Skoda anticipa il debutto ufficiale della Nuova Skoda Elroq. Si tratta della prossima novità della gamma elettrica della Casa che si prepara a lanciare un SUV compatto elettrico, destinato a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato europeo. La nuova Elroq sarà anche il primo modello Skoda a poter contare sul nuovo linguaggio di design Modern Solid che, anno dopo anno, andrà a caratterizzare il look di tutti i modelli di nuova generazione della Casa parte del Gruppo Volkswagen. Ad anticipare il design della nuova elettrica arrivano, in queste ore, alcuni bozzetti, pubblicati direttamente da Skoda, che mostrano quelle che saranno le linee della vettura.

Un design tutto nuovo

La Skoda Elroq è un modello chiave per il futuro di Skoda e un rapido sguardo ai bozzetti appena diffusi da Skoda ci consente di capire il motivo di quest’affermazione. La nuova elettrica della Casa ha un design rinnovato, seguendo le linee guida del nuovo linguaggio Modern Solid, che si traduce in un frontale diverso rispetto ad altri modelli recenti della gamma Skoda ma anche in un’evoluzione del posteriore.

Nella parte frontale, viene introdotta la nuova Tech-Deck Face, nome utilizzato da Skoda per descrivere le nuove scelte di design nella parte anteriore che vanno a sostituire la tradizionale calandra. Da segnalare anche il lettering Skoda sul cofano che rappresenta un ulteriore tratto distintivo per la vettura. La vettura includerà anche una serie di accenti in Unique Dark Chrome che andranno ad arricchire il look.

Nella parte posteriore c’è uno spoiler al tetto e luci a LED molto sottili. Da segnalare anche la scritta posizionata centralmente sul portellone posteriore e il logo Skoda in 2D. Nelle scorse settimane, con un bozzetto ufficiale, Skoda aveva anticipato il design interno di Elroq. Il nuovo SUV è parte integrante di un ambizioso programma di elettrificazione con cui Skoda punta a rafforzare la sua presenza sul mercato.

I dettagli tecnici

La Nuova Skoda Elroq, come anticipato, è un modello fondamentale per il futuro di Skoda e si prepara a diventare un vero e proprio punto di riferimento del mercato delle auto elettriche in Europa. Il SUV, caratterizzato da una lunghezza inferiore ai 4,5 metri, sarà disponibile sul mercato in diverse varianti. Al lancio, Skoda prevede di introdurre quattro versioni del suo SUV.

La versione “base” sarà la 50, con motore abbinato all’asse posteriore in grado di erogare una potenza massima di 170 CV e una batteria da 55 kWh. Ci sarà poi la versione 60, con potenza fino a 204 CV e batteria da 63 kWh. Da notare anche la versione 85 che includerà una batteria da 82 kWh e un motore da 286 CV. A completare l’offerta, inoltre, è prevista la presenza della 85x.

Questa quarta variante del SUV di Skoda sarà l’unica con un sistema dual motor e, quindi, con la trazione integrale. Anche in questo caso, ci sarà una batteria da 82 kWh. I primi dati sull’autonomia anticipano la possibilità di raggiungere una percorrenza massima di 560 chilometri (l’autonomia massima è ottenibile dalla versione 85).