Il SUV boemo Skoda Elroq, il primo di una serie di modelli elettrici, viene mostrato in anteprima: compatto nelle dimensioni, brillerà per spazio a bordo

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Affiorano i primi dettagli del SUV Skoda Elroq

Modern Solid. Si chiama così il nuovo corso stilistico introdotto da Skoda col nuovo Elroq, il SUV compatto completamente elettrico svelato nei primi dettagli. Gli esterni minimalisti combinano robustezza, funzionalità e autenticità, trasmettendo, al contempo, un senso di sicurezza e forza.

Anteprima mondiale fissata in autunno

La presentazione mondiale avverrà nell’autunno del 2024, tuttavia i primi scorci mostrati dal Costruttore boemo nella foto aiutano a comprendere quali saranno i tratti distintivi della vettura. Il motore, già lo sappiamo, sarà elettrico, a conferma della transizione ecologica avviata dalla compagnia.

Insomma, la Skoda avrà il compito di aprire un’era a zero emissioni per il brand del gruppo Volkswagen, che lancerà sei proposte elettriche a batteria negli anni a venire. Il tutto mentre sorgerà sulla piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen, dopo la Enyaq e la Enyaq Coupé (aggiornate col Model Year 2024), perni della gamma Skoda.

Frontale con fari sdoppiati e LED Matrix

La parte anteriore è caratterizzata dal design dei fari sdoppiati. La zona superiore, più sottile, si estende senza soluzione di continuità verso i lati. Il lettering è ora ben visibile sul cofano, a riflettere l’identità del marchio. Dalla tradizionale calandra il centro stilistico ha tirato fuori dal cilindro l’innovativo Tech-Desk Face, una reinterpretazione moderna e altamente riconoscibile.

Inoltre, la Skoda Elroq sfoggia grandi ruote esaltanti l’aspetto robusto, mentre i fari LED Matrix assicurano una visibilità ottimale, anche in piena notte. Ancora oggi il numero degli incidenti stradali rimane troppo elevato. L’obiettivo dell’Unione Europea è di azzerarli entro il 2050; pertanto, i player della filiera hanno il tassativo obbligo di adoperarsi a garantire la protezione degli utenti. Salvo clamorosi colpi di scena, i sistemi ADAS implementati saranno avanzati, pure di livello 2, il massimo standard consentito oggi dall’organo comunitario.

Il nuovo Sport Utility compatto avrà interni di dimensioni generose, da accogliere una famiglia al gran completo. Non ci sono dettagli sul quadro strumenti e sull’impianto di infotainment, ma l’azienda promette una praticità eccezionale, in linea con l’impegno per il comfort e la funzionalità.

Nuovo impulso

“In Skoda, il design è una parte importante dell’identità del Brand e uno dei principali fattori del nostro successo – ha dichiarato Oliver Stefani, responsabile di Skoda Auto Design -. Lo sviluppo continuo degli elementi visivi chiave è un compito impegnativo ed entusiasmante.

Per questo motivo, io e il mio team siamo felici di presentare l’anteprima del primo modello Skoda che incorpora il nuovo linguaggio di design Modern Solid, come la Tech-Desk Face, e in generale un aspetto più solido. Inoltre, è la prima auto della nostra gamma a presentare il lettering Skoda sul cofano scolpito. Senza dubbio, il nostro nuovissimo Elroq dà un nuovo impulso al Brand ed è un vero e proprio ‘acchiappa sguardi’”.

Con il programma Next Level – Skoda Strategy, la Casa punta a essere una delle prime cinque più diffuse in Europa entro la fine del decennio. Intanto, salgono le relative quotazioni in India e Nord Africa, Vietnam e nella regione ASEAN (sud-est asiatico), dove costituiscono uno dei maggiori esponenti delle realtà occidentali: la Elroq è il veicolo del consolidamento.