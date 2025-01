Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Ducati, il favorito di Valentino Rossi tra Bagnaia e Marquez

Tra una settimana la Ducati presenterà, a Madonna di Campiglio, la formazione che prenderà parte al prossimo campionato di MotoGP. In sella alle nuove Desmosedici GP25 ci sarà il confermato Francesco Bagnaia e l’otto volte iridato Marc Marquez. Quest’ultimo ha, fortemente, voluto firmare per il team factory della Casa di Borgo Panigale. Dopo tantissimi sacrifici per tornare nelle posizioni nobili della classifica, il centauro di Cervera avrà, finalmente, l’occasione per rilottare per un titolo.

Gli ultimi acuti mondiali di Marc Marquez sono arrivati in sella alla Honda RC213V nel 2019. Dopo l’infortunio alla spalla destra il fenomeno catalano non è stato più in una forma eccellente. Ha lasciato la Casa di Tokyo per capire se il problema era diventato lui o la sua moto. Nel 2024 abbiamo avuto un saggio delle sue qualità velocistiche nel team Gresini Racing. Marc è tornato dopo anni sul primo gradino del podio e nonostante le super prestazioni di Jorge Martin, è riuscito a farsi promuovere dal management della Casa di Borgo Panigale nel team factory.

Ducati, sfida totale tra Bagnaia e Marquez

Pecco è rimasto molto deluso dalla sconfitta che ha ricevuto per mano di Martin nella passata stagione. Il madrileno si è aggiudicato il titolo, nonostante le 11 vittorie dell’italiano. Nel 2025 Bagnaia dovrà migliorare su tutta la linea, dando il massimo già nelle prime Sprint Race. Sarà il duello più avvincente degli ultimi anni. Dopo una tranquilla convivenza con Miller e Bastianini, l’asticella si alzerà per il campione nostrano. La voglia di mettere le ruote davanti a una leggenda vivente come Marc Marquez sarà enorme.

Tra i due litiganti della Ducati ci sarà un terzo incomodo. Il suo nome corrisponde all’anagrafe a Fabio Di Giannantonio, alfiere di punta del team VR46. Dopo l’addio del team Pramac, Valentino Rossi ha scelto di costituire una squadra di assoluto livello. Da una parte c’è il vice campione 2020 della MotoGP, Franco Morbidelli, reduce da una annata ricca di alti e bassi sulla Ducati GP24, mentre la Desmosedici ufficiale verrà affidata all’ex talento del team Gresini Racing. Una scelta che creerà ancor più adrenalina nel delicato equilibrio tra i due contendenti alla corona iridata del team factory della Casa di Borgo Panigale.

La previsione di Valentino Rossi

Il Dottore ne ha viste tante in carriera. Ha lottato anche contro Marc Marquez e nessuno conosce meglio di lui le qualità velocistiche di Bagnaia, prodotto dell’Academy VR46. Intervistato da Sky, in occasione della sfida della 100 Km dei Campioni organizzata nel suo Ranch, Valentino Rossi ha risposta alla domanda sui favoriti in MotoGP per il 2025: “Team ufficiale Ducati sono quelli da battere. Pecco è molto carico, perché vuole riscattarsi dalla sconfitta dell’anno scorso, quindi speriamo che riesca a dare quel 5% in più“.

Il Dottore è convinto che si tratterà di un duello epico. I suoi piloti potrebbero essere l’ago della bilancia nel testa a testa tra le Rosse. Nel Team Gresini Racing correranno, invece, il rookie Fermin Aldeguer, al fianco di Alex Marquez. Tutti gli altri competitor, almeno sulla carta, sembrano distanti. L’Aprilia potrà contare sul neo campione del mondo, Jorge Martin, e su Marco Bezzecchi ma sul piano tecnico nessuna squadra può avvicinarsi alle performance delle Desmosedici. Nella passata annata solo Maverick Vinales è riuscito a vincere una tappa in sella alla moto della Casa di Noale.