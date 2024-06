Aperti gli ordini del nuovo SUV mild hybrid made in Cupra, quel Formentor che punta a conquistare tutti con le tante novità in arrivo anche nei motori

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Cupra Formentor, ordini aperti in Italia

Nuovo modello, nuovi prezzi, ma stile unico come sempre per Cupra Formentor, il SUV i cui ordini sono già aperti in Italia. L’auto della Casa spagnola, presentata negli scorsi mesi, è pronta ad arrivare anche nel Bel Paese dove sono stati annunciati i prezzi di lancio. Un modello che, va detto, costerà un po’ di più rispetto al passato, ma che nell’aumento ha una spiegazione più che logica: più elementi e più contenuti che, di fatto, rendono accettabile il gap.

Una Formentor al prezzo super

Grazie alle oltre 120mila unità consegnate in tutto il mondo nel 2023, con un balzo del 23% rispetto all’anno precedente, Formentor ha conquistato la cima delle classifiche diventando il SUV coupé più venduto in Europa. Un’eredità pesante che dovrà essere raccolta dal nuovo modello, su cui ricadono tante aspettative da parte del gruppo Volkswagen. La Casa, infatti, ha messo a punto l’ennesimo modello di punta che mira a conquistare tutti.

Dopo averlo presentato ad aprile, ecco che il nuovo SUV arriva in Italia, con Formentor che è già ordinabile. Il prezzo? Nella versione con motore 1.5 Hybrid 150 CV DSG il listino ha prezzo di partenza di 39.500 euro, con uno scatto di costo sostanzioso rispetto al precedente 1.5 a benzina.

Ma grazie alla formula Cupra Way 24 mesi, che garantisce il valore finale dell’auto definito in fase di acquisto, i clienti possono pensare all’acquisto di Formentor dilazionando il pagamento in rate da 275 euro al mese, con anticipo di 6.800 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,13% ).

Il SUV che vuole conquistare tutti

I più attenti si saranno resi conto dell’effettivo aumento dei prezzi che avevamo citato in precedenza, ma Cupra non è di certo stata con le mani in mano a osservare il mercato e rispondere con un “solito” modello dal costo più alto. La Casa, infatti, ha deciso di regalare un’auto più ricca, più accessoriata, con più contenuto e, quindi, con un prezzo al rialzo.

Partendo dal design esterno, la nuova versione Formentor è caratterizzata dal frontale shark nose e dai proiettori anteriori a LED, o Matrix LED, con firma luminosa triangolare, elementi distintivi che insieme al logo del brand illuminato e incastonato al posteriore rappresentano il nuovo linguaggio stilistico nonché il Dna della nuova era di Cupra. Il design del frontale aggiunge poi forza espressiva e ampiezza, mentre le linee e nervature laterali coniugano tecnicità e raffinatezza che rendono scultoreo e sportivo lo stile del SUV.

Il design interno è invece emozione pura. Formentor è infatti un mix tra sportività e sostenibilità, con nuove tecnologie e materiali innovativi. A spiccare è di certo il volante racing con pulsanti di avviamento e di selezione della modalità di guida, di serie nelle versioni con cambio automatico DSG, i nuovi materiali sostenibili, e l’utilizzo del design parametrico 3D nelle superfici della plancia che rende gli interni ancora più piacevoli al tatto e alla vista.

La console centrale è stata riprogettata in ogni dettaglio, per un modello che offre maggiore comfort e sicurezza, oltre a integrare un approccio rispettoso dell’ambiente nella scelta dei materiali utilizzati per elementi funzionali come lo schienale dei sedili. Ridisegnata anche la Human Machine Interface (HMI), migliorata all’insegna della semplicità, della personalizzazione e del design all’avanguardia sia nel cockpit digitale dietro il volante, che nel sistema di infotainment più grande da 12,9 pollici, con cursore retroilluminato.

Con la nuova generazione di Formentor arriva anche una gamma motori nuova. Sarà infatti disponibile in quattro diverse soluzioni di powertrain. Il TSI 1.5 150 CV (110 kW) non subisce variazioni rispetto alla generazione precedente mentre il 1.5 TSI da 150 CV (110 kW) DSG viene rivoluzionato con l’introduzione della tecnologia hybrid (mild hybrid), dotata di una batteria agli ioni di litio da 48V. Tutti i motori 2.0 TSI sono rivisitati con un aumento della potenza e, nel caso del 2.0 TSI da 333 CV (245 kW), con l’introduzione della tecnologia Torque Splitter precedentemente disponibile solo su Formentor VZ5.

I powertrain e-Hybrid (plug-in hybrid) saranno disponibili con il nuovo motore 1.5 TSI e con due livelli di potenza: 204 CV (150 kW) e il nuovo 272 CV (200 kW). Il 2.0 TDI da 150 CV (110 kW) offrirà il cambio automatico DSG a 7 rapporti abbinato alla trazione anteriore.