Fonte: Ufficio Stampa Peugeot Peugeot 3008 e 5008: nuova tecnologia ibrida

In tutta Italia nel solo mese di aprile sono state vendute in totale 135.353 nuove automobili. Un dato in crescita rispetto al mese precedente. Di queste, una fetta importante è rappresentata dalle automobili ibride (i modelli Mild Hybrid e Full Hybrid per la precisione), che sono sempre più presenti sulle strade italiane: i dati riguardanti le immatricolazioni di vetture di questo tipo dimostrano come siano sempre più apprezzate dagli automobilisti. Faticano invece a decollare le auto Plug-In Hybrid, che occupano solamente una piccola quota di mercato. Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono stati i dati di vendite delle automobili ibride in Italia nel mese di aprile e quali sono i modelli di automobili che gli automobilisti hanno dimostrato di apprezzare maggiormente con i loro acquisti.

Quante auto ibride sono state vendute in Italia ad aprile?

Delle 135.535 nuove automobili che sono state immatricolate in Italia nel corso del mese di aprile, ben il 39,7% erano vetture ibride. Per essere più precisi, il 29% erano auto Mild Hybrid e il 10,7% erano auto Full Hybrid.

Come è noto e come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, esistono diverse tipologie di automobili ibride: le Mild Hybrid, le Full Hybrid e le Plug-in Hybrid. Quest’ultime, in un certo senso, sono una sorta di via di mezzo tra le vetture ibride e quella elettriche, basti pensare infatti che la batteria può essere ricaricata attraverso una forte energetica di alimentazione esterna. In parole più semplici, possono essere ricaricate collegandole alle colonnine di ricarica, le stesse che vengono appunto utilizzate per le auto elettriche.

La automobili Plug-In Hybrd vendute in Italia nel mese di aprile sono solamente una minima percentuale del totale: l’1,5%. E se rispetto a un anno fa il dato delle vetture Mild Hybrud e Full Hybrid vendute è in crescita, per quanto riguarda le Plug-In Hybrid è invece in discesa, basti pensare che nel mese di aprile del 2023 questa tipologia di automobili rappresentava il 3,3% delle quota totale di mercato.

In totale però, sommando i dati di vendita delle auto Plug-In Hybrid a quelli delle Mild Hybrud e delle Full Hybrid risulta che il 41,2% delle vetture che sono state immatricolate nei trenta giorni di aprile sono ibride.

Quali sono le auto ibride più vendute in Italia ad Aprile 2024?

Ma quali sono stati i modelli di automobili ibride più vendute in Italia nel mese di aprile del 2024? Non sorprende di certo la vettura che troviamo al primo posto, essendo ormai da molti anni un simbolo dell’automobile italiana: parliamo della Fiat Panda. Sono stati venduti, nel solo mese di aprile, ben 10.149 modelli di questa auto nel nostro Paese.

Il fatto che la Panda sia praticamente un’icona della mobilità su quattro ruote nel nostro Paese non è l’unico motivo per cui non sorprende trovare quest’auto al primo posto di questa particolare classifica: le sue dimensioni ridotte e il prezzo abbastanza contenuto sono altri elementi molto importanti che spiegano il successo di questa vettura. Non è un caso che, mese dopo mese, continua a confermarsi ai vertici delle classifiche di vendite.

Un primo posto che non sembra essere a rischio neanche per i mesi successivi, basti pensare che il secondo modello di automobile ibrida più venduta ad aprile è la Toyota Yaris e c’è una differenza di quasi settemila modelli venduti: sono state infatti vendute in totale 3.566 Yaris nel nostro Paese.

Le auto ibride più vendute in Italia ad Aprile 2024: la classifica

Vediamo allora la classifica delle automobili ibride più vendute in Italia nel mese di aprile del 2024. Ecco quali sono state le dieci più vendute:

1) Fiat Panda – 10.149 auto vendute

2) Toyota Yaris Cross – 3.566 auto vendute

3) Lancia Ypsilon – 3.244 auto vendute

4) Ford Puma – 2.953 auto vendute

5) Toyota Yaris Cross – 2.260 auto vendute

6) Fiat 500 – 2.089 auto vendute

7) Kia Sportage – 1.519 auto vendute

8) Nissan Qashqai – 1.310 auto vendute

9) Suzuki Vitara – 1.200 auto vendute

10) Toyota C-HR – 991 auto vendute

La auto ibride italiane più vendute

La Fiat Panda, come si può vedere dalla classifica riportata nel paragrafo precedente, non è l’unica automobile di una casa italiana a essere presente nella graduatoria delle vendite: al terzo posto troviamo infatti la Lancia Ypsilon con 3.244 modelli venduti, al sesto la Fiat 500 con 2.089 modelli venduti.

Che significato ha questo dato? Semplicemente evidenzia come gli automobilisti italiani continuino ad apprezzare molto le automobili targata Fiat o comunque quelle della famiglia della casa automobilistica torinese, come appunto la Lancia.

Quali sono le auto ibride plug-in più vendute in Italia ad Aprile 2024?

Ma come sono invece i dati di vendita delle vetture ibride plug-in, tenendo presente sempre i dati di vendita del mese di aprile? Il numero di auto di questa tipologie vendute è ancora basso, di poco superiore a quelle delle automobile elettriche. Questo anche per il fatto che sono vetture che costano di più e si rivolgono quindi in particolare a una clientela più benestante.

Da segnalare comunque che il modello di auto ibrida plug-in più venduto in Italia nel mese di aprile è la Cupra Formentor: 331 auto vendute. Un numero di molto distante rispetto a quello della Fiat Panda, che è l’automobile ibrida in assoluto che è stata venduta di più nel nostro Paese nel corso del mese di aprile.

Le auto ibride plug-in più vendute in Italia ad Aprile 2024: la classifica

Vediamo allora la classifica delle automobili ibride plug-in più vendute in Italia nel mese di aprile del 2024. Ecco quali sono state le dieci più vendute:

1) Cupra Formentor – 331 auto vendute

2) Audi Q3 – 316 auto vendute

3) BMW X1 – 250 auto vendute

4) Volvo XC60 – 213 auto vendute

5) Audi A3 – 206 auto vendute

6) Alfa Romeo Tonale – 200 auto vendute

7) Audi Q5 – 196 auto vendute

8) Porsche Cayenne – 145 auto vendute

9) Ford Kuga – 142 auto vendute

10) Mercedes GLC Coupé – 139 auto vendute

La auto ibride plug-in italiane più vendute

Anche se non ai primi posti, anche nella classifica delle auto ibride plug-in più vendute in Italia nel mese di aprile abbiamo visto come siano presente alcuni modelli di marchi italiani. Al sesto posto spicca infatti l’Alfa Romeo Tonale, con 200 auto vendute.

Certo la presenza di vetture di case automobilistiche italiane non è così spiccata come nella classifica di modelli Mild Hybrid e Full Hybrid, questo anche perché in particolare la Fiat si rivolge a una clientela diversa, realizzando per lo più automobili di un segmento differente rispetto a quello delle vetture presenti invece in questa graduatoria.