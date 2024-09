Laureata in editoria e giornalismo, ha trasformato la sua passione per le due e quattro ruote in lavoro, diventando tester editor e collaborando con importanti realtà editoriali italiane

In autostrada qualche volta abbiamo visto sfrecciare la Lamborghini Huracan con la speciale livrea dei colori della Polizia di Stato. Sono passati un po’ di anni da quando le chiavi della vettura sono state consegnate presso il Viminale da Stefano Domenicali, Chairman & Chief Executive Officer di Lamborghini, al Ministro dell’Interno Marco Minniti.

Lamborghini – Polizia di Stato un sodalizio ventennale

All’inizio dell’anno è entrato in servizio nella flotta della Polizia di Stato il SUV Lamborghini Urus Performante. Dai colori della livrea d’ordinanza al più piccolo dettaglio la vettura è stata disegnata dal Centro Stile Lamborghini. Sulla carrozzeria sono stati applicati i loghi della Polizia e sul tetto è stata alloggiata la barra luminosa con luci Led blu combinata con una sirena elettrica. Gli interni, anch’essi ridisegnati e adattati alle esigenze del servizio di pubblica sicurezza, troviamo un cassetto blindato porta arma, uno speciale vano nel bagagliaio per contenere le attrezzature di ordinanza e un defibrillatore per interventi di pronto soccorso.

Una Huracan speciale

La Huracan della Polizia di Stato è l’auto che ha il compito di svolgere attività operative e anche di trasportare in urgenza sangue e organi. Soprattutto, spesso ha anche il compito di essere al servizio di operazioni di salvataggio molto delicate e urgenti. In effetti, la supercar di Sant’Agata Bolognese (che spesso viene utilizzata per operazioni di soccorso o altri servizi) ha fatto una vera e propria corsa contro il tempo, per riuscire a salvare una vita umana.

Tra le sue missioni avevamo anche letto su Il Mattino di Padova qualche tempo fa, che la Polizia Stradale a bordo della potente e velocissima Lamborghini Huracan si è recata presso l’Ospedale Civile di Padova. Qui gli agenti hanno prelevato un rene, che doveva essere consegnato prima possibile ai medici del Policlinico Gemelli di Roma. Un paziente era in attesa del trapianto.

Il rene è stato caricato, con tutte le dovute accortezze del caso, nel vano apposito che si trova nel bagagliaio anteriore, all’interno del quale c’è tutta l’attrezzatura che consente una perfetta conservazione degli organi che vengono trasportati da un ospedale all’altro. Una corsa incredibile quella della Lamborghini Huracan della Polizia, che ha sfrecciato fino alla velocità di 230 km/h per arrivare prima possibile a Roma, che dista poco meno di 500 km da Padova, città di partenza.

Dalla meccanica all’allestimento, la speciale Huracan per la Polizia di Stato

Ricordiamo che la Lamborghini Huracan della Polizia, come il modello di serie, è dotata di motore V10 aspirato da 610 CV, di quattro ruote motrici e di telaio ibrido in alluminio e fibra di carbonio, caratteristiche in grado di garantirne alte prestazioni e massima stabilità anche a velocità elevate. Nell’abitacolo ci sono le più avanzate dotazioni tecnologiche, sistema di bordo composto da tablet, con integrati computer e sistema di registrazione e telecamera. I sistemi consentono di documentare le attività di controllo su strada.

Oltre all’equipaggiamento ad alta tecnologia, la Huracan della Polizia è provvista naturalmente della tradizionale dotazione di servizio. Per gli scopi sanitari a cui è destinata, il bagagliaio anteriore della vettura ospita una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per trapianti. Per il soccorso d’emergenza invece possiede un defibrillatore, in grado di salvare vite ristabilendo un normale battito del cuore in caso di forte aritmia cardiaca o fibrillazione ventricolare.