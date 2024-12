Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Si presenta come una pietra miliare per il Costruttore boemo Skoda Elroq, il primo SUV compatto 100% elettrico, progettato per coniugare robustezza, funzionalità e autenticità. Con il suo linguaggio stilistico innovativo, “Modern Solid”, punta a essere una scelta strategica e distintiva nel panorama automobilistico. I vari propulsioni a batteria e le dotazioni intelligenti lasciano, inoltre, ampia discrezione nella configurazione tecnica e tecnologica.

Accanto al Karoq

Skoda Elroq va ad affiancare il Karoq senza venirne messo in ombra, complice un look distintivo e forme pulite. Seppur richiami le linee familiari della Casa, reinterpreta, in chiave moderna, gli elementi tradizionali, come la grafica a “quattro anelli”, trait d’union dei SUV Skoda. Al loro posto, un nuovo “volto”, minimalista e deciso. Mentre gli stretti segmenti superiori dei fari fungono da luci di marcia diurna, luci di posizione e indicatori di direzione, quelli inferiori, più grandi, forniscono l’importante anabbagliante e a funzioni abbaglianti.

Invece della tipica calandra, Elroq sfoggia il Tech-Deck nero lucido, caratterizzato da un robusto paraurti anteriore con inserto Unique Dark Chrome. Per quanto riguarda la carrozzeria, eccezionalmente aerodinamica, vanta un coefficiente di resistenza di appena 0,26. È il risultato di molte modifiche intelligenti al design, tra cui gli specchietti retrovisori esterni modellati su misura.

Dietro il paraurti, una paratia di raffreddamento si apre in automatico quando occorre aria per il sistema di batterie, e viceversa. La turbolenza sul paraurti anteriore viene contenuta dai riduttori della distanza tra le ruote, affinché il flusso d’aria rimanga vicino alla carrozzeria. In funzione dell’aerodinamica sono stati, a loro volta, ottimizzati i cerchi in lega da 19 e 21 pollici. In termini di colorazioni, la tavolozza ne conta ben nove, tra cui il debuttante pastello Verde Dolomite, un’esclusiva del veicolo.

“Con il nuovo Elroq, il nostro team di design Skoda è riuscito a preservare e reinterpretare gli elementi chiave del design Skoda e a combinarli con nuove idee e accenti visivi, come il Tech-Deck Face nero lucido – spiega Oliver Stefani, responsabile di Skoda Design -. È uno dei tratti distintivi del nostro nuovo linguaggio di design Modern Solid, che inaugura una nuova era. Modern Solid è sinonimo di robustezza, funzionalità e autenticità, trasmettendo al contempo un senso di sicurezza e forza Skoda Elroq, con la sua forma distintiva e il suo aspetto funzionale, minimalista e pulito, è l’auto perfetta per debuttare con questo nuovo approccio al design Skoda”.

Abitabilità ed ecologia

La semplicità percepibile negli esterni traspare, in maniera evidente, anche all’interno. Da 470 litri, ribaltando i sedili posteriori il vano bagagli può raggiungere una capienza massima pari a 1.580 litri. Non mancano le soluzioni di stivaggio intelligenti, come i due scomparti aggiuntivi su entrambi i lati del bagagliaio, la rete portaoggetti per un cavo di ricarica sotto la cappelliera e il Jumbo box.

Con le Design Selection, Skoda pone ancora più enfasi su materiali innovativi, sostenibili, durevoli e pratici. Ispirata alla concept car Vision 7S, la Design Selection Lodge presenta il cosiddetto Technofil, un materiale composto per il 75% da fibre Econyl riciclate. In tutte le Design Selection, il materiale impiegato per rivestire pavimento e tappetini contiene poliestere riciclato, proprio come il supporto della pelle artificiale adottata per le Lodge, Suite e Design Selection Sportline. A seconda della variante selezionata, cambia anche l’illuminazione ambientale: gli utenti possono scegliere tra dieci colori standard e cinque impostazioni di atmosfera predefinite.

