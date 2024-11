Fonte: Ufficio Stampa Audi/ANSA Le auto di Jorge Martin.

Jorge Martin è uno che di motori se ne intende: oltre a essere un fenomeno sulle due ruote, il neo campione del mondo di MotoGp ha molto gusto anche in fatto di automobili. A giudicare dalle foto postate sui suoi profili social, infatti, il centauro spagnolo ha diversi bolidi nel suo garage.

Le auto nel garage di Jorge Martin, campione del mondo di MotoGp

Martinator, il soprannome che ormai da anni accompagna il nuovo campione del mondo della MotoGp, ha una passione per le Audi: nella sua collezione di auto spicca una Q7, SUV della Casa di Ingolstadt disponibile in diverse motorizzazioni 3.0 benzina, diesel o ibrida, e anche una variante 4.0 esclusivamente diesel.

La Audi Q7 è una vettura perfetta per un pilota che ha bisogno di spazio per trasportare la propria attrezzatura da pista che comprende la tuta di pelle, i guanti e gli stivali: un SUV comodo e spazioso con un motore che sa ruggire, cosa che non gusta mai.

L’attenzione di Jorge Martin verso le auto spaziose è testimoniata da un altro modello presente all’interno della sua collezione: la Audi RS 6, una station wagon con un abitacolo capiente. A differenza della Q7, la RS 6 è una vera e propria supercar in incognito: basti pensare che sotto il suo cofano pulsa un motore 4 litri V8 bi-turbo che eroga 600 CV e spinge la vettura fino a 300 chilometri orari.

Grazie a una foto postata dal centauro spagnolo sul suo profilo Instagram, è possibile sapere che nella sua collezione di auto c’è anche una BMV X5, il SUV più famoso della Casa bavarese.

La passione per Lamborghini e Ferrari

Tra i marchi preferiti da Jorge Martin, diventato campione del mondo di MotoGp al termine di una lunga battaglia con Bagnaia, c’è sicuramente Lamborghini, come dimostrato da una vacanza in Italia del 2022. Lo spagnolo, in quell’occasione, si era fatto immortalare accanto a una Huracan STO.

Non è noto se Martin abbia effettivamente acquistato il bolide della Casa di Sant’Agata Bolognese o se si trattava solo di un noleggio per la sua vacanza italiana, ma di sicuro c’è che il pilota iberico ha avuto modo di godersi tutti i pregi della Lamborghini Huracan STO, come il motore V10 capace di erogare 640 CV di potenza.

Una tappa più recente nel nostro Paese ha visto Martin recarsi a Maranello, dove ha fatto visita allo storico stabilimento Ferrari. Per l’occasione è stata scattata una foto davanti alla SF90 Stradale, auto che Fabio Barone ha portato alla conquista di un record mondiale nel 2024.

Come successo per il viaggio di due anni prima in Italia, non è chiaro se la visita di Martin a Maranello sia stata semplicemente di piacere o se il futuro pilota dell’Aprila avesse messo gli occhi su un’auto particolare da acquistare.

Vincendo il Mondiale in sella alla Ducati GP24 del Team Pramac, Martin è diventato il primo pilota capace di laurearsi campione del mondo con un team non ufficiale nell’era della MotoGp. Prima di lui ci era riuscito Valentino Rossi, altro pilota con una collezione di bolidi da far invidia: la vittoria del Dottore, però, risale al 2001, quando la classe regina del Motomondiale si chiamava ancora 500.

Bisogna specificare, inoltre, che nel 2001 Valentino Rossi si aggiudicò il Mondiale guidando una Honda NSR 500 praticamente identica a quelle del team ufficiale Honda Racing Corporation che schierava come piloti Alex Crivillé e Toru Ukawa.