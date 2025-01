La Ducati potrà contare su due campionissimi, tuttavia in passato c’è stata una coppia in doppia cifra mondiale in MotoGP

Fonte: ANSA Duello acceso tra Bagnaia e Marquez in MotoGP

La prossima stagione della classe regina del Motomondiale si prevede scoppiettante. Pecco Bagnaia, dopo una tranquilla convivenza con Jack Miller ed Enea Bastianini, si ritroverà in squadra un mastino come Marc Marquez. Pochissimi campioni possono vantare il curriculum del nativo di Cervera, a secco di trionfi mondiali dal 2019. Era un’altra MotoGP e non era ancora salita in cattedra la Rossa. Dal 2020 in avanti, difatti, ha dominato la squadra di Borgo Panigale in classifica costruttori.

Lo schieramento 2025 del team factory della Casa emiliana è diventato tra i più chiacchierati della storia. I vertici avrebbero potuto scegliere il neo campione del mondo, Jorge Martin, oltre a poter optare per la riconferma di una ottima spalla come Enea Bastianini. Complice una superiorità tecnica schiacciante, il management della Ducati ha fatto all-in sull’otto volte iridato catalano. Marc ha accettato il compromesso Gresini Racing per un anno proprio per farsi scegliere al fianco di Bagnaia. Quest’ultimo, nel 2024, non è riuscito a confermarsi campione del mondo, surclassato nelle Sprint Race da Martin. Bagnaia è stato autore di 11 acuti domenicali, ma sono pesate le sue cadute e i risultati sottotono nelle gari brevi.

Bagnaia – Marquez: line-up da 8 titoli mondiali

La coppia Ducati promette spettacolo in sella ad un super Desmosedici GP25 che si è subito rivelata un missile nei primi test. Il torinese ha l’oggettivo vantaggio di conoscere da anni gli elementi del team, mentre per Marc Marquez risulterà tutto nuovo. Avrà bisogno di un periodo di ambientamento o riuscirà a primeggiare già dalle prime uscite stagionali? L’ex rider della Honda HRC non ha firmato con l’obiettivo di arrivare secondo. Vorrà dimostrare di essere ancora il numero 1 e ha tutti i mezzi tecnici per meravigliare, conquistando titoli su due moto diverse.

Marc, oltre ai due riconoscimenti nelle classi inferiori, ha ottenuto tutti i suoi 6 mondiali in MotoGP in sella alla Honda. Eguagliare Valentino Rossi, lì dove il centauro di Tavullia non riuscì a fare la differenza avrebbe un sapore piuttosto dolce. Al contrario, il prodotto più vincente della storia dell’Academy VR46 vorrà tornare sul tetto del mondo per la terza volta in top class, mostrando la sua velocità contro una leggenda vivente. La terza Desmosedici GP25 sarà affidata a Fabio Di Giannantonio nella squadra del Dottore. Il duo del team factory della Ducati proverà ad elevarsi a quota 9 mondiali complessivi in MotoGP, mettendo nel mirino la coppia più vincente di sempre.

Bagnaia e Marquez pronti a offuscare le leggende del passato

Ad oggi Pecco e Marc compongono la coppia più titolata dell’attuale griglia. Sono infatti 8 i titoli complessivi vinti, 11 se si contano quelli delle categorie minori. Il ventisettenne è entrato nella top 10, seppur al decimo posto, con 29 trionfi nella classe regina. A sole due lunghezze di distanza ci sono a pari merito Dani Pedrosa e Eddie Lawson. Nel 2025 potrebbe addirittura raggiungere la leggenda Casey Stoner a quota 38 successi, il quale occupa attualmente il sesto posto all-time.

Marc Marquez, invece, proverà a tornare in lotta per un riconoscimento iridato dopo anni di problemi fisici. Lo spagnolo ha composto già una line-up da sogno in top class, nel 2019, con il connazionale Jorge Lorenzo in Honda HRC. La coppia con più riconoscimenti iridati in top class è stata quella costituita in Yamaha da Valentino Rossi e il maiorchino che nel 2016 vantavano insieme ben 10 mondiali nella classe regina.