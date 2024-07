Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Cupra Leon, arriva il nuovo motore e-hybrid da 272 cavalli: i prezzi in Italia

Cupra continua a sorprendere tutti con i suoi modelli ibridi, con una continua ricerca e studio che portano i mezzi della Casa a essere sempre apprezzati e di successo. Un passo in avanti è stato fatto anche per la nuova Leon, nelle versioni VZ e Extreme anche per Sportourer, con una tecnologia e-hybrid che si pone l’obiettivo di divenire il riferimento per la tecnologia ibrida plug-in nei rispettivi segmenti.

Un powertrain di nuova generazione

Aggiornamenti importanti in casa Cupra, con l’azienda spagnola che non sta mai con le mani in mano. Ecco allora che con Cupra Leon arriva un motore e-hybrid capace di far divertire tutti al volante, con un mix di prestazioni, potenza e comfort da fare invidia. Il nuovo motore termico, con una batteria più potente e una potenza di ricarica maggiorata, infatti, è la grande novità della Casa.

La nuova gamma e-hybrid presentata, infatti, è basata sull’interazione di un propulsore elettrico da 85 kW (116 CV) e una nuova unità termica da 1.498cc in grado di sviluppare 130 kW (177 CV), portando a una prestazione di sistema di 200 kW (272 CV) di potenza e 400 Nm di coppia, senza eguali nel loro segmento. Caratteristiche tecniche che esaltano anche il pacco batteria, con una capacità di 19,7 kWh, la cui composizione chimica al Nichel, Manganese e Cobalto e la struttura a 4 moduli per 24 celle, rappresenta uno degli aspetti più innovativi.

Una potenza raddoppiata che permette alle nuove Cupra, sia Leon sia Formentor, di avere un’autonomia di guida 100% elettrica fino a 125 km. Non solo, perché tra le novità c’è anche la potenza di ricarica in corrente alternata a 11 kW, con tempi di ricarica da 0 a 100% in due ore e 30 minuti, e l’introduzione, per la prima volta, della ricarica anche in corrente continua fino a 50 kW, che permette la ricarica veloce dal 10 all’80% in soli 26 minuti.

I prezzi della nuova Cupra in Italia

Ma quali saranno i prezzi della nuova Cupra Leon nel Belpaese? Il Gruppo Volkswagen ha aggiornato i listini al lancio della nuova sportiva col powertrain ibrido per i modelli Leon VZ e Leon Sportourer.

La hamma e-hybrid di Leon VZ parte va dai 48mila ai 54mila euro. Nello specifico Leon VZ 1.5 e-hybrid da 272 cavalli ha un prezzo di lancio previsto in Italia di 48.950 euro, mentre la versione Extreme costerà 54.950 euro.

Cupra Leon Sportourer VZ 1.5 e-hybrid da 272 cavalli, invece, ha un prezzo di partenza di 50.200 euro, mentre la versione Extreme costerà 6.ooo euro in più (56.200 euro).

Cupra Leon VZ o Extreme, cosa cambia?

Ma cosa cambia tra le versioni VZ e quella Extreme? La versione VZ include: cerchi in lega da 19 pollici Polar Silver con bulloni antifurto, kit di riparazione pneumatici, controllo dinamico dell’assetto (DCC), assale posteriore multilink e terminali di scarico nascosti con finiture in color rame. Ma non solo, perché tra le dotazioni in aggiunta rispetto alla base di Leon, VZ può contare anche su un sistema Keyless Advanced di accesso senza chiave, illuminazione ambientale Smart Wraparound e soprattutto tecnologie che assicurano la massima sicurezza. Parliamo della videocamera posteriore e del sistema antifurto.

Il comfort, poi, è assicurato da sedili anteriori avvolgenti in Dinamica con dettagli in similpelle, sedile del conducente regolabile elettricamente e con funzione memory, sedili anteriori riscaldabili e specchietti laterali con funzione memory.

Extreme, invece, è il top di gamma e può contare su tutti gli optional citati per VZ con aggiunta di pinze freno Brembo, sistema di navigazione, Immersive by Sennheiser, fari anteriori Led Matrix con welcome ceremony e cornice

consolle centrale in Dark Aluminium.

Inoltre sono presenti sistemi di sicurezza come il Side Assist (sistema di monitoraggio dell’angolo cieco), Exit Assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all’uscita dal parcheggio), Exit Warning (avvisatore acustico e luminoso all’uscita dalla vettura, in caso di pericolo), Lane Assist Plus con mantenimento del centro corsia, PreCrash assist (anteriore e posteriore) e Intelligent Park Assist, in grado di integrare e gestire tutte le operazioni collegate alla manovra di parcheggio rendendolo completamente automatizzato.