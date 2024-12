Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA MotoGP, accesa sfida a tre tra i ducatisti

I riflettori della prossima annata di MotoGP si accenderanno sulla nuova coppia del team factory della Casa di Borgo Panigale. Con l’uscita di scena della Pramac, Jorge Martin, dovrà sudare per vincere qualche corsa in sella all’Aprilia. Riconfermarsi campione del mondo con una moto diversa che, nel 2024, ha palesato enormi limiti nel confronto con la Desmosedici sembra un missione impossibile. La KTM ha costruito un gran bel team ma nello scorso campionato non ha vinto nemmeno un GP, mentre Honda e Yamaha sono impantanate in progetti tecnici fallimentari e non vedono l’ora che arrivi la rivoluzione del 2027 per tornare a fare la voce grossa sulla griglia.

In questo scenario dal sapore di Ducati’s Cup i due principali indiziati alla vittoria sono Bagnaia, due volte campione del mondo in MotoGP, e Marc Marquez, promosso dopo un anno nel team satellite Gresini Racing. Non va dimenticato che la Casa emiliana correrà con altri due team. Nella squadra intitolata alla memoria di Fausto Gresini debutterà Fermin Aldeguer, al fianco del confermatissimo Alex Marquez. Nella formazione, invece, di Valentino Rossi ci saranno due grosse novità. Oltre all’arrivo del figliol prodigo, Franco Morbidelli, l’ex centauro della Yamaha per la prima volta metterà a disposizione della squadra una Desmosedici aggiornata che sarà affidata nelle mani sapienti di Fabio Di Giannantonio.

Ducati, tre piloti per la vittoria

Il pilota romano del team VR46 ha enormi vantaggi rispetto ai titolati rider del team ufficiale. Prima di tutto non avrà la pressione mediatica dei campioni Bagnaia e Marquez e poi avrà una squadra a disposizione che vorrà spingere al massimo, come anno fatto per anni in Pramac, l’alfiere di punta. Il compagno di squadra Franco Morbidelli, infatti, correrà su una Desmosedici GP24. Per Di Giannantonio sarà l’occasione della vita.

Dopo aver rischiato di perdere il posto in MotoGP, il rider è riuscito a ottenere i suoi primi risultati di spessore a fine 2023. Con podi e vittorie si è guadagnato la fiducia del Dottore. Detto addio a Marco Bezzecchi, il team ha accolto il primo storico prodotto dell’Accademy dopo l’esperienza in Pramac ma ha pregato la Ducati di disporre di due moto ufficiali. I vertici della Casa emiliana hanno concesso una sola GP25 e a quel punto la scelta è ricaduta su Di Giannantonio che era reduce da una annata di alti e bassi nella squadra di Valentino Rossi.

La promessa di Fabio Di Giannantonio

Per il romano si tratterà di “una meravigliosa opportunità per diventare un pilota migliore“. Sulle colonne di GPone il centauro ha aggiunto: “La responsabilità di essere nella squadra ufficiale è diversa. C’è la responsabilità di vincere e soprattutto Pecco e Marc l’avranno. Io cercherò di disturbarli perché potremo divertirci tanto e questo mi darà anche la possibilità di imparare molto“.

“Sono sempre stato competitivo, ma in MotoGP il mio percorso è diventato più complicato – ha raccontato Di Giannantonio – Non ho avuto una linea chiara per arrivare dove sono adesso e penso di averci messo più degli altri, ma questo apprendimento mi dà qualcosa in più nelle situazioni difficili“. Fabio ha avuto un brutto infortunio nel finale di stagione che lo ha estromesso dalle ultime due corse. Non ha nemmeno potuto provare la Desmosedici nel primo test prestagionale, ma per fortuna adesso si sta riprendendo. Andrea Iannone e Michele Pirro non hanno ottenuto risultati positivi al suo posto. Valentino Rossi ha bisogno del Diggia per tornare a gioire contro il temibile duo in sella alla Rossa.