Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Il V10 raggiunge il suo "last dance" con la nuova Lamborghini Huracán STJ

Si chiude un’era: Lamborghini dice addio al motore V10 aspirato, una delle icone della sua gamma e, più in generale, della sua storia, svelando l’ultima evoluzione della Lamborghini Huracán che, a distanza di dieci anni dal suo debutto ufficiale, continua a rappresentare un punto di riferimento per il mondo delle supercar. Debutta ufficialmente la nuova Lamborghini Huracán STJ, un modello destinato a restare nella storia della Casa italiana.

Si tratta di un’edizione limitata che chiude il cerchio, estremizzando le capacità della supercar italiana e del suo V10. Acquistare questa variante della Huracán sarà ancora più difficile del solito: Lamborghini realizzerà appena 10 esemplari, numerati con un’apposita targhetta in carbonio. L’addio della supercar con il V10 è anche un passaggio di consegne. Entro la fine dell’anno in corso, infatti, è previsto il debutto della supercar ibrida che andrà a rimpiazzare la Huracán.

Un addio in grande stile

La Nuova Lamborghini Huracán STJ è l’ultima evoluzione della supercar con il V10 della casa italiana. Il modello in questione è stato realizzato a partire dalla Lamborghini Huracán STO, riproponendo ancora una volta la sigla ST ovvero Super Trofeo. La lettera J, invece, è un richiamo all’allegato J del regolamento FIA in cui vengono elencate le specifiche delle auto da competizione. Come già fatto in passato, quindi, Lamborghini sottolinea il carattere estremo della sua nuova limited edition con l’aggiunta della J, recentemente proposta dalla Lamborghini Aventador, il cui ultimo esemplare è stato venduto a cifre da record.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini

L’omaggio al V10

Alla base del progetto della Nuova Lamborghini Huracán STJ c’è il motore V10 in grado di erogare una potenza massima di 640 CV, disponibile a 8.000 giri al minuto, con una coppia motrice di 565 Nm, anche in questo caso disponibile a 8.000 giri al minuto. Il motore è abbinato al cambio Lamborghini Doppia Frizione (noto anche con l’abbreviazione LDF) con 7 marce oltre che alla trazione posteriore. Lamborghini ha scelto degli pneumatici specifici Bridgestone Potenza Race, realizzati con mescola specifica per garantire la massima aderenza, e abbinati a cerchi monodado da 20 pollici.

La Lamborghini Huracán STJ può contare su di un apposito kit performance, con tutta una serie di miglioramenti tecnici che garantiscono, secondo quanto rivelato dalla Casa, un miglioramento di oltre 1 secondo sul giro al Nardò Technical Center. Il kit include novità aerodinamiche come le appendici aerodinamiche (flick) in carbonio e un aumento dell’incidenza dell’ala posteriore. Si tratta di piccoli accorgimenti che garantiscono un plus prestazionale frutto di anni e anni di sviluppo del modello.

A disposizione dei fortunati acquirenti della supercar, ci sono due diverse configurazioni. La prima versione è disponibile con carrozzeria in Grigio Telesto coordinata al tetto in Nero Noctis e dettagli in Rosso Mars e Bianco Isi. All’interno ci sono i sedili in Alcantara in Nero Cosmus con dettagli in pelle e cuciture a contrasto Rosso Alala. La seconda, invece ha una colorazione Blu Eliadi con tetto Nero Noctis e dettagli Rosso Mars e Bianco Isi. Nell’abitacolo, sul lato passeggero, è presente una targhetta che può essere personalizzata dal cliente, rendendo ancora più unica l’ultima con il V10.