Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda La Skoda Superb Wagon 2024 è ora disponibile in Italia

Dopo il reveal mondiale risalente allo scorso novembre, la nuova Skoda Superb Wagon approda ora in Italia, segnando una significativa evoluzione per la top level dell’azienda boema. Disponibile in un’unica variante della carrozzeria, la pratica ed elegante SW, vanta un look all’avanguardia, un abitacolo spazioso e confortevole, nonché una suite completa di tecnologie all’avanguardia.

Stile contemporaneo

La Skoda Superb Wagon conta su un’immagine contemporanea, in linea con i gusti e le mode dell’epoca attuale. Con linee slanciate, una postura muscolosa e un’eleganza raffinata, cerca di andare incontro ai gusti e alle esigenze dei giorni nostri. Per far centro al primo colpo, il centro stile ha ripreso i valori tipici del brand rivisitandoli in chiave moderna.

Della zona anteriore spicca soprattutto la prominente griglia, insieme agli eleganti fari a LED che si estendono nei parafanghi, così da creare una firma luminosa diurna accattivante. Comunque, il posteriore è altrettanto curato nei minimi particolari, come si evince dai fanali posteriori scolpiti, integrati alla perfezione con il portellone.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la Skoda Superb Wagon tiene fede alla propria fama. Come nella generazione precedente, offre ampio spazio per la testa, le gambe e le spalle agli occupanti. La capienza del vano bagagli è ottimale, da 690 a 1.920 litri, rispettivamente con i sedili posteriori in posizione e reclinati. In termini di dotazioni, la suite è generosa, atta a migliorare la sicurezza, il comfort e la connettività (wireless per Android Auto ed Apple CarPlay).

Fonte: Ufficio Stampa Skoda

La rivista Skoda Connect contempla parecchie funzioni, compresi l’accesso remoto, il tracciamento del veicolo rubato e il geofencing, affinché i conducenti rimangano sempre connessi al loro veicolo. Dominano gli interni un grande quadro strumenti digitale da 10,2 pollici di diagonale e uno schermo a sfioramento da 13 pollici, tramite cui consultare i contenuti multimediali. Così il conducente dispone di un’interfaccia intuitiva, dalla quale accedere alla navigazione, ai media e ai servizi.

Laddove vi sia l’intenzione di spendere qualcosa in più, l’edizione Laurin & Klement tocca lidi inediti di opulenza. L’allestimento in questione annovera numerosi elementi premium, tra cui un tetto panoramico, un volante riscaldato, delle sedute anteriori ventilate con funzione massaggio e un impianto audio premium Canton con 14 altoparlanti.

Massima sicurezza e prezzo di listino

Già nel kit di base, le tecnologie ausiliarie alla guida (ADAS) garantiscono un elevato livello di sicurezza. Tra i contenuti inclusi, figurano il cruise control adattivo, l’assistenza al mantenimento della corsia, l’avviso di traffico posteriore, il monitoraggio degli angoli ciechi e l’avviso di uscita di corsia. Il lavoro certosino compiuto dagli ingegneri informatici mira a prevenire gli incidenti o quantomeno ad attutire il danno di collisione.

Al debutto, la gamma della Skoda Superb Wagon 2024 annovera due motorizzazioni, mild hybrid e turbodiesel da 150 CV. A prescindere dalla versione automatica, viene abbinato il cambio automatico Dsg a doppia frizione. In futuro la famiglia si allargherà, anche con l’ingresso della variante plug-in hybrid con oltre 100 km di autonomia.

Il listino prezzi (riportiamo quello generico del Costruttore), comprensivo di tre allestimenti (Selection, Style e Laurin&Klement), parte da 43.500 euro, con il via alle consegne fissato ad aprile. Si rinforza dunque di nuovo la famiglia Skoda, che la scorsa estate aveva rinnovato la Scala e la Kamiq. Il riposo non fa proprio parte del dizionario.