Terramar, audacia e innovazione firmata Cupra

CUPRA, marchio sinonimo di audacia e innovazione, si prepara a lanciare sul mercato il suo primo SUV sportivo ibrido plug-in: CUPRA Terramar. Questo nuovo modello segna un passo fondamentale nell’evoluzione del brand, portandolo verso un segmento in piena espansione senza mai rinunciare al suo spirito provocatorio e anticonvenzionale. Terramar non è solo un SUV, ma una dichiarazione di intenti, un manifesto di design, performance e tecnologia che ridefinisce l’offerta del marchio spagnolo.

Un design che parla di evoluzione e carattere. Linee decise e un linguaggio di design evoluto rendono CUPRA Terramar immediatamente riconoscibile.

Fin dal primo sguardo, CUPRA Terramar esprime un’identità forte e distintiva, in linea con il nuovo corso stilistico del marchio. Il frontale presenta un’evoluzione della classica griglia CUPRA, resa più dinamica grazie ai fari a LED affilati e a una firma luminosa che richiama la velocità e l’energia. I dettagli in rame, cifra stilistica del brand, decorano le prese d’aria e i cerchi in lega, sottolineando il carattere premium e sportivo del SUV. La carrozzeria, muscolosa e scolpita, è impreziosita da passaruota pronunciati e un tetto spiovente, conferendo a Terramar un’estetica atletica che sfida i convenzionali codici del segmento. Il retro, altrettanto distintivo, è dominato da un’ampia fascia luminosa e da uno spoiler sportivo che migliorano aerodinamica e presenza scenica.

Fonte: Ufficio Stampa CUPRA

Un abitacolo orientato al guidatore. Comfort, tecnologia e materiali pregiati si fondono in un ambiente esclusivo.

L’interno di CUPRA Terramar è un tributo alla sportività e all’innovazione. La console centrale è progettata per mettere il guidatore al centro dell’esperienza, con comandi ergonomici e un ampio display touch da 15 pollici che integra il sistema di infotainment di ultima generazione. La digitalizzazione pervade l’abitacolo grazie al Virtual Cockpit, che fornisce informazioni personalizzabili in tempo reale, e al sistema head-up display con realtà aumentata. I sedili sportivi rivestiti in microfibra e pelle offrono un comfort superiore, mentre i dettagli in rame e alluminio spazzolato enfatizzano l’esclusività dell’ambiente. Anche l’abitabilità è stata ottimizzata: lo spazio posteriore è generoso e il bagagliaio vanta una capacità che soddisfa le esigenze di famiglie e avventurieri.

Prestazioni elettrificate e dinamica di guida superiore. Tecnologie all’avanguardia per un’esperienza di guida esaltante e sostenibile.

Sotto il cofano di CUPRA Terramar si cela un cuore tecnologico che rappresenta il futuro della mobilità. Il SUV è disponibile con una gamma di propulsori, tra cui spicca la tecnologia e-HYBRID di nuova generazione, capace di erogare fino a 272 CV (200 kW) e offrire oltre 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Questo rende la Terramar ideale sia per i viaggi quotidiani a zero emissioni, sia per le lunghe percorrenze con il supporto del motore termico. Le sospensioni sportive di serie, lo sterzo progressivo e il nuovo controllo dinamico dell’assetto assicurano una maneggevolezza impeccabile e una connessione diretta con la strada. Per i più esigenti, il sistema frenante Akebono, noto per la sua precisione, garantisce prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative.

Terramar America’s Cup Limited Edition. Un’edizione esclusiva per celebrare l’unione tra sport e innovazione.

Per il lancio del modello, CUPRA ha stretto una partnership con l’America’s Cup, uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo. Da questa collaborazione nasce Terramar America’s Cup Limited Edition, prodotta in soli 1.337 esemplari. Questa versione si distingue per dettagli estetici unici, come grafiche esclusive ispirate alla vela e finiture di alto livello che richiamano i materiali nautici. Questo connubio rappresenta un’ulteriore conferma dello spirito pionieristico di CUPRA, che condivide con l’America’s Cup il mantra “there’s no second”.

Produzione europea, ambizioni globali. CUPRA Terramar rafforza la crescita del marchio con una strategia internazionale.

Progettata e sviluppata a Barcellona, Terramar viene prodotta nello stabilimento Audi di Győr, in Ungheria, un sito di eccellenza tecnologica. La scelta di questa location assicura standard qualitativi elevati e una capacità produttiva in grado di rispondere alla crescente domanda globale. Con il lancio di Terramar, CUPRA consolida la sua presenza internazionale, supportata da oltre 800 CUPRA Garages aperti nel mondo e un totale di circa 700.000 unità vendute dal 2018. Il modello è destinato a svolgere un ruolo chiave nell’ampliamento della clientela, attirando un pubblico giovane, dinamico e orientato all’innovazione.

Un futuro elettrizzante per CUPRA. Terramar completa una gamma che guarda al domani senza dimenticare il DNA del marchio.

Con l’arrivo di Terramar, il marchio spagnolo non solo espande la propria offerta, ma ribadisce il suo impegno verso una mobilità sostenibile e performante. Questo modello rappresenta l’ultimo tassello di una strategia ambiziosa che punta a ridefinire il panorama automobilistico europeo, bilanciando tradizione e innovazione. Mentre le prime consegne sono previste per l’ultimo trimestre del 2024, le aspettative attorno a Terramar sono già altissime. CUPRA non si limita a presentare un nuovo SUV: propone una visione, un’esperienza e una promessa per il futuro della mobilità. In un mercato sempre più competitivo, CUPRA Terramar è pronta a lasciare il segno, confermandosi come il SUV che combina il meglio della tecnologia, del design e della passione automobilistica.