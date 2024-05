Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Opel Frontera è il nuovo SUV della Casa tedesca completamente elettrico

Anteprima mondiale a Istanbul per Opel, che in Turchia ha tolto i veli al suo nuovissimo SUV completamente elettrico Opel Frontera. Un compatto che, lanciato inizialmente in Germania, potrà contare su prezzi competitivi sul mercato che faranno gola a tanti che nel nuovo mezzo della Casa potranno ritrovare innovazione, praticità, accessibilità e tanto comodità a bordo per chi guida e per chi siede lato passeggero.

Opel Frontera, il SUV ideale per la famiglia

Presentazione in grande stile a Istanbul per Opel Frontera, il SUV della Casa di Rüsselsheim che era già stato svelato in anteprima con alcune immagini nelle settimane passate. Ma in terra turca c’è il primo contatto diretto col mezzo, con centinaia di giornalisti che hanno avuto modo di guardare da vicino il nuovo compatto del brand tedesco che punta a prendersi un posto di spicco nel segmento.

Frontera, infatti, non è solo un SUV dalle dimensioni generose, ma è anche un mezzo in continua evoluzione che promette ai consumatori una continua innovazione che non li lascerà delusi. Il design lo fa subito risaltare, con il nuovo logo Opel Blitz al centro della frontale Opel Vizor, i passaruota e le soglie prominenti e l’accattivante montante C che sottolineano il carattere robusto. Il look è moderno, con un’attenzione particolare all’essenziale che continua anche negli interni, col guidatore e i passeggeri che possono usufruire di un abitacolo molto comodo.

Lato conducente, da sottolineare la presenza di un volante di nuova concezione e due schermi widescreen da 10 pollici. E per i più attenti e bisognosi, Opel ha pensato anche a un’innovativa stazione per smartphone.

Al primo posto, infatti, la Casa tedesca, che di recente ha presentato anche il nuovo Grandland, ha messo sì la comodità del mezzo, ma anche l’idea che possa essere utilizzata per viaggiare. Motivo per cui i sedili sono brevettati con una fessura al centro che allevia la pressione sul coccige. Nel bagagliaio possono essere stivati più di 450 litri e con i sedili abbattuti anche fino a 1.600 litri.

E non è finita qui, perché al momento Opel Frontera è pensata per cinque passeggeri, ma da Rüsselsheim sono stati chiari: in futuro sarà disponibile anche come sette posti.

Elettrico e ibrido, i prezzi

Il nuovo Opel Frontera sarà disponibile sia in versione ibrida con tecnologia a 48 volt che in versione completamente elettrica. Con un prezzo di partenza di circa 24.000 euro in Germania, la versione Hybrid ha un motore turbo a benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV) sviluppato appositamente per l’uso ibrido. Questo funziona in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti, in modo che il consumo di carburante e le emissioni di CO2 siano significativamente inferiori rispetto a un modello ad alimentazione convenzionale.

Opel Frontera Hybrid sarà disponibile anche con un motore 1.2 turbo da 100 kW (136 CV). Ma per chi preferisse viaggiare a zero emissioni c’è anche Opel Frontera Electric, un SUV con un’autonomia di oltre 300 chilometri (secondo WLTP) che è proposto a partire da circa 29.000 euro in Germania. In versione “long range”, il nuovo Opel Frontera Electric sarà in grado di percorrere fino a circa 400 chilometri (WLTP2) prima di necessitare di una ricarica.