Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images e Ufficio Stampa Lamborghini Shakira e la Lamborghini Urus: l'esemplare viola di un suo videoclip è in palio

La popstar colombiana Shakira, amata in tutto il globo, ha annunciato un concorso a premi davvero speciale: regalerà la sua Lamborghini Urus viola a un fortunato fan. La notizia è stata diffusa tramite il suo profilo Instagram, suscitando grande entusiasmo tra i suoi follower. Già di per sé possedere un veicolo del genere è un vero privilegio, ma mettere le mani sull’esemplare che è diventato celebre insieme a una delle più famose cantanti dell’era moderna aggiunge un fattore di charme in più. Sembra una proposta veramente allettante, per tutti gli appassionati di automobili, ma non solo.

Un’auto con un trascorso celebre alle spalle

Lo abbiamo detto, la Lamborghini Urus non è un’auto qualunque, ma un SUV di lusso che in molti vorrebbero parcheggiare nel proprio garage di casa. In particolare, quello di Shakira è apparso nel video musicale del brano “Soltera“, che in italiano significa “donna single“. Nella clip di questo brano musicale, si vede la cantante di origine colombiana guidare la Lambo con le sue amiche, prima di sbattere contro un marciapiede. Questo dettaglio non dovrebbe scoraggiare i potenziali partecipanti al concorso, anzi, mette nel calderone un tocco di storia e unicità in più al veicolo che ha conosciuto la ribalta mondiale. Come dimostrano altri casi di vetture legate a celebrità, queste acquisiscono un valore aggiuntivo grazie alla firma dell’illustre proprietario, anche se danneggiate in modo grave. Anche se, stavolta, la Urus viola non presenta grosse complicazioni.

Il concorso per vincere la Lamborghini Urus di Shakira

Per partecipare al concorso e avere la possibilità di vincere la Lamborghini Urus viola di Shakira, è necessario seguire alcuni semplici passaggi:

iscriversi sul sito web elcarrodeshakira.com, creato appositamente per l’occasione; registrare un video in cui si esegue la coreografia di “Soltera“; condividere il video su Instagram Reels o TikTok utilizzando l’hashtag: #ElCarroDeShakira.

Shakira e il suo team selezioneranno cinque finalisti tra tutti i partecipanti che avranno caricato il loro video. Il vincitore finale sarà poi scelto tramite una votazione pubblica durante il programma televisivo Despierta America il 6 dicembre. Insomma, per tutti coloro che hanno velleità canore e ambiscono a spiccare il volo in questo campo le opportunità sono tante. Il premio finale potrebbe essere anche la Urus di Shakira. Niente male.

Lamborghini Urus: le caratteristiche

Infine, è doveroso spendere due parole proprio sulla protagonista di questa vicenda: la Lamborghini Urus. L’esemplare in palio è il modello S, equipaggiato con un motore V8 biturbo da 4.0 litri, in grado di erogare una potenza di 641 cavalli. Questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e in una velocità massima di 305 km/h. L’auto è caratterizzata da una livrea viola opaca molto appariscente e da interni bianchi e verde neon. Il vincitore del concorso riceverà la Lamborghini Urus gratuitamente, ma dovrà sostenere le spese di assicurazione, consegna, tasse di proprietà e immatricolazione.

La Lamborghini Urus viola di Shakira è un’auto unica, con una storia alle spalle e un valore inestimabile per i fan della cantante. Partecipare al concorso è un’opportunità imperdibile per aggiudicarsi un pezzo di storia della musica pop e un’auto dalle prestazioni eccezionali.