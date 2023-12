Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Maserati L'ultima nata del Tridente, la Maserati Grecale Tempesta

La nuova Maserati Grecale Tempesta è una serie speciale, a tiratura limitata, fatta per esaltare lo spirito del Tridente nella sua forma più solenne. L’obiettivo finale è quello di raggiungere una perfetta armonia tra l’eleganza, la sportività e le prestazioni. Questo veicolo è indirizzato a una clientela esigente e sensibile allo stile italiano, nella sua più nobile dimensione, ma anche a coloro che hanno un occhio di riguardo verso i SUV fuori dal comune. Rispetto all’allestimento GT della classica Grecale, qui gli accenti sono stati esaltati in una veste più dinamica e accattivante.

Dunque, questo eccellente veicolo del Gruppo Stellantis è stato pensato per chi non vuole rinunciare alle emozioni e a tutto ciò che un’automobile può dare, specialmente quando si siede al posto di comando, con il volante ben saldo tra le mani. In questa Maserati, infatti, non mancano lo stile e i contenuti. Grecale Tempesta si ispira alla forza del cambiamento, alla potenza di un vento che secondo il Tridente definisce le migliori caratteristiche di un modello distintivo per prestazioni e personalità.

Soltanto 100 esemplari

Come si può rendere un’auto di Maserati ancora più speciale di quanto il prestigio e la storia, non siano in grado di fare in modo automatico? Ci pensa l’esclusività. La Grecale Tempesta viene prodotta in appena 100 esemplari, dei quali 50 in vernice metallizzata Nero Tempesta e 50 divisi tra le colorazioni Bianco, Blu Intenso e Grigio Lava. Ogni tinta è stata scelta per esaltare una silhouette affascinante e ammaliante, come una vera diva italiana. La Grecale Tempesta nasce proprio per esaltare delle linee dall’audace sportività e per dimostrare, ancora una volta, di essere il modello best in class per abitabilità e comfort. Il quadro, infine, viene completato dalle performance di livello superiore unite a una guidabilità e una maneggevolezza fuori scala.

Specifiche della Maserati Grecale Tempesta

Da ora Grecale, presentata un anno e mezzo fa, diventa più attraente grazie ai nuovi dettagli sportivi della sua serie limitata Tempesta, che prevede: cerchi Crio da 21” (specifici per questa versione speciale – un doppio upgrade rispetto a quelli da 19” previsti di serie per l’allestimento GT), pinze freno verniciate in rosso/nero, estremità dei terminali di scarico in Nero Anodizzato, differenziale autobloccante (LSD), sospensioni adattive Skyhook, pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato, e finitura nera del Daylight Opening (DLO). A completare il pacchetto sportivo si aggiungono i vetri posteriori oscurati, la telecamera panoramica a 360°, e il sistema di allarme volumetrico.

Grecale Tempesta sarà in concessionaria a partire da dicembre 2023. La vendita è limitata al solo mercato Italia. Quindi solo i clienti nostrani potranno mettere le mani sopra a un prodotto che fa dell’italianità il suo vanto. Infine, per chi ricerca il piacere dei numeri, è bene che sappia che sotto al cofano si nasconde un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri con potenza di 300 CV, abbinato alla trazione integrale. Secondo i dati rilasciati dal Tridente, il SUV ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 240 km/h. In poche parole, niente elettrificazione, niente Grecale Folgore e divertimento vecchia maniera, con un sound che riempie il cuore con la sua armonica e possente melodia.