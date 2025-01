Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA La strategia di Valentino Rossi in MotoGP

La Casa di Borgo Panigale ha scelto di premiare il lavoro compiuto da Valentino Rossi con la sua squadra in MotoGP. Anno dopo anno il team VR46 è cresciuto con lo scopo di garantire una vetrina sempre più prestigiosa ai piloti dell’Academy. Nato come quarto team del brand emiliano, dal 2025, la VR46 sarà un punto di riferimento in pista, facendosi preferire per l’attribuzione di una Desmosedici ufficiale.

La GP25 sarà guidata, ufficialmente, da Fabio Di Giannantonio. Quest’ultimo, dopo l’esperienza maturata in Gresini Racing, ha concluso lo scorso campionato al decimo posto con 165 punti, precedendo di 12 lunghezze il teammate Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo ha scelto di lasciare la squadra del Dottore per diventare un pilota ufficiale del team Aprilia Racing, esattamente come il campione del mondo Jorge Martin. Nella squadra VR46 è stato accolto il primo prodotto dell’Academy del 9 volte iridato, Franco Morbidelli. Reduce dall’esperienza in Pramac l’italo-brasiliano si era trovato spiazzato dal passaggio del team alla Yamaha.

La strategia di Valentino Rossi

La Pertamina Enduro VR46 ha cominciato la sua quarta stagione in MotoGP con un obiettivo in più. La squadra di Valentino Rossi, divenuto factory supported, potrà contare su due piloti affidabili nella sfida a Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Questi ultimi sono destinati a fare la differenza in ogni weekend del calendario. Si contenderanno il titolo di campione del mondo, salvo clamorose sorprese. La Ducati partirà con i favori del pronostico, potendo schierare una delle coppie più brillanti della storia della MotoGP.

Valentino Rossi vorrebbe insidiare il duo del team factory. “Avere Franco nel team è molto speciale per noi, perché è un pilota dell’Academy, ma siamo stati insieme per tutta la sua carriera, quindi averlo nel nostro team è un po’ come chiudere un cerchio e speriamo di poter essere forti insieme“, ha spiegato Valentino Rossi. Morbidelli avrà l’ennesima grande occasione, dopo aver corso nel team factory della Yamaha e l’annata trascorsa nel team Pramac.

Si alza l’asticella nel team VR46

Valentino Rossi si augura che possa essere l’anno della consacrazione di Fabio Di Giannantonio in top class. “Le aspettative per Diggia sono molto alte, perché ha dimostrato di essere molto veloce con la Ducati. Conosce la moto e ora conosce anche la squadra, perché era con noi già nel 2024, quando ha dimostrato di avere un bel potenziale. In alcune situazioni è stato anche sfortunato, quindi speriamo che quest’anno possa raccogliere più podi e vittorie“, ha affermato Rossi come riportato su Motorsport.com.

La coppia ha un grande potenziale ma sarà avvantaggiato Di Giannantonio che sarà dotato di una Ducati Desmosedici ufficiale, come Bagnaia e Marquez. L’obiettivo è quello di inserirsi, stabilmente, nella lotta al vertice. Qualora la coppia iberica del Team Gresini Racing, costituita da Alex Marquez e Fermin Aldeguer, dovesse far meglio del Pertamina Enduro VR46 sarebbe un clamoroso flop. Il Dottore sta già ponendo le basi per un dream team nella prossima stagione, flirtando con l’attuale alfiere di punta della KTM, Pedro Acosta.

“Praticamente sarà un salto di due anni passare dalla GP23 alla GP25. Sarà un salto enorme, soprattutto perché avrò il materiale ufficiale e tutte le ultime evoluzioni, quindi sarà uno step veramente grande. L’anno scorso siamo stati molto efficaci con la GP23. Non siamo stati i più efficaci, ma comunque lo siamo stati molto. Quest’anno mi aspetto di provare ad essere tra i migliori, se non il migliore con questa moto“, ha dichiarato Fabio Di Giannantonio.