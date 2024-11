Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Cupra La gamma della Cupra Terramar include ora anche una versione da 204 CV

Chi ha tempo non aspetti tempo. È un po’ il credo di Cupra, il celebre marchio spagnolo del Gruppo Volkswagen presto capace di imporsi all’attenzione generale. Grazie alla qualità delle sue produzioni, di caratura premium, e all’attitudine a ascoltare le esigenze reali del pubblico, il brand ha avuto un eccellente impatto sul mercato. Adesso viene per lei il momento di allargare la famiglia dell’ultimo ingresso in listino, Cupra Terramar.

Nel settore in più rapida crescita

Presentato in veste ufficiale solo poche settimane fa, il SUV sportivo segna l’approdo del Costruttore nel settore in più rapida crescita sul suolo europeo. Per sottolineare la sua appartenenza alla categoria, i vertici dirigenziali hanno deciso di presentarla in un evento davvero prestigioso, quale l’America’s Cup. Sullo sfondo della 37ª edizione della gara, gli esponenti della compagnia hanno mostrato orgogliosi le qualità della quattro ruote, manifesto dello spirito dinamico. I tecnici miravano ad ampliare la possibilità di scelta degli utenti, al fine di soddisfare in maniera specifica i gusti e le esigenze di ciascuno, senza costringerli ad accettare alcuna forma di compromesso. In tal modo, il conducente riesce ad individuare la soluzione a lui più congeniale sia in termini di prestazioni sia economici.

Cavalca il sempre più radicato interesse della potenziale clientela la nuova generazione dei powertrain e-Hybrid. Mentre in passato vigeva una consapevolezza ridotta circa l’emergenza climatica, oggi pure i non studiosi sono ben coscienti della delicata situazione attraversata. Qualsiasi comparto industriale ha l’opportunità di contribuire al cambiamento, compreso quello automotive.

La Casa spagnola è un brillante esempio di realtà all’avanguardia, sensibile ai diritti del pianeta, pronta ad attuare delle strategie concrete affinché lo scenario migliori. I sistemi e-Hybrid della Cupra Terramar sfruttano i considerevoli progressi avvenuti nella mobilità elettrica, l’ennesima conferma di come il rispetto dell’ambiente e le prestazioni riescano ad andare d’accordo, a patto di usare la chiave giusta.

Le prestazioni e la formula di finanziamento

Nella limited edition dedicata alla celebre competizione velistica erano già inclusi diverse motorizzazioni. La nuova configurazione 1.5 e-Hybrid DSG da 204 cavalli permette di coprire brevi distanze in modalità 100% EV, per un’esperienza al volante all’insegna del green. Rispetto alla VZ da 272 CV, la principale differenza consiste nel “cuore” termico, depotenziato a 150 CV. Nonostante il piglio grintoso, il sistema tiene a freno le emissioni, tra i 10 e i 12 g/km. Un ottimo “spot” per le vetture plug-in hybrid, in cui Cupra crede fermamente, e i fatti stanno lì a testimoniarlo.

A prescindere dalla soluzione e-Hybrid selezionata, il motore 1.5 TSI viene supportato da un modulo elettrico e un pacco batteria da 19,7 kWh netti. L’accumulatore supporta la ricarica fino a 11 kW tramite wallbox, e fino a 50 kW in corrente continua durante gli spostamenti. Con una singola carica, la Cupra Terramar VZ 2.0 TSI raggiunge, così, un’autonomia di 122 km. Per quanto riguarda, invece, la velocità, i portavoce dichiarano un massimo di 204 km/h, e uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. La configurazione include cerchi in lega da 19 pollici Cosmic, abbinati a pneumatici performance. Grazie al finanziamento “Cupra Way”, la Terramar da 204 CV è ora ordinabile in Italia a rate di 345 euro mensili.