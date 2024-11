Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini La lista di attesa per il SUV si allunga

Il settore delle quattro ruote è in crisi, su scala globale, ma il segmento delle auto di lusso continua a crescere a ritmo serrato e la conferma arriva dall’incredibile successo del Lamborghini Urus. Il SUV della Casa italiana continua a essere molto richiesto sul mercato e rappresenta oggi un punto di riferimento assoluto per la gamma Lamborghini. Grazie a Urus, infatti, l’azienda ha registrato un nuovo record storico di unità prodotte all’anno, superando quota 10.000 (il totale dichiarato ufficialmente è 10.112 unità). Nonostante la produzione di Urus arrivi fino a oltre 6.000 unità, la lista di attesa continua ad allungarsi.

Un SUV da record

Un dato, su tutti, chiarisce il successo del Lamborghini Urus. Attualmente, infatti, chi ordina una nuova unità del SUV della Casa italiana dovrà attendere fino al 2026 per la consegna. Tutta la produzione del 2025 è già stata (da tempo) prenotata, con i clienti di Lamborghini sempre più interessanti al modello, oramai punto di riferimento indiscusso della gamma della Casa italiana. Per questioni logistiche oltre che per la necessità di proteggere l’esclusività del brand, Lamborghini non incrementerà la produzione. Chi è interessato a Urus, quindi, dovrà, semplicemente, mettersi in fila e attendere il proprio turno per la consegna. Le tante richieste in arrivo potrebbero rendere sold out, in breve tempo, anche la produzione prevista per il 2026. Nonostante i quasi 8 anni di carriera, Urus continua a registrare numeri record, trascinando i risultati della Casa italiana.

Numeri record per Lamborghini

Urus è il modello più richiesto della Casa italiana e, nonostante volumi di produzione elevati, per gli standard Lamborghini, i tempi di attesa sono, come visto in precedenza, molto lunghi. Anche per la nuova Revuelto, l’ammiraglia con il motore V12, bisogna avere pazienza. I clienti che ordinano oggi un esemplare di questo modello, infatti, dovranno aspettare fino a fine 2026 o addirittura a inizio 2027 per la consegna. La Nuova Lamborghini Temerario, svelata in anteprima, ha già raccolto “una risposta positiva” come dichiarato dall’azienda. Al momento, però, non è chiaro quali siano i tempi di attesa del modello.

Nel corso del 2023, Lamborghini ha prodotto 10.112 unità, con circa l’Urus che rappresenta circa il 60% del totale. Quest’anno dovrebbe chiudersi con risultati in crescita, soprattutto considerando i dati record raccolti nel corso dei primi nove mesi dell’anno. Le consegne nel periodo compreso tra gennaio e settembre, infatti, sono state 8.411, con una media di poco meno di 3.000 consegne per trimestre. Di conseguenza, Lamborghini potrebbe superare il muro delle 11.000 unità per il 2024, registrando così un nuovo passo in avanti nel suo processo di crescita.

In questo programma, ancora per molti anni, Urus avrà un ruolo di primo piano. Il SUV della Casa italiana avrà una nuova generazione (che dovrebbe introdurre una denominazione inedita) che, attualmente, è ancora in sviluppo. Il debutto ufficiale è previsto soltanto per la fine del decennio. La carriera dell’attuale SUV di Lamborghini, svelato nel 2017, dovrebbe superare i 10 anni. Già oggi, in ogni caso, Urus può essere considerato, a tutti gli effetti, come un pezzo di storia della Casa italiana che, proprio grazie al SUV, ha rivoluzionato la sua presenza sul mercato.