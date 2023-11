Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Superb quarta generazione: Skoda svela l'ammiraglia

Skoda Superb è una delle vetture più conosciute e di maggiore successo per la Casa e oggi si mostra nella sua nuova veste. Arriva sul mercato la quarta generazione del modello, che offre ai suoi clienti un maggior comfort e spazio a bordo, ma anche un livello più alto di tecnologia ed efficienza, due aspetti di certo da non sottovalutare.

A listino ci saranno ancora una versione Wagon e una berlina (berlina non disponibile in Italia) tra cui i clienti potranno scegliere. Skoda propone inoltre una nuova struttura della gamma, con sette Design Selection e numerose soluzioni sostenibili, quali i tessuti realizzati con materiali sostenibili al 100%.

E non è tutto, gli innovativi Skoda Smart Dial e il nuovo concetto di interni con schermo indipendente da 13 pollici per l’infotainment rendono l’utilizzo e l’interfaccia con l’auto ancora più facile e intuitivo. L’interno ha un aspetto arioso e lineare. Škoda ha ottimizzato i propulsori per ottenere ancora più efficienza.

Ci sono tre motori a benzina tra cui un’inedita propulsione mild-hybrid con potenze che vanno da 110 kW (150 CV) a 195 kW (265 CV) e due TDI con 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV) tra cui scegliere. Per la variante Wagon la Casa ha incluso anche un inedito propulsore ibrido plug-in.

Nuovi standard di livello superiore

La quarta generazione di Skoda Superb offre al cliente nuovi standard in termini di comfort, sicurezza, design e abitabilità: tutte caratteristiche ulteriormente migliorate rispetto alla variante precedente. Skoda ha inserito delle migliorie progettuali e aerodinamiche, che permettono di ridurre il consumo di carburante e di migliorare le prestazioni.

Sono numerosi i sistemi di assistenza alla guida inediti o migliorati, per offrire al cliente ancora più sicurezza e comfort. Fanno il loro debutto sulla quarta generazione di Superb i gruppi ottici LED Matrix più luminosi e il sistema di gestione elettronica dell’assetto DCC Plus.

Il nuovo concept per spazio e design

Il design esterno della quarta generazione di Superb è più scolpito e presenta una nuova calandra ottagonale. Il nuovissimo concetto di interni include un display di infotainment indipendente che misura fino a 13 pollici. La leva del cambio è stata spostata sul piantone dello sterzo, in modo che la consolle centrale sia più pulita, ordinata e spaziosa.

Gli Smart Dial della Casa permettono un accesso rapido e intuitivo a numerose funzioni del veicolo e dell’infotainment. Inoltre, Skoda Superb adotta la nuova struttura delle versioni che ruota intorno alle Design Selection, introdotta per la prima volta con il SUV elettrico Enyaq, a cui aggiunge pacchetti di accessori riuniti per tema, oltre a opzioni individuali.

Gli esterni

Come abbiamo detto, l’auto sarà offerta nelle due versioni berlina a due volumi e station Wagon, entrambe presentano un design scultoreo raffinato e gruppi ottici Matrix LED di seconda generazione. Superb mostra con orgoglio la sua nuova calandra ottagonale, il logo Skoda rinnovato sul cofano e le modanature anteriori in Unique Dark Chrome.

Fonte: Ufficio Stampa

L’aerodinamica dell’auto è eccezionale, grazie a una serie di piccole modifiche. I moderati aumenti di lunghezza e altezza hanno ulteriormente migliorato lo spazio interno. La capacità del bagagliaio è maggiore (di 20 litri), passando a 645 litri per la berlina e di 30 litri, arrivando a 690 litri per la station wagon. Ben sei nuove vernici sono state introdotte da Skoda per la nuova generazione di Superb.

Gli interni della nuova Skoda Superb

Il concetto degli interni nella quarta generazione di Skoda Superb è rinnovato, con una consolle centrale che si presenta con un look inedito, ancora più ordinato, che offre più spazio di stivaggio, grazie al fatto che la leva del cambio è stata spostata sul piantone dello sterzo, come abbiamo detto.

Nuovissimi i sedili Ergo con dieci cuscini massaggianti a comando pneumatico, che debuttano proprio sulla nuova versione Superb. Il display di infotainment indipendente misura fino a 13 pollici e, per la prima volta, il sistema head-up display è proposto come optional, completando il Virtual Cockpit da 10 pollici.

Fonte: Ufficio Stampa

Grazie a tutti i tessuti realizzati con materiali riciclati al 100%, la Casa pone la sua attenzione sull’aspetto della sostenibilità. Sono tante le soluzioni Simply Clever sulla quarta generazione di Skoda Superb, tra cui spicca la nuova copertura del vano di carico ad azionamento elettrico nella variante Wagon.

I motori

I propulsori di nuova Superb sono in tutto sei: versatili, moderni e altamente efficienti, con potenze che vanno da 110 kW (150 CV) a 195 kW (265 CV). Nello specifico, a listino troviamo:

un motore a benzina 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid , novità assoluta per il modello, e la trazione ibrida plug-in di ultima generazione, che eroga una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e garantisce un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP;

, novità assoluta per il modello, e la trazione ibrida plug-in di ultima generazione, che eroga una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e garantisce un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP; due motori benzina 2.0 TSI;

2.0 TSI; due motori diesel 2.0 TDI, con trazione integrale di serie per le versioni più potenti.

Tutte le varianti Superb sono dotate di cambio DSG. La nuova generazione opzionale del DCC Plus offre risposte più rapide e una gamma più ampia di regolazioni delle sospensioni, dal comfort alla spiccata dinamicità.

I sistemi di sicurezza a bordo

Per quanto riguarda la sicurezza, sono parecchi i sistemi di assistenza intelligenti proposti da Skoda per la nuova Superb – alcuni migliorati e altri inediti – come il Turn Assistant e l’Emergency Steering Assistant. Altri sistemi già disponibili nel modello precedente, come il Travel Assistant, il Side Assistant e il Front Assistant, sono stati migliorati.

In caso di incidente, il Crew Protect Assistant e fino a dieci airbag garantiscono la sicurezza degli occupanti. Grazie a test rigorosi e alla tecnologia più recente, la nuova Superb offrirà sia al conducente che a tutti i passeggeri a bordo la migliore sicurezza possibile.

La versione top di gamma

E anche in questo caso la Casa non poteva non proporre la versione top di gamma della sua ammiraglia di grande successo. Anche la quarta generazione su Superb propone a listino la variante L&K, la sigla scelta è ancora questa.

I dettagli esterni rifiniti in Unique Dark Chrome e la speciale L&K Suite Design Selection in pelle/similpelle nera o color cognac donano al modello un tocco speciale. La dotazione standard include fari a LED Matrix, DCC Plus e sterzo progressivo.

I sedili Ergo offrono riscaldamento, ventilazione e una funzione di massaggio con dieci cuscini d’aria per il massimo comfort. Il sistema audio Canton con 14 altoparlanti garantisce un’acustica eccellente. Superb L&K è disponibile come berlina (berlina non disponibile in Italia) e come Wagon e può essere ordinata con tutti i propulsori. Al momento sappiamo che i prezzi di listino della nuova gamma partiranno da circa 43.000 euro.