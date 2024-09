Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Dettaglio della Skoda Elroq: nuovo SUV

Skoda è uno dei marchi più antichi d’Europa, la sua fondazione è addirittura datata 1923. A partire dal 1991 però fa parte in pianta stabile del Gruppo Volkswagen e in questi anni ne ha fatta davvero tanta di strada. Dal Brand tedesco ha spesso ereditato modelli e tecnologie pur mantenendo prezzi sempre relativamente contenuti. Proprio quest’ultimo aspetto ha di frequente rappresentato un plus per l’azienda ceca che ha sempre coniugato un’ottima qualità ad un costo decisamente contenuto.

Negli ultimi anni Skoda ha raggiunto risultati davvero strepitosi. Nel 2017 ha fatto ricavi record con un aumento del 20,8% rispetto all’anno precedente conquistando posizioni di rilievo in tutta Europa. In Germania, in quell’annata, ha addirittura raggiunto la prima posizione tra i brand stranieri più venduti. La gamma offerta è davvero vasta e si va dalle city car ai SUV passando per le berline come ad esempio la Octavia.

Nuovo SUV svelato

A breve però l’azienda ceca è pronta a mettere sul piatto un nuovo modello. Si tratta nello specifico di un SUV compatto del segmento C, il nuovo Elroq. I veli su questa nuova creazione verranno tolti ufficialmente il prossimo 1° ottobre, intanto però Skoda ha deciso già di mostrare al mondo qualche bozzetto e la silhouette della vettura. Presentazione molto smart quella scelta dall’azienda ceca che mostrerà al mondo la sua ultima creazione attraverso le pagine Instagram e TikTok del brand. L’appuntamento è dato per le 19:30 per la live, ma alla fine di quest’ultima, l’intera presentazione sarà caricata anche sul canale YouTube del Marchio.

Dalle prime immagini trapelate si può apprezzare il taglio del faro inedito con matrice di LED. Inoltre, stando a quanto emerso sinora, uno dei tratti distintivi di questo nuovo SUV sembra essere il paraurti anteriore che ha una grande griglia inferiore chiamata Tech-Deck Face. Una novità importante che sostituisce la classica calandra del Marchio. Sull’esterno poi troveremo finiture in nero lucido e una vernice esclusiva Timiano Green, creata per il modello Elroq.

Cosa dobbiamo aspettarci

Skoda ha già mostrato alcuni dettagli del suo nuovo SUV compatto. In particolare gli interni saranno realizzati con materiali sostenibili. Si tratterà di plastiche ricavate da bottiglie, abiti riciclati e nylon proveniente da reti da pasca. Un dettaglio non da poco che darà un taglio green alla vettura. Sappiamo, infatti, quanto i costruttori di recente stiamo sempre di più strizzando l’occhio all’ecologia, anche per quanto concerne i materiali di costruzione delle proprie auto.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

Infine, per quanto riguarda la motorizzazione, Skoda darà la possibilità ai propri clienti di scegliere tra varie opzioni: 50, 60, 85 e 85x. La 50 ha una batteria da 55 kWh e un propulsore posteriore capace di erogare 170 Cv. La Elroq 60, invece, offre un motore capace di sprigionare 204 Cv con una batteria da 63 kWh. La versione 85, invece, conta su una batteria da 82 kWh che offre un’autonomia di 560 km e un propulsore che tira fuori una potenza di 286 Cv. Infine, ultima, ma non certo per importanza, c’è la Skoda Elroq 85x, la top di gamma che è dotata di due motori da 299 Cv a trazione integrale, mentre la batteria è da 82 kWh