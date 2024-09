La nuova elettrica sportiva di Cupra sta arrivando: il debutto è previsto per il 2025 e le informazioni sul modello sono già disponibili, almeno in parte

Appuntamento al 2025 per la Raval

Una delle prossime novità per il mercato delle auto elettriche in Europa sarà la Cupra Raval. Si tratterà della più piccola elettrica della gamma Cupra, pronta a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato grazie a un prezzo accessibile e a un look sportivo, che richiamerà quello della concept car UrbanRebel. Il nuovo modello è ancora in sviluppo ma il suo debutto non è lontano.

Le informazioni sul progetto sono poche ma riescono a delineare, con precisione, quelle che saranno le sue caratteristiche. Il nuovo modello avrà un ruolo chiave per il futuro della Casa che, grazie alla sua piccola elettrica, proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista sul mercato europeo, sostenendo la crescita del Gruppo Volkswange nel settore delle auto a zero emissioni.

Come sarà la Raval

La Nuova Cupra Raval sarà sviluppata a partire dalla piattaforma MEB Entry, realizzata dal Gruppo Volkswagen per diventare la basse delle nuove elettriche economiche come la Volkswange ID.2 e la Skoda Epiq. Il modello avrà una lunghezza di circa 4 metri, risultando ideale per l’ambiente urbano, ma non rinuncerà a un design sportivo, con linee che richiameranno il prototipo Urban Rebel, come mostrato dalle prime immagini ufficiali, oltre che le ultime produzioni di casa Cupra, che ha appena svelato il nuovo SUV Terramar.

La Raval sarà, quindi, molto compatta ma anche caratterizzata da uno stile dinamico e sportivo, che strizzerà l’occhio alla clientela giovanile, anche grazie a un prezzo più contenuto rispetto ad altre auto elettriche. I modelli su cui il Gruppo Volkswagen è al lavoro, partendo dalla MEB Entry, hanno l’obiettivo di portare il prezzo intorno ai 25.000 euro. La Raval potrebbe costare un po’ di più ma resterà comunque più accessibile rispetto agli altri modelli della gamma Cupra.

Dal punto di vista tecnico, per il momento, le informazioni sono poche e molto limitate. Il brand punta ad offrire circa 440 chilometri di autonomia con una carica completa della batteria. Molto probabilmente, ci sarà anche la ricarica rapida in corrente continua. Per quanto riguarda le motorizzazioni, ci sono ancora tanti aspetti da chiarire. Possibile l’arrivo di una variante da 226 CV di potenza, con uno 0-100 km/h completato in 6,9 secondi.

Potrebbe esserci, in ogni caso, anche una variante meno potente e non è da escludere l’arrivo di una versione estrema, pensata per offrire il massimo delle performance, sempre a zero emissioni. Per maggiori dettagli sarà necessario attendere la presentazione ufficiale. La Raval, oltre che compatta, punta ad essere divertente da guidare, con uno stile sportivo che inevitabilmente si rifletterà anche nel comparto tecnico della vettura della Casa iberica del Gruppo Volkswagen.

Quando arriva l’elettrica

Il lancio della Cupra Raval non è imminente ma non è nemmeno lontano. Il nuovo modello della Casa, infatti, sarà presentato, molto probabilmente, nel corso del 2025, con le vendite che potrebbero partire entro la fine del prossimo anno, su tutto il mercato europeo, Italia compresa. Gli aspetti da chiarire, come detto, sono ancora diversi. Il progetto è comunque in rampa di lancio. Maggiori dettagli in merito alla Raval arriveranno, molto probabilmente, già nel corso dei prossimi mesi.