In termini di tecnologie, il conducente ha modo di gestire l’infotainment mediante un display centrale da 13 pollici, con sistema di navigazione connesso, caratterizzato da un’interfaccia intuitiva. Il Digital Cockpit mostra i dati di guida chiave, altrimenti visualizzabili dal sistema head-up display (in optional).

La realtà aumentata proietta ulteriori informazioni nel campo visivo dell’automobilista, così da scongiurare pericolose distrazioni. Completo di sistemi di sicurezza attivi e passivi all’avanguardia, l’equipaggiamento ADAS può essere arricchito con l’Intelligent Park Assist, che include le nuove funzioni Trained Parking, Remote Park Assist e Remote Trained Parking.

Le varianti

A livello tecnico, Skoda Elroq nasce sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e mette a disposizione tre motorizzazioni efficienti. Con una capacità nominale della batteria di 55 kWh, l’entry-level 50 sviluppa una potenza di 125 kW e 310 Nm. Sul mercato a inizio 2025 (così come la 85x), la 60 eroga 150 kW e 310 Nm. Infine, sprigionano 210 kW e 545 Nm le due varianti di punta, 85 e 85x, con una capacità di 82 kW che assicura un’autonomia fino a 580 km. La 85x è l’unica a disporre di trazione integrale, anziché posteriore come le altre, permessa dal propulsore aggiuntivo collocato sull’asse anteriore.

Johannes Neft, membro del board di Skoda Auto per lo sviluppo tecnico: “Skoda Elroq porta i moderni ed efficienti propulsori elettrici della nostra gamma di successo Enyaq in un altro segmento. Con un’ampia gamma di potenze, diversi propulsori e tre dimensioni di batteria, offriamo ai nostri clienti la più ampia libertà di scelta. La sua eccellente aerodinamica consente a Elroq di raggiungere un’autonomia fino a 580 km, il che lo rende ideale anche per i viaggi lunghi. La velocità di ricarica fino a 175 kW e il preriscaldamento ottimizzato garantiscono brevi soste di ricarica di 28 minuti per una ricarica dal 10 all’80%. Elroq offre un’eccezionale usabilità quotidiana, offrendo ai nostri clienti esattamente ciò che si aspettano da Skoda”.

Il prezzo di partenza

In vendita a partire da 34.500 euro, Skoda Elroq rappresenta il compromesso ideale tra qualità e prezzo. “È il nostro primo modello BEV nella classe dei SUV compatti, il sotto-segmento in più rapida crescita e più popolare in Europa – spiega il CEO di Skoda Auto, Klaus Zellmer –. Elroq si distingue come il nostro primo modello ad adottare il linguaggio di design Modern Solid, definito da robustezza, funzionalità e nuovi accenti visivi come il Tech-Deck Face nero. Un’ampia scelta di dimensioni della batteria e un eccellente coefficiente di resistenza aerodinamica consentono un’autonomia fino a 580 chilometri.

Il pacchetto di equipaggiamento standard – prosegue Zellmer – è ampio, compresi diversi sistemi di assistenza all’avanguardia. Con un prezzo di partenza molto competitivo, Elroq è il veicolo più conveniente nel suo segmento in tutta Europa, raggiungendo la parità di prezzo con la sua controparte ICE in molti mercati”.

Mart Jahn, membro del board di Skoda Auto per vendite e marketing, aggiunge: “Skoda Elroq offre un’interessante proposta di rapporto qualità-prezzo al momento giusto, in quanto offre a molti acquirenti interessati un modo più semplice e conveniente per guidare l’elettrico. Il suo pacchetto complessivo accattivante, in combinazione con un abitacolo spazioso, confortevole e altamente funzionale, nonché con eccezionali caratteristiche di maneggevolezza, lo rende il compago ideale per molti gruppi di clienti, dalle famiglie ai clienti tradizionali.

Siamo fiduciosi – conclude Jahn – che questa tipologia di clienti in particolare, apprezzerà l’elevato valore residuo atteso. Offriremo opzioni di finanziamento flessibili e tassi di leasing interessanti, abbinati a pacchetti di servizi speciali e condizioni di assicurazione auto”.