente forte, un SUV altamente flessibile, spazioso ed elettrificato che conquisterà un nuovo mercato.

Un SUV per tutte le esigenze: da 5 a 7 Posti

Una delle caratteristiche più rilevanti di nuovo Frontera è la sua configurazione spaziale, che lo rende un veicolo ideale per famiglie numerose o gruppi di amici. Oltre alla classica configurazione a cinque posti, sarà disponibile anche una versione a sette posti, perfetta per chi ha bisogno di maggiore capacità di carico umano. Questo lo posiziona in una categoria particolarmente apprezzata dai consumatori che cercano un’auto spaziosa ma non vogliono rinunciare alla compattezza e maneggevolezza tipica dei SUV di medie dimensioni.

Con un design robusto e funzionale, nuovo Frontera si distingue immediatamente per il suo look moderno e audace. Al centro della griglia frontale troviamo il nuovo logo Opel Blitz, incastonato nel cosiddetto “Opel Vizor”, un elemento di design distintivo che integra i fari anteriori in modo armonico e fluido. Gli ampi passaruota e le linee muscolose conferiscono al SUV una presenza imponente, mentre il montante C caratteristico aggiunge un tocco di eleganza contemporanea.

Interni digitali e spaziosi

Il design esterno di Frontera trova un’eco altrettanto forte negli interni, dove la semplicità e la funzionalità sono i temi principali. Il volante di nuova concezione e i due schermi digitali da 10 pollici affiancati, uno per il quadro strumenti e l’altro per l’infotainment, creano un’interfaccia utente intuitiva e all’avanguardia. Tutto è studiato per ridurre le distrazioni durante la guida e mantenere l’attenzione del conducente sulla strada.

I sedili anteriori sono dotati della tecnologia Intelli-Seats, sviluppata da Opel per garantire il massimo comfort anche durante i viaggi più lunghi. Con una speciale fessura centrale che allevia la pressione sul coccige, questi sedili rappresentano un ulteriore passo avanti nella cura del benessere dei passeggeri. Lo spazio non manca nemmeno nel vano bagagli: con oltre 450 litri di capacità nella configurazione standard, che possono diventare 1.600 abbattendo i sedili posteriori, il nuovo Frontera è perfetto per chi ama i weekend fuori porta o le vacanze in campeggio.

Un SUV versatile e tecnologico

La capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti non si limita solo allo spazio, ma si riflette anche nella scelta delle motorizzazioni e degli allestimenti. Nuovo Opel Frontera sarà disponibile in due versioni: ibrida ed elettrica. La versione ibrida, con un motore turbo benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV) accoppiato a un motore elettrico da 21 kW, offre un’efficienza di consumo e un ridotto impatto ambientale rispetto ai tradizionali motori a combustione interna. Per chi cerca prestazioni superiori, sarà disponibile una versione ibrida con motore 1.2 turbo da 100 kW (136 CV).

Chi invece desidera viaggiare a emissioni zero potrà optare per Frontera Electric, alimentato da una batteria che offre un’autonomia di oltre 300 chilometri secondo il ciclo WLTP. Per chi necessita di un’autonomia ancora maggiore, Opel propone una versione “long range” in grado di percorrere fino a 400 chilometri con una singola carica. Questi dati rendono il Frontera Electric particolarmente interessante per chi utilizza l’auto quotidianamente in città o per lunghi viaggi senza dover affrontare la ricarica troppo frequentemente.

Allestimenti completi e nessun opzionale

Uno degli aspetti più interessanti della nuova offerta Opel è la semplicità con cui i clienti possono configurare il proprio Frontera. L’automobile sarà disponibile in due allestimenti: Frontera e Frontera GS, con quest’ultimo pensato per chi desidera un look più esclusivo. L’allestimento standard, Frontera, include già di serie tutto il necessario per un’esperienza di guida moderna e confortevole: sistema di infotainment con schermo touch da 10 pollici, navigatore integrato, quadro strumenti digitale e telecamera posteriore.

Frontera GS, invece, aggiunge un tocco di stile con il tetto nero a contrasto, barre sul tetto e sedili riscaldati. La strategia di Opel è chiara: eliminare la complessità degli optional e offrire ai clienti un pacchetto completo, lasciando loro solo la scelta della motorizzazione e del colore.

Nuovo protagonista nel mercato dei SUV compatti

Nuovo Opel Frontera rappresenta un passo avanti significativo per la casa tedesca nel segmento dei SUV compatti. Con un design moderno e funzionale, un’offerta di motorizzazioni elettriche e ibride e una flessibilità d’uso che lo rende ideale sia per le famiglie che per gli amanti dell’avventura, questo modello ha tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti del mercato nei prossimi anni.

Con un prezzo di partenza competitivo e una gamma di dotazioni di serie che non lascia nulla al caso, Opel punta a rendere Frontera una scelta accessibile e desiderabile per un ampio pubblico. Le prime consegne sono previste per l’autunno, e non ci sono dubbi che questo nuovo SUV attirerà l’attenzione di chi cerca un veicolo pratico, innovativo e in linea con le esigenze di una mobilità sostenibile.