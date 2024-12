Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini La collaborazione è nata nel 2004

La collaborazione tra Automobili Lamborghini e Polizia di Stato continua: la Casa italiana, infatti, celebra oggi i primi 20 anni di una partnership sempre più solida con la Polizia che, dal 2004 a oggi, ha avuto la possibilità di arricchire la propria flotta con diverse vetture ad alte prestazioni. Le Lamborghini della Polizia di Stato sono state utilizzate e continuano ad essere utilizzate in tantissime occasioni, sia con attività di pattugliamento che con interventi di pronto soccorso sanitario. Anno dopo anno, Lamborghini ha realizzato delle versioni speciali delle sue supercar che poi sono state affidate alla Polizia. Tutto è iniziato da un esemplare di Gallardo, poi affiancato da altri modelli e, di recente, dalla Urus Performante, oggi simbolo del marchio italiano in tutto il mondo.

Una partnership solida e duratura

Le supercar di Lamborghini, da 20 anni, ricoprono un ruolo ben preciso nella flotta della Polizia di Stato. Come sottolineato in apertura, infatti, le auto fornite dalla Casa italiana sono, da tempo, utilizzate in attività di pattugliamento delle strade, soprattutto in aree in cui avere una vettura ad alte prestazioni fa la differenza. A tal proposito, non possiamo dimenticare gli interventi di pronto soccorso sanitario che le Lamborghini hanno compiuto in questi anni con oltre 200 missioni di trasporto organi concluse con successo in tutta Italia.

La Polizia di Stato, inoltre, ha utilizzato le “sue” Lamborghini in oltre 1.500 eventi di educazione stradale, con l’obiettivo di promuovere la cultura della guida sicura, un tema sempre attuale e sempre più importante. Complessivamente, 6 supercar di Lamborghini (tre Gallardo, due Huracán e una Urus Performante) sono state consegnate alla Polizia di Stato nel corso dei 20 anni di partnership.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha così commentato l’importante ricorrenza dei 20 anni di partnership con la Polizia di Stato: “Sapere che le nostre vetture hanno supportato il lavoro della Polizia nelle operazioni su strada e hanno contribuito a salvare vite umane è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa cooperazione rappresenta il forte legame di Automobili Lamborghini con l’Italia e le sue istituzioni, nonostante la nostra visione internazionale”.

Il Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha aggiunto: “Le Lamborghini in uso, a partire dalla Gallardo fino all’ultima arrivata Urus, ci permettono di contare su equipaggiamenti e dotazioni tecnologiche all’avanguardia che garantiscono ai nostri operatori, appositamente addestrati alla guida, di svolgere questo delicato servizio in tempi brevi e nella massima sicurezza”.

Una storia iniziata con la Gallardo

La prima Lamborghini consegnata alla Polizia di Stato è stata una Gallardo 510-4 nel 2004. Nel settembre dello stesso anno, la vettura venne utilizzata per effettuare il primo trasporto di organi. La Gallardo è stata la prima Lambo di serie a poter sfruttare il motore V10 a 5 cilindri con lubrificazione a carter secco, doppio albero a camme in testa per ogni bancata, con fase variabile delle (4 per cilindro) valvole e distribuzione comandata da catena. Si tratta, quindi, di un modello simbolo della produzione della Casa italiana. L’esemplare fornito alla Polizia è stato assegnato alla Stradale di Roma dove ha svolto quattro anni di servizio con circa 140.000 chilometri percorsi. Successivamente, Lamborghini, nel corso del 2005, ha messo a disposizione della Polizia una seconda Gallardo 510-4, entrata in servizio nella zona di Bologna.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

L’ottimo lavoro svolto dalle prime Gallardo, portò Lamborghini a consegnare alla Polizia una Gallardo LP 560-4, una versione aggiornata del modello precedente, in grado di offrire prestazioni superiori. Questa supercar ha un motore V10 da 5.2 litri, in grado di erogare una potenza massima di 560 CV, con uno 0-100 km/h completato in 3,7 secondi e una velocità massima di 325 km/h. L’esemplare fornito alla Polizia di Stato ha svolto il suo servizio, principalmente, sulla Salerno – Reggio Calabria. La dotazione è particolarmente interessante: sul bagagliaio anteriore è stato installato un frigobox per il trasporto rapido di organi oltre a un defibrillatore, accessori necessari per migliorare le operazioni di emergenza medica. Il successo ottenuto nei primi anni ha gettato le basi per una partnership duratura. Le Gallardo hanno, di fatto, aperto la strada all’arrivo in Polizia di diversi altri modelli Lambo.

Dal 2014 spazio alla Huracán

Ad arricchire la flotta della Polizia di Stato è arrivata, nel 2014, una Huracán LP 610-4. Successivamente, nel 2017, la Casa italiana ha fornito anche un secondo esemplare della sua supercar dotata del V10 aspirato da 5.2 litri, in grado di erogare una potenza massima di 610 CV, con un’accelerazione 0-100 km/h completata in 3,2 secondi e una velocità massima di 325 km/h. La Huracán venne progettata da Lamborghini in modo specifico per la Polizia di Stato, con elementi unici ad arricchire il progetto. Nel 2023, la Huracán in dotazione alla Polizia in Emilia-Romagna ha concluso con successo una delicata missione di trasporto organi, partendo dall’Ospedale San Salvatore dell’Aquila e arrivando fino all’Ospedale Le Molinette di Torino. La missione ha salvato la vita a una donna di 57 anni.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

Ora tocca all’Urus

La Lamborghini Urus è diventata un modello di riferimento dell’azienda italiana e, di conseguenza, non poteva mancare nella flotta della Polizia di Stato. Dal 2023, dopo una cerimonia tenuta in Piazza del Viminale a Roma, la Polizia ha “arruolato” una Urus Performante, con motore V8 biturbo da 666 CV e 850 Nm di coppia, in grado di registrare uno 0-100 km/h in 3,3 secondi, con una velocità massima di 306 km/h. L’esemplare di Urus è stato personalizzato sia per quanto riguarda la livrea, che combina l’Azzurro Polizia di Stato al bianco con fasce tricolori, che nella dotazione che comprende un oramai essenziale frigobox per il trasporto di organi, con display e datalogger per il monitoraggio costante della temperatura.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

La collaborazione tra Lamborghini e Polizia di Stato andrà avanti ancora per i prossimi anni. Le vetture della Casa italiana rappresentano oramai un punto di riferimento della flotta di veicoli della Polizia, soprattutto per determinate attività e per missioni speciali. I prossimi anni, quindi, potrebbero portare a nuovi ingressi tra le auto della Polizia con magari anche la prima Lamborghini elettrica che potrebbe trovare spazio. Staremo a vedere quali saranno le scelte della Casa.