Fonte: Getty Images Valentino Rossi sul podio di Imola

Emozioni e tanto spettacolo alla 6 Ore di Imola, secondo round del FIA WEC World Endurance Championship 2024. La tappa italiana della kermesse non ha tradito le aspettative in gara e sugli spalti. Nelle Hypercar vince la Toyota Gazoo Racing di Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries, la prima delle due Ferrari solo quarta nonostante un ottimo ritmo nella prima parte di gara. Nella LMGT3 sorridono Valentino Rossi e il BMW M Team WRT, il campione di Tavullia chiude la gara di casa con un ottimo secondo posto.

Hypercar

La Toyota Gazoo Racing GR010 Hybrid Hypercar di Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries ha vinto la 6 Ore di Imola. Determinante la pioggia nelle ultime due ore di gara che ha stravolto tutte le strategie dei team e di conseguenza le posizioni di testa. Ad approfittarne i campioni del mondo in carica che hanno preceduto la Porsche Penske 963 Hypercar numero 6 di Estre, Lotterer e Vanthoor. Terza l’altra Porsche numero 5 di Campbell, Christensen e Makowiecki.

Fuori dal podio la prima delle due Ferrari che chiude quarta, quinta invece l’altra Toyota numero 8. Il BMW M Team WRT ottiene il suo miglior piazzamento WEC con un ottimo sesto posto mentre la seconda Ferrari ufficiale numero 51 termina settima. Ottava la Ferrari Giallo Modena di AF Corse numero 83 mentre la nuova Peugeot 9X8 ha chiuso in nona posizione assoluta, prendendo punti nella prima gara della squadra con l’aggiunta di un’ala posteriore. Chiude la top ten la Cadillac portando anche i primi due punti nella classifica Costruttori. In quest’ultima primeggiano i tedeschi della Porsche davanti a Toyota e Ferrari.

Le Ferrari

Le due Hypercar ufficiali della squadra Ferrari – AF Corse sono state le protagoniste indiscusse nella prima metà della gara facendo sognare per alcune ore, il pubblico sugli spalti. Nello specifico le 499P numero 50 e 51 sono state prima e seconda fino allo scoccare della quarta ora. Poi l’arrivo della pioggia ha poi interrotto il predominio, favorendo Toyota e Porsche che avevano scelto di montare le gomme da pioggia con qualche giro di anticipo.

Dopo aver ottenuto le prime posizioni nella Hyperpole, Ferrari saluta Imola in quarta e settima posizione rispettivamente con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen nella vettura numero 50 e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, sulla vettura gemella numero 51. Antonio Fuoco è stato l’autore del miglior tempo sul giro registrato in gara al 203esimo passaggio in 1:31.794.

L’ottavo posto ottenuto dalla 499P numero 83 di AF Corse guidata da Kubica, Shwartzman e Yifei, invece, ha permesso al team piacentino di conquistare il primo successo stagionale nella FIA World Cup for Hypercar Teams, titolo riservato a chi ha ottenuto il maggior numero di punti dopo aver considerato tutti i risultati ottenuti in ogni gara, e il secondo posto della classifica dietro all’Hertz Team Jota.

LMGT3

Il Team WRT BMW M4 di Augusto Farfus, Darren Leung e Sean Gelael vince la LMGT3 ottenendo anche la prima storica vittoria di categoria per il marchio bavarese nel WEC. Seconda la sorella numero 46 guidata da Maxime Martin, Valentino Rossi e Ahmed Al Harthy. Chiude il podio la Manthey PureRxcing di Joel Sturm, Aliaksandr Malykhin e Klaus Bachler. La numero 5 di Vista AF Corse Ferrari 296 di Simon Mann, Francois Heriau e Alessio Rovera ha ottenuto il miglior risultato della stagione con il quarto posto mentre la sfortuna perseguita ancora una volta la Lamborghini magenta delle Iron Dames costrette al ritiro dopo 33 giri.

Valentino Rossi

Sorride Vale autore di un’ottima prova anche sul tracciato di Imola. Un pregara tutto per lui ha catturato l’attenzione dei tanti accorsi per la prima italiana nel WEC. Dopo aver sfiorato il podio nella precedente gara in Qatar ora il tanto atteso riconoscimento proprio davanti al pubblico di casa. Un secondo posto ottenuto con il prezioso contributo in gara dei compagni di squadra e consolidato nel momento più delicato della gara, quello dell’arrivo e del persistere della pioggia dove sono stati determinanti i giri percorsi dai compagni di squadra con gomme slick sulla pista umida.

“Sono molto contento della doppietta del Team WRT, per la BMW M Il motorsport e per il mio primo podio in FIA WEC. Avevamo già una vettura molto forte il sabato in qualifica e Ahmad ha ottenuto un ottimo terzo posto in griglia di partenza. In gara, abbiamo poi deciso di rimanere fuori sulle slick. Augusto era un po più veloce di Maxime all’inizio e ha preso il comando. Sono comunque molto soddisfatto del risultato” il commento soddisfatto a fine gara di Rossi.

Spettacolo WEC

Il secondo round del FIA World Endurance Championship 2024 ha fatto registrare 73.600 spettatori sugli spalti. Buona quindi la prima assoluta di Imola, accompagnata da una marea rossa che ha assistito entusiasta all’evento tricolore nell’arco dei tre giorni di manifestazione. Imola è stata presa d’assalto fino alle prime ore dell’apertura dei cancelli e non ha tradito le aspettative. Lo stesso pubblico italiano non ha fatto mancare il proprio calore e la propria passione a tutti i protagonisti in gara.

Il Mondiale ora tornerà sotto i riflettori il prossimo 11 maggio con la 6 Ore di Spa-Francorchamps, terzo round della stagione ufficiale 2024.