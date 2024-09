Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Cupra sfida le convenzioni. Ancora. Dalla sua nascita il giovane marchio spagnolo ha fatto dell’originalità un pilastro e si ripete, presentando Terramar, il primo SUV sportivo della gamma. Le quotazioni del segmento appaiono in forte crescita, e i progettisti mica potevano lasciarsi sfuggire un’occasione simile. Attenta alle ultime tendenze, ha pensato di mostrarla in anteprima mondiale a Barcellona. La produzione scatterà nello stabilimento Audi di Györ, in Ungheria. Con il debutto del modello, il brand completa il rispettivo portafoglio.

Senso patriottico? Certo, ma esiste un secondo fattore: la ribalta mediatica ottenuta capoluogo catalano in questi giorni. Come ben sapranno gli appassionati di vela, è in pieno corso di svolgimento l’America’s Cup, con cui il marchio automotive stringe un’intesa. All’insegna del motto “there’s no second”, propone pure un’edizione esclusiva, la Terramar America’s Cup, limitata a soli 1.337 esemplari.

Proporzioni sportive

Intitolata allo storico circuito automobilistico, dove Cupra ha visto la luce nel 2018, la Terramar sfoggia proporzioni sportive. Lunga 4.519 mm, alta 1.584 mm, larga 1.863 mm e dotata di un passo di 2.681 mm, sa farsi riconoscere per la zona anteriore.

Il frontale shark nose le dona mordente, che riflette il carattere scultoreo e dinamismo. Incorniciato da due linee, il logo salta subito all’attenzione. Sapete poi cosa spicca? La firma luminosa a tre triangoli, con proiettori LED Matrix all’anteriore, con tecnologia ad alta definizione. Invece della tipica griglia, trova spazio la bocca inferiore funzionale, orientata alle performance. Così, giusto per far capire, casomai ce ne fosse bisogno, chi comanda su strada.

Si spostano ai fianchi le linee ampie e possenti, esaltate dai cerchi in lega da 18, 19 e 20 pollici. Per quanto riguarda il “lato B”, le generose proporzioni attribuiscono allo Sport Utility una forte presenza. Tra i fari posteriori, insieme al nome Terramar illuminato, risalta sempre il logo. Combinato ad altri elementi del design, l’estrattore posteriore snellisce le forme e aggiunge un tocco provocatorio. Che, poco ma sicuro, male non fa, anche perché per distinguersi oggi tocca osare.

Al lancio, la Cupra Terramar, pioniere dei SUV sportivi della Casa Terramar conta nove colori esterni, tra cui due opachi: Century Bronze Matt ed Enceladus Grey Matt. La palette è completata da Cosmos Blue, Fjord Blue, Glacial White, Midnight Black, Timanfaya Grey, e Dark Vois, ispirato al colore plasma della showcar DarkRebel.

Interfaccia uomo-macchina

Prima di salire a bordo, gli occupanti ricevono un ‘caloroso’ benvenuto. Entra, infatti, in funzione la welcome ceremony, gioco di illuminazione dinamica dei gruppi ottici anteriori e posteriori della new entry nella gamma. Lo spazio riflette il carattere emozionale dello Sport Utility, incentrato sul conducente. Il ‘capitano della nave’ ottiene il massimo controllo, attraverso i paddle e i pulsanti satelliti di serie del volante, mentre i sedili avvolgenti di serie offrono dinamismo puro.

Nella console centrale, la spina dorsale scultorea scorre intorno ai componenti funzionali. Essa introduce un design parametrico 3D, presente pure sulle parti strutturali della plancia. L’interfaccia uomo-macchina (HMI) compie un balzo evolutivo, sia nel virtual cockpit da 10,25 pollici dietro il volante sia nel sistema di infotainment da 12,9 pollici con cursore retroilluminato. Controllato, intuitivo e sicuro, l’accesso al Wireless Full Link consente di usufruire di varie funzionalità attraverso Apple CarPlay e Android Auto. Siccome gli smartphone sono diventati parte integrante del nostro quotidiano, i clienti hanno la gestione completa del mezzo tramite l’app My Cupra, dal “clima” da remoto alla chiusura e allo sblocco a distanza.

L’Head-up Display sul parabrezza permette al guidatore di avere le informazioni direttamente nel suo campo visivo. L’App Bar dell’impianto di infotainment gode dell’introduzione di widget e di una barra ad hoc per il clima, affinché muoversi tra le varie voci divenga naturale. Persino chi è meno ferrato nelle tecnologie vi prenderà confidenza. Nello schermo dell’unità principale confluisce il climatizzatore. Dunque, le interazioni digitali e fisiche confluiscono in un unico spazio, in maniera da rendere accessibili le funzioni e gli assistenti in un solo tocco.

A livello di ergonomia, la Cupra Terramar, pioniere dei SUV sportivi della Casa Terramar, è studiata in modo certosino. Sedili dalle forme avvolgenti mettono gli occupanti subito a loro agio. Materiali innovativi costituiscono la migliore dichiarazione d’amore nei confronti dell’ambiente. Luci intelligenti nel cruscotto e pannelli delle portiere retroilluminati si fondono per proiettare un’aura magnetica. Analogamente alle voci di un coro, i vari elementi confluiscono in un’armonia. E, per un tocco di personalità, il listino prevede tre opzioni di abitacolo – Deep Ocean, Moon Light e High Canyon – tra le quali scegliere.

Intanto, prosegue la collaborazione insieme agli specialisti audio di Sennheiser Mobility, mediante un nuovo sistema audio opzionale ad alta fedeltà a 12 altoparlanti. Alimentato dagli algoritmi Concerto con tecnologia AMBEO, il guidatore e i passeggeri sono immersi in un’esperienza sonora unica.

La sicurezza in ogni frangente viene garantita da un ampio ventaglio di ADAS. Tra le novità spiccano l’Adaptive Cruise Control con funzione predittiva, il Travel Assist, il Side and Exit Assist, l’Emergency Assist e il rilevatore della stanchezza. On-demand, gli acquirenti hanno occasione di aggiungere il Pre-Crash, che prepara l’auto a un potenziale incidente sulla base delle informazioni raccolte.

Propulsori e prezzo d’attacco

Suddivisi in tre tecnologie, cinque propulsori conferiscono una dinamica brillante. Il mild-hybrid da 150 CV costituisce la novità della Cupra Terramar. Due le proposte a benzina TSI da 2.0 litri, da 204 e 265 CV, abbinati alla trazione integrale. Infine, le opzioni plug-in sprigionano 204 CV e, nella versione VZ, 272 CV. Il grande pacco batterie da 19,7 assicura un’autonomia superiore ai 100 km in modalità solo elettrica. La ricarica può avvenire fino a 50 kW in corrente continua o fino a 11 kW mediante una wallbox a casa. Il listino prezzi parte da 42.250 euro.

"Cupra Terramar rappresenta la prossima fase del nostro percorso di crescita. Un SUV sportivo che trasmetterà lo spirito giovanile e audace di Cupra a un pubblico più vasto, ampliando il marchio e conquistando nuovi clienti in cerca di un design straordinario e prestazioni superiori", ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO del brand.

"Cupra Terramar rende omaggio all'emblematico circuito di gara in cui è nato il marchio Cupra, e ridefinisce ciò che i SUV possono offrire in termini di emozioni, prestazioni e design. Per alcuni, il design segue la funzionalità, per noi di Cupra invece il design segue le emozioni".