Un altro importante traguardo per Maserati, con la sua Grecale Modena che è auto ufficiale del G7 in cui, per la settima volta, l'Italia sarà presidente

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Maserati Grecale Modena, l'auto ufficiale del G7

Una Maserati Grecale Modena per portare in giro per l’Italia i rappresentanti dei sette Paesi economicamente più avanzati al mondo nel G7 del 2024. È ricaduta nel SUV del Tridente, infatti, la scelta dell’auto ufficiale per il forum informale, di cui l’Italia è presidente per la settima volta dal gennaio 2024. Una decisione che, già da marzo e fino novembre, porterà a vedere sfrecciare sulle strade del Bel Paese la flotta dei compatti scelti per la loro eleganza, comfort e anche sicurezza.

Grecale Modena, la scelta per il G7

Ad annunciare il legame col G7 2024, che ha preso il via a Verona e Trento lo scorso marzo, è stata proprio Maserati, che ha svelato come una flotta composta da ben 20 Grecale Modena sarà messa a disposizione per gli incontri dell’organizzazione intergovernativa. Una vettura che, col suo motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV, best in class per abitabilità e comfort, è di fatto un simbolo di eleganza e sportività interamente prodotto in Italia.

Quale miglior modo, quindi, se non girare per il Paese a bordo di un’eccellenza del made in Italy? Auto ufficiale del forum informale a cui Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, e al quale si aggiunge anche l’Unione Europea, Grecale Modena è stata fornita nella colorazione Nero Tempesta metallizzata, con interni in pelle nera con cuciture grigie, vetri posteriori privacy e cerchi da 20” nella colorazione nero lucido, dove spiccano pinze freno di colore rosso.

Un mezzo che accompagnerà durante i loro spostamenti i numerosi attori e rappresentanti dei diversi Stati membri e delle istituzioni locali, impegnati in un fitto calendario di riunioni tecniche ed eventi ufficiali che si terranno per tutto il 2024 da Nord a Sud. Partiti da Verona e Trento, il G7 infatti farà tappa anche a Milano, Napoli, Torino e Bologna.

E in tutte le tappe, tra cui quella importante dal 13 al 15 giugno in Puglia in cui avverrà il vertice dei leader del G7, Maserati Grecale Modena sarà al servizio delle sette potenze dell’economia globale.

Elegante e sicura

Innovativa, versatile e lussuosa, Grecale Modena è una delle punte di diamante di Maserati. Una vettura che incarna lo spirito del Tridente, per eleganza ed energia, ideale per distinguersi con discrezione anche nelle occasioni di rappresentanza, senza però rinunciare alla comodità necessaria per affrontare lunghe percorrenze così come giornate intense ricche di incontri importanti.

Si tratta, di fatto, di un SUV che combina in maniera eccezionale prestazioni di livello e guidabilità e manegevolezza da far invidia. Il tutto combinato con contenuti tecnologici innovativi, come il sistema multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), il sistema di infotainment di ultima generazione, il comfort display, il digital clock e l’head-up display. Senza dimenticare, ovviamente, l’inconfondibile firma acustica del motore Maserati e l’impianto audio Premium Sound System di Sonus faber.

Insomma, per Maserati è un altro traguardo importante. Dopo aver confermato la produzione in Italia, con l’unico brand di lusso del Gruppo Stellantis all’interno dei confini nazionali per raggiungere gli obiettivi prefissati, diventa anche parte integrante dell’architettura logistica di uno degli eventi più prestigiosi e seguiti a livello internazionale. Conferma che le auto italiane e la firma del made in Italy sono apprezzate in tutto il mondo.