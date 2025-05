Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa BMW La BMW M4 CS personalizzata consolida il legame tra la Casa tedesca e Valentino Rossi

Valentino Rossi compie 46 anni. E BMW ha deciso di celebrarlo con un regalo che ha più cavalli che candeline. Si chiama BMW M4 CS Edition VR46, ed è un’auto in serie limitata: solo 46 esemplari per ciascuna delle due versioni, Style e Sport. Sì, come il numero leggendario del “Dottore”, quello che ha portato sulle piste di mezzo mondo senza mai cedere al classico #1 del campione in carica. Una scelta di identità. E adesso quel numero finisce impresso sulla carrozzeria di una M4 che urla potenza e personalità.

La base è quella della BMW M4 CS, ma qui si entra in territorio personale. Oltre alla firma, il nove volte campione del mondo di motociclismo (grande appassionato anche di auto) ha partecipato pure in prima persona al design, ai dettagli, alle finiture. Ogni esemplare è stato costruito e verniciato a mano con procedure fuori standard, nello stabilimento tedesco di Dingolfing. Per farla breve: non è una trovata da marketing, è una vera custom edition, fatta come si faceva una volta. A mano, con criterio e un po’ di sana ossessione.

Due anime: Style e Sport

Le due versioni si distinguono subito, anche a occhio nudo. La Sport è più cattiva: blu metallizzato (Marina Bay Blue) con accenti giallo fluo su cerchi, pinze e griglia. Il numero 46 compare in Tanzanite Blue, come un’ombra che si intravede sotto le luci. La Style, invece, punta su un’eleganza più cupa e opaca: carrozzeria in Frozen Tanzanite Blue, con il “46” tono su tono in Frozen Marina Bay Blue. Entrambe montano un tetto in carbonio con logo VR46 e firma di Rossi in bella vista. Ogni dettaglio è pensato. Ciascun esemplare è firmato 1/46, inciso come si fa con le opere d’arte.

Pugno nello stomaco

L’abitacolo è pura maniacalità: sedili M a guscio in fibra, cuciture gialle, spalle in Sao Paulo Yellow e volante con marcatore centrale giallo. Night Blue a dominare il resto. Battitacco VR46, badge dedicati, console centrale in fibra. Niente affatto un semplice “pack estetico”. È un’auto che ti ricorda nei dettagli per chi è stata fatta. E per cosa.

Cofano, tetto e supporti del motore sono stati costruiti a Landshut. Il propulsore da 550 cavalli (405 kW) viene assemblato nello stabilimento di Steyr, con pezzi ad alta precisione. I vari passaggio sono stati fuori linea, artigianale, fuori dal flusso standard. Per realizzare una sola auto servono 20 ore di lavoro da parte di 4 specialisti. Altro che catena di montaggio.

Esperienza VR46 inclusa

Gli acquirenti di una di queste M4 ricevono anche un invito al VR46 Motor Ranch a Tavullia per incontrare Valentino in persona. E partecipano a un evento di guida al Misano World Circuit con una flotta di BMW M. Praticamente un sogno cucito su misura per gli amanti del motorsport e il suo numero 46. Rossi, da quando ha lasciato la MotoGP, non ha mai smesso di correre. Dal 2023 è pilota ufficiale BMW M, impegnato nel GT World Challenge Europe con la M4 GT3. Ha già vinto a Misano, ha corso a Le Mans, Spa, Bathurst. E pregusta la tripletta nel 2025.