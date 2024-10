Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Cupra Tutto sul nuovo Cupra Terramar: un SUV spaziale

Cupra è uno dei marchi che si sta espandendo di più in Europa. Volkswagen ci punta tanto e nei prossimi anni ingloberà al proprio interno, come già sta facendo, alcuni modelli Seat. Dal 2018 ad oggi questo brand ha consegnato oltre 700mila auto e ha aperto più di 800 Cupra Garages. In occasione della celeberrima America’s Cup, il Marchio iberico ha deciso di togliere i veli dalla sua ultima creazione, quella Terramar tanto attesa dagli appassionati.

Questo modello sarà prodotto in Ungheria, negli stabilimenti Audi e le consegne partiranno nell’ultimo trimestre del 2024. Il nome del SUV elettrificato è un omaggio al circuito di Terramar, dove è nato il marchio Cupra. Tale vettura si promette di scalare rapidamente le classifiche di gradimento nel segmento di competenza.

Cosa ci offre fuori

Per quanto concerne il design il Cupra Terramar rappresenta una vera sterzata per il Brand. Le sue dimensioni sono generose: 4.519 mm di lunghezza, 1.584 mm di altezza e 1.863 mm di larghezza con un passo di 2.681 mm. Il frontale è caratterizzato dalla forma a squalo e i fari hanno la nuova firma luminosa a tre triangoli con proiettori LED Matrix. Sempre sul davanti troviamo una griglia imponente che dà carattere e sportività a questo SUV.

Le linee possenti di questo modello sono esaltate poi dai cerchi in lega disponibili che possono essere di 18″, 19″ e 20″. Sul posteriore infine troviamo il logo Cupra insieme alla scritta Terramar illuminati. Questo modello sarà disponibili con 9 colorazioni esterni tra cui 2 opachi che sono: Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt. Poi ci sono: Dark Void, Fjord Blue, Glacial White, Cosmos Blue, Timanfaya Grey, Midnight Black e Graphene Grey.

Gli interni e il motore

Quando si entra in auto c’è il “welcome ceremony” con un gioco di luci che proietta con i gruppi ottici anteriori e posteriori il logo Cupra a terra. All’interno della vettura troviamo il volante Cupra con paddle e pulsanti satelliti di serie. I sedili sono sportivi e offrono il massimo comfort, le linee della console richiamano gli esterni e l’infotainment è di alto livello. Ad aiutarci c’è uno schermo da 12,9 pollici con cursore retroilluminato. Inoltre grazie all’Head-up Display sul parabrezza si riesce ad avere sempre tutto sotto mano mentre si guida.

Migliorata anche l’interfaccia grafica del sistema di infotainment così da renderlo più intuitivo per il guidatore con connettività tramite Apple CarPlay e Android Auto. Il comparto audio, invece, è curato da Sennheiser Mobility. Inoltre Cupra assicura l’utilizzo di materiali ecosostenibili e rinnovabili. Gli interni sono offerti in 3 diverse proposte: Deep Ocean, Moon Light e High Canyon. Tutti i sedili sono completati dal logo Cupra in rilievo sul poggiatesta.

Per quanto riguarda la motorizzazione, Cupra offre tre diverse tecnologie e 5 diversi propulsori. Troviamo quindi il TSI (benzina), l’Hybrid (mild hybrid) e l’e-HYBRID (ibridi plug-in) e riescono ad erogare tra i 150 CV e i 272 CV. A prescindere dal motore scelto tutti i Cupra Terramar montano un cambio a doppia frizione DSG. Naturalmente, come da regole UE, anche questa vettura è dotata di tutti gli ADAS di ultima generazione obbligatori. Ci sarà infine una variante unica del modello prodotta in soli 1.337 esemplari, si tratterà della Cupra Terramar America’s Cup Edizione Limitata. Per quanto concerne i prezzi si oscilla tra i 40mila e i 60mila euro a secondo del tipo di motorizzazione e allestimento prescelto.