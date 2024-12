Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Lamborghini è da sempre uno dei marchi di pregio dell’automobilismo mondiale. Nata in Italia, precisamente a Sant’Agata Bolognese, per volere di Ferruccio Lamborghini nel 1963, è dal 1998 di proprietà della tedesca Volkswagen. In questi anni ha conosciuto un’enorme espansione, grazie anche all’apporto di Stefano Domenicali, che dopo l’esperienza in Ferrari, è diventato presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini dal 2016 al 2021 raggiungendo traguardi incredibili.

Proprio sotto la guida dell’attuale presidente e amministratore delegato di Formula One Group, la Casa emiliana ha dato vita, nel 2018, al Super SUV Urus. Una svolta epocale per il marchio che solitamente produceva solo supercar e si è ritrovato catapultato in un segmento completamente nuovo, ma molto amato dalla clientela di questi anni. Proprio questa splendida auto è diventata la protagonista indiscussa di un evento privato che si è tenuto a Miami Beach.

Automobili Lamborghini, infatti, ha tolto i veli ad una speciale Urus SE ad Personam, che è ispirata proprio a Miami. Realizzata grazie al Centro Stile Lamborghini e alla direzione del team di personalizzazione Ad Personam, questo modello, è il primo PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) del noto SUV, che vanta un motore ibrido da 800 CV. Questa versione esclusiva ha richiesto 230 ore di lavoro extra per la verniciatura e il collaudo industriale. Dotata di dettagli unici, è una perfetta testimonianza della quasi infinita gamma di opzioni a disposizione della clientela Lamborghini.

Gli esterni sono stati progettati con accenti di Blu Glauco a contrasto con una combinazione di grigi e nero, una livrea che è un omaggio a Miami in tutto e per tutto. Lo splitter anteriore è colorato in Nero Noctis con dettaglio in Blu Glauco, tonalità che si ripetono anche sul diffusore posteriore. A tutto questo lusso però fa eco anche l’interno che si presenta con dei bellissimi rivestimenti in pelle unicolore con battitacco dedicato e una plancia commemorativa con la scritta MIAMI su fibra di carbonio lucida.

Durante la presentazione erano presenti diversi uomini chiave del progetto Lamborghini e naturalmente c’era il presidente Stephan Winkelmann. Durante l’evento c’era anche la possibilità di visionare la splendida nuova Lamborghini Temerario, che monta un propulsore ibrido V8, che ha una potenza complessiva di 920 CV, con un’accelerazione che passa da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi. Un modello che ha già fatto innamorare tutti gli appassionati. L’occasione è stata buona anche per snocciolare nuovamente i numeri da record dei primi tre trimestri del 2024. Grazie anche all’introduzione di 3 nuovi modelli in soli 18 mesi, le consegne sono schizzate verso l’alto dell’8,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La gamma dell’azienda italiana oggi è totalmente ibridata e guarda al futuro con rinnovato ottimismo.

La Urus SE, stando alle indicazioni offerte da Lamborghini, consuma 2,08 l/100 km e 39,5 kWh/100 km. Le emissioni di CO2 combinate, invece, sono di 51,25 g/h. Per il momento questi sono tutti i dettagli diffusi dall’azienda emiliana. Non si sa ancora quanto costerà questo modello unico, ma siamo certi che avrà un prezzo fuori dall’ordinario. Solitamente questo SUV costa sui 270.000 euro, ma è facile immaginare che questa variante, essendo esclusiva, avrà cifre ben diverse.