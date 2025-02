Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa BMW/Getty Images BMW omaggia Valentino Rossi con l'edizione speciale M4 CS Edition VR46

Il 46 non è un numero come tanti. Non per i fan del motorsport, avendo accompagnato Valentino Rossi per la sua intera carriera. Il mito del Dottore risuona nella BMW M4 CS Edition VR46. Prodotta in 46 esemplari, l’edizione speciale coniuga l’ingegneria tedesca e l’essenza di una leggenda delle corse. Un colpo d’occhio, e il cuore accelera.

Scarica di adrenalina

Se la M4 standard suscita adrenalina, l’omaggio tocca lidi addirittura superiori. Un tributo vivo e pulsante a un’icona, un pezzo da collezione nato dal sodalizio tra BMW e VR46. Il 46, simbolo di talento, carisma e audacia, è inciso nella fibra stessa della vettura. I dettagli raccontano una storia di vittorie, curve mozzafiato e sfide vinte contro il tempo.

Fonte: Ufficio Stampa BMW/Getty Images

Oltre alla tiratura limitata, l’esemplare ha carattere da vendere. Il design parla al cuore dei tifosi di Vale: la firma del campione e il logo VR46 dominano, eleganti, la carrozzeria. La livrea sfoggia un blu Marina Bay Metallic che, sotto la luce diretta, sembra accendersi di riflessi profondi e cangianti. Dentro, l’atmosfera cambia. L’adrenalina lascia spazio all’eleganza sportiva. I sedili M Carbon, rivestiti in pelle Merino con accenti di Sao Paulo Yellow, avvolgono il guidatore come un guanto su misura. Ogni cucitura, ogni dettaglio in Alcantara, è pensato per combinare lusso e performance.

Sotto il cofano, il mito prende vita. Il motore sei cilindri in linea da 3.0 litri, con tecnologia M TwinPower Turbo, sprigiona 550 CV. Scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi. Non c’è tempo per pensare: basta premere l’acceleratore e lasciarsi travolgere dalla spinta brutale. Raggiungere i 200 km/h richiede 11,1 secondi. Un istante, ed è già tutto oltre. La trazione integrale M xDrive e il differenziale attivo M coniugano potenza e controllo. Il limite di velocità, fissato a 302 km/h, diventa una sfida da conquistare. E poi c’è il sound: un ruggito profondo, coinvolgente, reso ancora più unico dal sistema di scarico con silenziatore in titanio.

Biglietto per un mondo esclusivo

La nuova BMW è un biglietto per entrare in un mondo esclusivo. Gli acquirenti avranno l’opportunità di incontrare Valentino Rossi di persona presso il suo VR46 Motor Ranch a Tavullia. In più, l’acquisto include una giornata speciale al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Un’esperienza di guida esclusiva con BMW M Driving Experience, per mettere alla prova la belva su uno dei circuiti più rinomati d’Italia. Un’emozione pura, un’immersione totale nell’universo BMW e VR46.

Il numero 46 ha accompagnato Rossi fin dai primi giri di pista, trasformandosi in un’icona globale. Oggi, quell’eredità vive nella BMW M4 CS Edition VR46. Dal 2023, Rossi ha iniziato una nuova sfida, correndo con BMW M nei campionati GT World Challenge Europe e FIA World Endurance Championship. Un’avventura che conferma la sua sete di vittoria.

Tra i risultati più recenti, spicca il secondo posto conquistato alla Bathurst 12 Hour, dimostrazione che la leggenda è tutt’altro che finita. La BMW M4 CS Edition celebra la velocità, la passione e l’ingegneria. Un’edizione limitata che parla a chi vede nella guida emozione allo stato puro. È il riflesso di un campione che ha trasformato curve in arte e traguardi in impresa.