Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Le auto tedesche dominano la classifica

I test Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) sono il parametro di riferimento per poter valutare la sicurezza di un’auto in base a quanto previsto dalla normativa europea. Le vetture analizzate vengono testate in quattro diverse categorie (sicurezza degli occupanti adulti, sicurezza degli occupanti bambini, salvaguardia degli utenti vulnerabili della strada e sistemi di assistenza alla guida).

Al termine dei test, Euro NCAP assegna un punteggio che può arrivare fino a 5 stelle. Nel corso del 2024 sono state testate 29 auto. Tra queste, 19 hanno ottenuto le 5 stelle Euro NCAP. Tra i modelli premiati con il massimo punteggio, però, alcuni sono più sicuri di altri. Vediamo, quindi, quali sono le 10 auto più sicure del 2024 sulla base dei test effettuati da Euro NCAP, andando a considerare i modelli già disponibili in Italia.

Le auto più sicure

Tra le auto più sicure testate da Euro NCAP nel corso del 2024 troviamo, in cima alla classifica, la Mercedes Classe E. Disponibile in versione berlina oltre che station wagon (anche All Terrain con assetto rialzato), questa vettura è da sempre uno dei modelli più iconici del costruttore tedesco ed è oggi disponibile in Italia con prezzi da 69.080 euro.

Un’altra auto che spicca per sicurezza è la Skoda Superb, che in Italia viene commercializzata esclusivamente nella versione station wagon, con una gamma ricca di motorizzazioni e con anche una variante Plug-in Hybrid in grado di raggiungere i 130 chilometri di autonomia in elettrico. Il listino parte da 45.300 euro.

Sul podio c’è spazio anche per la Volkswagen Passat, modello realizzato in parallelo alla Superb. La segmento D del marchio tedesco è arrivata alla nona generazione e continua a convincere, sia per stile che per contenuti. Anche in questo caso, inoltre, troviamo una variante PHEV in grado di offrire una super autonomia. Il listino parte da 43.800 euro.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Il Gruppo Volkswagen è presente nella Top 10 delle auto più sicure anche con l’Audi Q6 e-tron, il SUV elettrico basato su piattaforma PPE, che garantisce un’autonomia da record, è disponibile in Italia con prezzi da 67.800 euro. C’è anche la Cupra Tavascan, un’altra elettrica che riesce a coniugare sicurezza e prestazioni. Il prezzo di listino, in questo caso, parte da 51.850 euro.

Nella Top 10 rientrano anche modelli come la Toyota CH-R, SUV disponibile sia in versione Full Hybrid che Plug-in Hybrid, con prezzi da 34.700 euro. C’è spazio, inoltre, anche per la Skoda Kodiaq, che parte da 41.900 euro, e per la MG HS, disponibile da 27.490 euro, modelli che confermano come la sicurezza non sia un’esclusiva per i segmenti più alti del mercato.

A completare la Top 10 troviamo la Honda CR-V, disponibile con prezzi da 49.900 euro (ma c’è anche una versione Plug-in che costa 10.000 euro in più), e la Volkswagen Tiguan, il sesto modello del Gruppo Volkswagen in classifica, disponibile con prezzi da 41.050 euro.

Le più sicure per categoria

Per valutare la sicurezza delle auto è utile andare a considerare anche i punteggi ottenuti nelle singole categorie. Tra le auto più sicure per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti adulti, ad esempio, troviamo la Skoda Superb e la Volkswagen Passat che hanno ottenuto un punteggio di 93%.

Per la sicurezza degli occupanti bambini, invece, la prima posizione della classifica nei test Euro NCAP è conquistata dall’Audi Q6 e-tron, con un punteggio di 92%. Nella categoria relativa alla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, il primo posto spetta alla Toyota C-HR, con un punteggio di 86%.

Per quanto riguarda la categoria Safety Assist, infine, la prima posizione dalla Mercedes Classe E che, con 87%, ha un vantaggio di ben 4 punti su due modelli Zeekr (Casa cinese che arriverà in Italia il prossimo anno) e di 7 punti sulla Skoda Superb e la Volkswagen Passat.