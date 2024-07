Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Cupra In Italia la nuova Cupra Born VZ

Cupra Born VZ è l’ultima versione della prima auto 100% del brand iberico, resosi indipendente da Seat già a partire dal 2018. Cupra, dunque, continua la sua crescita progressiva grazie a una serie di prodotti moderni e originali, non solo nella linea ma anche nei contenuti. In questa ottica si sviluppa la nuova Born VZ che promette di elettrizzare i suoi clienti con una serie di primizie affascinanti.

Un’elettrica entusiasmante

VZ è l’acronimo di Veloz, un nomignolo che ben si addice a questo hot hatch di gran carattere. Il cuore della vettura compatta è un propulsore totalmente elettrico, rivisto per raggiungere un range di potenza finora sconosciuto nella seppur giovane storia di questo modello: 240 kW (326 CV), con un aumento del 40% rispetto alla versione e-Boost. Anche la coppia incrementa la sua prepotenza fino a 545 Nm, il 75% in più rispetto a qualsiasi altra versione Born. Nel complesso migliorano anche le prestazioni, perché la Cupra Born VZ può scattare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 200 km/h.

Inoltre, i tecnici del marchio del Gruppo Volkswagen sono stati capaci di offrire un’alta efficienza alla Cupra Born VZ, che sfoggia un’autonomia fino a 599 km grazie al pacco batterie dalla capacità netta di 79 kWh. La ricarica può essere realizzata sia a casa, utilizzando un sistema di ricarica a corrente alternata AC da 11 kW, sia presso un punto di ricarica veloce in corrente continua DC da 185 kW, permettendo una ricarica rapida dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

Allestimenti e optional di Cupra Born VZ

La versione VZ, la più potente della gamma Born, si caratterizza per i cerchi di lega da 20” e gli specchietti richiudibili elettricamente in colore alluminio scuro. La dotazione di serie mette a disposizione anche il Dynamic Pack con sterzo progressivo e il controllo dinamico dell’assetto, i sedili anteriori Cup Bucket riscaldabili con regolazioni elettriche e memoria, il bracciolo centrale posteriore, i paddle al volante per la gestione della frenata rigenerativa e la luce ambientale smart (come la ID.3, da cui deriva, comunica informazioni al conducente).

Di serie la Cupra Born VZ sfoggia il colore Geyser Silver, mentre su richiesta si possono avere i metallizzati Glacial White e Midnight Black (640 euro) e gli speciali Aurora Blue, Vapor Grey e il nuovo Dark Forest (950 euro). Tra gli optional vi sono: l’head-up display con realtà aumentata (1.050 euro), l’impianto audio Sennheiser (500 euro) e il tetto panoramico di vetro (1.050 euro). A disposizione presente anche dei pacchetti che comprendono la ricarica wireless degli smartphone e il parcheggio da remoto (da 600 a 950 euro), la pompa di calore (1.050 euro) e la guida assistita di livello 2 (2.150 euro).

Gamma e prezzo

Il prezzo di listino della nuova Cupra Born VZ parte da 52.550 euro. Con l’introduzione della nuova versione sportiva e aggressuva, la gamma della Cupra Born si aggiorna al Model Year 2025, che prevede una maggior autonomia per il modello Impulse+ (adesso arriva a 428 km) e l’omologazione a cinque posti di serie. Insomma, in casa Cupra non stanno affatto con le mani in mano e continuano a realizzare creature pronte a stupire il grande pubblico.