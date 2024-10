Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Il parco macchine di Valentino Rossi annovera anche una Ferrari

Che siano due o quattro le ruote, fa poca differenza. La passione di Valentino Rossi per i motori è inarrestabile, e mica lo scopriamo soltanto oggi. Oltre a regalare magie in sella alle moto, il Dottore (come lo chiamano da sempre i suoi tifosi) nutre un debole anche nei confronti delle auto ad alte prestazioni. Grazie alle enormi fortune accumulate in carriera, costellata da numerosi trionfi iridati, tra le auto di Valentino Rossi si “nascondono” bolidi straordinari.

Andare forte rimane la specialità di un mito italiano, la cui fama lo accompagna in tutto il mondo. Persino chi segue poco (o per nulla) la MotoGP lo conosce, a conferma di quanto il suo personaggio sia trasversale, capace di riunire le masse: le meraviglie in possesso ne alimentano l’aura.

Il sogno tramontato della F1 non esaurisce la passione

In piena Rossi-mania il campione aveva cullato pure il sogno di gareggiare in Formula 1. L’approdo alla classe regina non sembrava fantascienza, come confessato lui stesso, soprattutto dopo, a sogno ormai tramontato. Sebbene eviti di sfidare i mostri sacri della disciplina, da Verstappen a Leclerc, le auto continuano a essere un pallino di Valentino Rossi.

Che, chiusa la stagione d’esordio nel mondiale WEC, si accinge a sostenere le prove collettive riservate ai debuttanti sul prototipo BMW M Hybrid V8. La vettura preparata dalla Casa bavarese potrà usarla solo sul circuito; tuttavia, il 45enne pesarese ha modo di divertirsi anche col parco macchine personale.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

Tra i pezzi pregiati della collezione, uno proviene, guarda un po’, da BMW, essendo la M3 GTS E92. Considerata una delle migliori dai puristi, la “belva” monta un motore a otto cilindri da 4.4 litri, in grado di sprigionare 450 CV. Sia in gara sia nella vita di tutti i giorni, la M3 è all’altezza della situazione: da 0 a 100 km/h scatta in 4,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 305 km/h. Leggera e agile, è la soluzione indicata a chi desidera provare emozioni forti, senza scendere mai a compromessi in quanto a precisione. Il rombo distintivo ne è il punto esclamativo, fonte di ulteriore adrenalina.

C’è anche spazio per una Ferrari

Combina robustezza e potenza la Ford Ranger VR46 Edition, una versione personalizzata in tinta nera, con il marchio VR46 e dettagli grafici richiamanti il logo di Rossi. Il look aggressivo, facilmente riconoscibile, rende l’opzione ideale pure nell’off-road. Premesso che definirla una sportiva è eccessivo, il propulsore da 2.3 litri quattro cilindri in linea si difende piuttosto bene, erogando 270 CV e 310 Nm di coppia motrice. Da fermo tocca i 100 km/h in 6,8 secondi e consegue una velocità massima di 177 km/h.

Infine, volete che tra le auto di Valentino Rossi manchi una Ferrari? Ovviamente, non poteva mancare un esemplare del Cavallino, nello specifico la 458 Italia. Il “cuore pulsante” della creatura di Maranello consiste in un V8 da 4.5 litri da 570 CV, tradotti in uno “0-100” in appena 3,4 secondi e in 325 km/h di velocità di punta. Le linee aerodinamiche e le tecnologie derivate dalle corse offrono un’esperienza al volante estrema.