Nuova Škoda Superb Wagon: il futuro della versatilità e del comfort in formato lusso

Superb: Škoda lancia la quarta generazione della sua ammiraglia in versione Wagon, puntando su spazio, efficienza e innovazione per il mercato italiano.

Škoda presenta la nuova Superb Wagon, un’ammiraglia completamente riprogettata che promette di ridefinire gli standard nel segmento delle station wagon. Costruita sulla moderna piattaforma MQB-EVO, la nuova Superb Wagon è disponibile in Italia esclusivamente con carrozzeria Wagon, offrendo una combinazione di spaziosità, tecnologia avanzata e una gamma di motorizzazioni efficienti e potenti.

Design e dimensioni: spazio e aerodinamica al vertice

Il nuovo design di Škoda Superb Wagon non è solo estetico, ma funzionale. Con un coefficiente aerodinamico di 0,25, si posiziona come la Wagon più aerodinamica nella storia del marchio. Le dimensioni della vettura sono state leggermente modificate rispetto alla generazione precedente, con una lunghezza di 4.902 mm (+40 mm), una larghezza di 1.849 mm (-15 mm), un’altezza di 1.482 mm (+5 mm) e un passo di 2.841 mm. Queste proporzioni non solo migliorano l’estetica del veicolo, ma offrono anche maggior comfort agli occupanti.

Lo spazio interno è un altro punto di forza. Con un bagagliaio che va da 690 litri a 1.920 litri abbattendo gli schienali del divano posteriore, la vettura offre una capacità di carico record nel suo segmento. Gli interni sono stati riprogettati per garantire maggiore abitabilità, con spazio gomiti anteriore/posteriore di 1.508/1.504 mm e spazio testa anteriore/posteriore di 1.049/1.008 mm, garantendo così un comfort ottimale per tutti i passeggeri.

Fonte: Redazione Virgilio Motori

Motorizzazioni: efficienza e potenza

La gamma di motorizzazioni di nuova Škoda Superb Wagon è stata completamente aggiornata per rispondere alle esigenze di efficienza e prestazioni del mercato contemporaneo. Ecco le opzioni disponibili:

1.5 TSI MHEV 150 CV : Un motore mild-hybrid con ciclo Miller, disattivazione selettiva dei cilindri e ibridizzazione leggera, capace di abbattere consumi ed emissioni (5,3-5,9 l/100 km; 122-134 g/km CO2). Raggiunge i 222 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi.

: Un motore mild-hybrid con ciclo Miller, disattivazione selettiva dei cilindri e ibridizzazione leggera, capace di abbattere consumi ed emissioni (5,3-5,9 l/100 km; 122-134 g/km CO2). Raggiunge i 222 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi. 1.5 TSI PHEV 204 CV : Un’unità plug-in hybrid con oltre 100 km di autonomia elettrica (0,4-0,5 l/100 km; 8-11 g/km CO2). Velocità massima di 220 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi.

: Un’unità plug-in hybrid con oltre 100 km di autonomia elettrica (0,4-0,5 l/100 km; 8-11 g/km CO2). Velocità massima di 220 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. 2.0 TDI 150 CV : Un motore diesel della famiglia EVO, aggiornato nei livelli di emissione (5,0-5,4 l/100 km; 130-143 g/km CO2). Velocità massima di 222 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi.

: Un motore diesel della famiglia EVO, aggiornato nei livelli di emissione (5,0-5,4 l/100 km; 130-143 g/km CO2). Velocità massima di 222 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi. 2.0 TDI 193 CV 4×4 : Un diesel più potente con trazione integrale (5,7-6,3 l/100 km; 151-164 g/km CO2). Velocità massima di 230 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

: Un diesel più potente con trazione integrale (5,7-6,3 l/100 km; 151-164 g/km CO2). Velocità massima di 230 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. 2.0 TSI 265 CV 4×4: Il top di gamma a benzina con trazione integrale (7,6-8,9 l/100 km; 173-186 g/km CO2). Raggiunge i 250 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Tutte le motorizzazioni sono abbinate al cambio automatico DSG a doppia frizione, assicurando cambi marcia rapidi e fluidi.

Interni e tecnologia: lusso e innovazione

Gli interni di Superb Wagon sono stati completamente ridisegnati per combinare comfort, lusso e tecnologia avanzata. Al centro della plancia si trova un grande schermo da 13” free-standing, abbinato al sistema di navigazione. Debuttano inoltre gli innovativi comandi Smart Dial, che uniscono comandi fisici e digitali per gestire svariate funzioni della vettura in modo intuitivo.

Il modello offre tre varianti di allestimento: Selection, Style e Laurin & Klement (L&K), ciascuna con dotazioni di serie che aumentano progressivamente in termini di comfort e tecnologia. Già dalla versione Selection, la dotazione è molto completa, rendendola ideale per le flotte aziendali grazie ai principali sistemi di assistenza alla guida (ADAS), al navigatore connesso e alla vernice metallizzata inclusa.

Sicurezza e sistemi ADAS: protezione al massimo livello

La sicurezza è uno degli aspetti più curati in Škoda Superb Wagon, che offre un livello di sicurezza attiva ai vertici del proprio segmento. La dotazione di serie comprende tecnologie di ultima generazione che permettono la guida assistita di Livello 2. Tra questi, Adaptive e Predictive Cruise Control con funzione follow to stop, Front Assist con riconoscimento pedoni, Riconoscimento della segnaletica stradale e sistema di mantenimento al centro della corsia Active Lane Departure Warning.

Il sistema proattivo di protezione abitacolo Crew Protect Assist, insieme al riconoscimento della stanchezza del conducente (Driver Alert) e all’Emergency Assist 3.0 con Emergency Steering Assist, assicura una protezione continua del conducente e dei passeggeri. I nuovi sistemi di assistenza alle svolte e ai sorpassi, come il Crossroad Assist, Side Assist e Turn Assist, completano il quadro di sicurezza, affiancati da 8 airbag di serie.

Le versioni più avanzate, Style e Laurin & Klement, offrono ulteriori dispositivi di sicurezza come il sistema di telecamere a 360° Area View e l’assistenza attiva al parcheggio Intelligent Park Assist, capace di memorizzare ed eseguire autonomamente manovre di parcheggio.

Connettività e infotainment: sempre connessi

Škoda Superb Wagon è sempre connessa alla rete grazie alla eSIM nativa che permette ai sistemi di bordo di sfruttare la rete LTE. L’accesso remoto e il controllo dello stato veicolo tramite app sono di serie, insieme al servizio media streaming e alla possibilità di scaricare e installare una serie di smart App aggiuntive.

La strumentazione digitale configurabile Virtual Cockpit da 10,2” è di serie, così come il sistema di Infotainment con navigazione satellitare connessa, controllabile tramite display da 13” con funzionalità di controllo gestuale e vocale. Il phonebox con raffreddamento attivo permette la ricarica wireless con una potenza di 15W, mentre quattro porte USB-C da 45 watt garantiscono la connettività e la ricarica rapida per tutti i dispositivi dei passeggeri.