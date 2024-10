Se sognate un abitacolo sportivo potreste rivestire il volante in pelle con un tutorial semplice e veloce. Scopriamo i passaggi da seguire per impreziosire lo sterzo

Il volante in pelle può rappresentare, per alcuni, una chicca inutile all’interno dell’auto ma può essere una aggiunta estetica molto accattivante. Rivestire un volante in pelle può essere molto utile anche per una guida sicura e può avere un impatto sul calore rovente che, abitualmente, si sprigiona sulla gomma. Un volante in pelle, inoltre, rappresenta una ottima soluzione per avere una presa ideale su un volante, altrimenti, usurato. Il rivestimento di un volante può essere eseguito anche senza rivolgersi ad un tappezziere. Non occorre essere dei professionisti per eseguire una procedura impeccabile, ma serve una buona dose di pazienza e attenzione per un lavoro impeccabile.

Prima di cominciare la procedura occorre avere tutto il materiale necessario. Bisogna munirsi di un ago, di un filo di nylon e un coprivolante in pelle con gancetti. Vi basterà andare in un negozio di ricambi auto per acquistare i prodotti. Occhi aperti quando si compra un coprivolante perché esistono prodotti di qualità che vi garantiranno una lunga durata e altri di scarso livello. Il pericolo è quello di dover provvedere a una sostituzione se vi ritroverete con uno di qualità scadente. Nella scelta tenete a mente anche il colore della vettura perché potrebbe essere eccessivo un coprivolante in pelle chiara e potrebbe non adattarsi all’abitacolo.

La guida per il rivestimento del volante

Una volta comprato tutto il necessario possiamo cominciare a rivestire il volante con la copertura in pelle. La troverete, nella maggior parte dei casi, già tagliata. La copertura deve aderire perfettamente al volante. Dovrete bloccare la pelle con degli spilli prima di cominciarla a fissarla. Nell’operazione dovrete applicare una pressione e tendere il materiale più possibile. Una volta fissata la copertura in pelle sul volante dovremo cominciare a cucirla con un filo di nylon, o qualsiasi altra fibra molto resistente.

Dovrete fare il primo nodo, quello d’ancoraggio, cominciando dall’estremità del raggio. Il copri volante possiede ai suoi bordi una serie di gancetti. Servono per bloccare l’inizio e la fine del filo. Potrete iniziare a cucire i gancetti partendo dal primo sino ad arrivare all’ultimo. Il movimento deve essere a zig zag, dal gancio destro a quello sinistro, lasciando uno sempre vuoto. Una volta arrivato all’altro raggio occorre proseguire con un altro nodo di ancoraggio. In seguito si devono riprendere le cuciture usando i gancetti che sono stati lasciati vuoti in precedenza.

Una volta terminato il lavoro, con pazienza, vi troverete un volante perfettamente rivestito. Il tutorial è semplice, ma occorre avere una buona manualità per completare l’opera con meticolosità. Dovrete testare lo sterzo in strada, facendo un giro di prova. Se tutto è andato a buon fine vi ritroverete a guidare per ore la vettura con una presa migliore rispetto alla gomma. L’impugnatura sarà ben salda e eviterete imprevisti durante i viaggi più caldi in estate. Per sbloccare il volante dovrete seguire 3 passaggi. Le mani non vi faranno più male e la nuova copertura vi farà divertire nei tratti misti e rilassare nelle rettifili. L’estetica dell’abitacolo avrà un appeal maggior e potrete godervi viaggi in totale sicurezza.