Fonte: Ufficio Stampa Cupra Il 3 settembre debutterà la Cupra Terramar

Il Cupra Cube segna l’inizio della Louis Vuitton 37th America’s Cup Barcelona, infatti sono giorni di regate a perdi fiato per i catamarani più veloci del mondo. Nel frattempo, il marchio iberico che in terra di Catalogna ha il suo cuore pulsante annuncia la Cupra Terramar, auto ufficiale della competizione. Presto, tuttavia, ci sarà l’anteprima mondiale: appuntamento il prossimo 3 settembre, per quello che sarà il lancio di un veicolo atteso che coniugherà prestazioni, tecnologia e stile. Insomma, la realtà del Gruppo Volkswagen procede spedita verso una dimensione sempre più solida e affermata.

Il Cupra Cube

Il timer installato sulla spiaggia di Barcellona mostrerà alcuni dettagli del nuovo modello del marchio sportivo del Gruppo Volkswagen, che serviranno da antipasto a quello che vedremo a livello globale il prossimo 3 settembre. Il Cupra Cube darà anche informazioni sulle diverse gare, sui risultati e sulle classifiche, per permettere ai fan della competizione di rimanere sempre aggiornati. Un modo per restare sempre connessi con un universo ad alte performance. L’America’s Cup ha un alleato affidabile e concreto nello strumento proposto da Cupra. In più gli appassionati di auto potranno gustarsi qualche piccolo antipasto di Terramar, in attesa dalla portata principale. E come si sa, l’appetito vien mangiando.

Anteprima della Cupra Terramar

La Cupra Terramar è pronta a planare sul mercato per rendere il brand iberico ancora più un punto di riferimento nel segmento in maggior crescita in Europa, quello dei SUV. Rendendo omaggio al circuito Terramar di Sitges, dove il marchio Cupra è stato presentato al mondo per la prima volta, il nuovo prodotto elettrificato desidera essere il protagonista della sua epoca. Progettato abbracciando il nuovo linguaggio di design del marchio, unisce perfettamente emozione e prestazioni. Dunque, per tutti coloro che si sono avvicinati a questa realtà grazie alla Formentor, alla Leon – e non solo – potranno tirare un sospiro di sollievo.

La Cupra Terramar sarà contraddistinta dall’inconfondibile DNA di Cupra, con un look audace e orgoglioso. In secondo luogo, il nuovo Sport Utility Vehicle integrerà la tecnologia e-HYBRID di nuova generazione. Le sorprese non finiscono qua, perché la Terramar potrà sfoggiare una maggiore digitalizzazione e alcune caratteristiche di sostenibilità, che renderanno nel complesso il prodotto più moderno e, al contempo, miglioreranno persino le prestazioni di guida su strada. Tirando le somme, ci sono tutti gli ingredienti per aspettarsi qualcosa di irresistibile.

L’evento che svelerà la nuova vettura

L’Anteprima Mondiale della nuova Cupra Terramar sarà un evento che preannuncia di essere indimenticabile, poiché riunirà la Cupra Tribe per vivere l’inizio di una nuova era per il marchio, sullo sfondo di una competizione in cui non esiste un secondo posto. Ancora un po’ di pazienza e questo nuovo capitolo prenderà forma in modo completo. Nel frattempo, godersi lo spettacolo di Luna Rossa e rivali potrebbe essere un bel modo per attendere le novità del marchio spagnolo, che fa delle prestazioni e della sua sportività un biglietto da visita solido e credibile. Una passione per le emozioni che finora è stata esaltata anche dalle recenti Born e Tavascan, anche a trazione elettrica.