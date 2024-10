Giorni ricchi di adrenalina per il campione di Tavullia. Prima al ranch, ora il ritorno in TV e a seguire l'impegno nell'Endurance con il test su Hypercar BMW

Fonte: ANSA

Valentino Rossi sarà ospite e co-conduttore di una puntata della nuova stagione di GialappaShow su TV8. La notizia è circolata in rete negli ultimi giorni ed è stata confermata da alcuni spot in cui lo stesso Valentino conferma la sua presenza.

GialappaShow

La Gialappa’s Band è attualmente impegnata su TV8 con il programma del momento, il GialappaShow, tornato in onda dal 21 ottobre 2024. Un format che prevede accanto all’irriverente commento fuori campo dei gruppo, la conduzione del Mago Forest e la presenza di un co-conduttore. Nello specifico, viene scelto ogni settimana un ospite speciale proveniente dal mondo della musica, dello sport o dello spettacolo. Un format che si adatta perfettamente a un personaggio come Rossi, noto non solo per la sua carriera sportiva ma anche per il suo carisma fuori dalle piste.

Questa nuova edizione dello show, che va in onda ogni lunedì sera alle 21:30 su TV8, dovrebbe ospitare Valentino Rossi il lunedì prima dell’impegno nel WEC in Bahrein. La conferma sarebbe arrivata tramite i canali social ufficiali della stessa TV8 che ha anticipato con un video spot la notizia. Il tutto attraverso un indizio firmato dott. Rossi, che richiama proprio la sua persona.

Il passato in tv

In realtà Valentino Rossi è stato già ospite della Gialappa’s Band in diverse occasioni del passato. Soprattutto negli anni 2000, durante la sua ascesa nel mondo del motociclismo veniva spesso coinvolto in programma come “Mai dire Gol” e “Mai dire Grande Fratello”. Il suo carattere scherzoso e carismatico, si è sempre prestato all’umorismo del gruppo. Già ai tempi la sua presenza fu ben accolta dal pubblico e il suo passaggio nel programma contribuì ulteriormente alla sua immagine di campione non solo nello sport, ma anche nella vita.

Tra un impegno e l’altro

Valentino Rossi non si risparmia e la sua propensione è rappresentata dalle tante iniziative intraprese in questo periodo. Oltre ad aver registrato la puntata per il GialappaShow 2024, dai social e dai comunicati vari lo si vede impegnato in diversa attività sportive e non. Con frasi di commento del tipo: “Cavallara oh Cavallara” oppure “Di traverso sulle colline fra la Romagna e le Marche” il susseguirsi di sequenze fotografiche e video del campione in azione.

Negli ultimi giorni infatti Valentino era alla prese con gare e giri liberi nel suo ranch di Tavullia. Diversi sono gli scatti che lo hanno immortalato in piena azione competitiva solitaria e con altri appassionati di motori presenti per l’occasione. Al contrario invece, quello che arriverà tra pochi giorni sarà un weekend molto intenso in Bahrain. In meno di dieci giorni, Rossi divorerà la pista infuocata dell’Endurance con la M Hybrid V8 Hypercar di BMW appena 12 ore dopo aver concluso la sua prima partecipazione nella categoria LMGT3 del FIA WEC.

La situazione nel WEC

Il nove volte campione del mondo di motociclismo partecipa al FIA WEC 2024 nel team WRT con i compagni di scuderia Maxime Martin e Ahmad Al Harthy. Il dottore ha già raggiunto due volte il podio con la BMW M4 GT3, un secondo posto nella 6 ore di Imola e un terzo posto nella 6 ore di Fuji. Un quarto posto invece alla prima assoluta nella 1812 km del Qatar e un quinto posto nella 6 ore di San Paolo in Brasile. Ora invece in programma il 2 novembre il gran finale della stagione con la 8 ore del Bahrain.

La sua partecipazione ha portato lustro alla competizione e in ogni circuito della stagione tanti tifosi sono accorsi ad acclamarlo e tifarlo. Sotto gli occhi di tutti le scene di entusiasmo di fan e curiosi nel paddock e nella grid walk per evere uno scatto o un suo autografo. Un mondiale che nonostante tutto non lo ha visto sfigurare nella competizione vera e propria e come prima esperienza in tanti la valutano molto positiva.

Il test Hypercar

“Sono entusiasta di poter testare l’Hypercar. Volevo davvero fare questo test per avere un’idea di ciò che la BMW M Hybrid V8 può fare. Grazie a BMW M Motorsport per questa opportunità. Per me, Hypercar è la MotoGP delle corse di prototipi, hanno molta potenza e sono molto impressionanti. Mi sono preparato al simulatore BMW M Motorsport e ho già avuto una prima impressione, ma guidare la vera macchina sarà ancora più eccitante. Sono molto curioso di vedere quale potenziale ho” le parole felici di Valentino Rossi in trepidante attesa dell’impegno post WEC.

Rossi sarà affiancato al Rookie Test sul Bahrain International Circuit da Dan Harper, British GT Champion nel 2023 e vincitore della categoria “Bronze” nella GT World Challenge Europe Sprint Cup in questa stagione, oltre al compagno pilota BMW di Northern Irishman, Max Hesse.

La BMW M Hybrid V8 è alimentata dal motore turbo a otto cilindri P66/3 con trazione elettrica supplementare. “Più di una semplice auto da corsa, sta aprendo la strada a un futuro elettrico per BMW M, dimostrando con forza quanto M Power elettrificata dinamica ed emotiva possa essere” il commento di Franciscus van Meel, Amministratore delegato di BMW M GmbH.