Fonte: Ufficio Stampa Cupra Nuovo motore benzina per la Cupra Formentor

La gamma della Cupra Formentor si espande con l’arrivo di un nuovo motore che punta a diventare un riferimento per i clienti che intendono ordinare il crossover del Gruppo Volkswagen. Il motore in questione è un 2.0 TSI da 265 CV che viene proposto in due diversi allestimenti, VZ e VZ Extreme.

Si tratta di un importante aggiornamento per il listino di Cupra, in vista di quelle che saranno le novità del 2025, anno che dovrebbe portare la Casa ad arricchire ulteriormente la sua gamma con l’arrivo di modelli strategicamente importantissimi come la Nuova Raval che andrà ad affiancarsi a novità recenti come il SUV Terramar.

Le novità

La Cupra Formentor, che nei mesi scorsi ha registrato il debutto di un nuovo restyling di metà carriera, è disponibile con una gamma sempre più ricca. La nuova motorizzazione benzina da 265 CV, infatti, va ad affiancarsi alle versioni Plug-in Hybrid oltre che alla versione più sportiva (con trazione integrale) da 333 CV. I clienti che sceglieranno il crossover in questa versione inedita potranno scegliere tra due allestimenti.

Il modello base è caratterizzato dall’allestimento VZ, con cerchi in lega da 19 pollici e assetto a controllo dinamico oltre che con il sistema keyless e il portellone elettrico anche con apertura senza mani. C’è anche il display touch da 12,9 pollici abbinato al Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici. La dotazione diventa più ricca con la versione VZ Extreme che include il sistema di navigazione, il sistema audio hi-fi a 12 speaker Immersive by Sennheiser, le pinze Brembo, i fari anteriori LED Matrix e i sedili anteriori CUP Bucket.

Sono inclusi anche il sistema Intelligent Park Assist oltre al Safe & Driving Pack XL che comprende il side assist (sistema di monitoraggio dell’angolo cieco), exit assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all’uscita dal parcheggio) e exit warning (avvisatore acustico e luminoso all’uscita dalla vettura, in caso di pericolo) oltre al lane assist plus con mantenimento del centro corsia.

I prezzi

La nuova Cupra Formentor con motore 2.0 TSI da 265 CV può essere ordinata, come sottolineato in precedenza, in due versioni, una con allestimento VZ e una con allestimento VZ Extreme. Entrambi gli allestimenti sono disponibili esclusivamente in abbinamento alla trazione anteriore, senza possibilità di passare alla trazione integrale, e con il cambio automatico DSG.

La Formentor 2.0 TSI da 265 CV è disponibile sul mercato con un prezzo di 51.150 euro per la versione VZ e di 57.350 euro per la versione VZ Extreme. Per i clienti più esigenti, l’allestimento VZ Extreme è disponibile anche in abbinamento al motore 2.0 TSI da 333 CV con trazione integrale, che viene proposto al prezzo di 61.950 euro, oltre che alla versione 1.5 e-HYBRID da 272 CV, disponibile al prezzo di 61.850 euro.

A completare la gamma c’è l’allestimento base, chiamato semplicemente Formentor. Questa versione del crossover è disponibile con il motore 1.5 TSI benzina da 150 CV, disponibile anche in versione Mild Hybrid, oltre che nella variante Plug-In 1.5 e-HYBRID da 204 CV e nell’unica motorizzazione diesel, con il 2.0 TDI da 150 CV. Il listino della Formentor parte da 37.200 euro. Con il suo modello, quindi, Cupra copre un’ampia fascia di mercato, mettendo a disposizione della clientela svariate opzioni.