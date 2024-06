Nuovo Škoda Kodiaq: Il ritorno del grande SUV

Una nuova piattaforma per una nuova era

Škoda ha lanciato la seconda generazione di Kodiaq, il grande SUV che nel 2016 ha segnato l’inizio dell’offensiva dei modelli a ruote alte della casa boema. Costruito sulla nuova piattaforma MQB-EVO, Nuovo Kodiaq offre miglioramenti significativi in termini di abitabilità e capacità di carico, stabilendo nuovi standard nel segmento dei SUV di grandi dimensioni.

Fonte: Ufficio Stampa Škoda

Capacità di carico e abitabilità ai vertici

Uno dei punti di forza del Nuovo Kodiaq è il suo volume di carico, che va da 910 litri fino a 2.105 litri, rendendolo uno dei più spaziosi nella sua categoria. Questo risultato è ottenuto grazie a una progettazione intelligente degli spazi interni, che garantisce una maggiore abitabilità non solo ai passeggeri della seconda fila, ma anche a quelli della terza. Infatti, il Kodiaq rimane l’unico modello della gamma Škoda in grado di ospitare fino a sette persone, con le versioni a sette posti offerte senza sovrapprezzo in Italia, a partire dalla versione Executive.

Motorizzazioni aggiornate per ogni esigenza

La gamma dei motori è stata completamente rivista e aggiornata. Le opzioni includono il nuovo 1.5 TSI mild-hybrid da 150 CV, che combina il ciclo Miller, la disattivazione selettiva dei cilindri e un sistema ibrido leggero per ridurre consumi ed emissioni. Per chi cerca una soluzione ancora più ecologica, c’è il 1.5 TSI plug-in hybrid (PHEV) da 204 CV, che offre oltre 100 km di autonomia elettrica. Gli amanti del diesel possono optare per il 2.0 TDI, disponibile con 150 CV e trazione anteriore o 193 CV e trazione integrale a controllo elettronico. Tutte le motorizzazioni sono abbinate esclusivamente a un cambio automatico DSG a doppia frizione.

Design rinnovato e tecnologie all’avanguardia

Il frontale si distingue per la nuova firma luminosa dei gruppi ottici Matrix LED di seconda generazione, che nella versione Style sono affiancati dalla calandra Crystal Light con inserti luminosi LED. L’abitacolo è stato completamente riprogettato, con un grande schermo da 10 o 13 pollici free-standing al centro della plancia. Debuttano anche gli innovativi comandi Smart Dial, che combinano comandi fisici e digitali per gestire svariate funzioni della vettura in modo intuitivo.

Varianti di allestimento per ogni esigenza

Nuovo Škoda Kodiaq è disponibile in tre varianti di allestimento, ognuna delle quali può essere personalizzata con diverse Design Selection per coordinare materiali e colori interni. Già a partire dalla versione Selection, la dotazione di serie è molto completa, con la presenza dei principali ADAS, del climatronic tri-zona, dei sedili riscaldabili e della telecamera posteriore. La versione Executive, ideale per le flotte aziendali, include un navigatore connesso con schermo da 13 pollici e la vernice metallizzata di serie. La versione Style completa l’offerta con fari Matrix LED e portellone elettrico.

Prestazioni e consumi

Le prestazioni variano a seconda della motorizzazione scelta. Il 1.5 TSI mild-hybrid da 150 CV accelera da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 205 km/h, con un consumo medio di 6,1-6,6 l/100 km e emissioni di CO2 di 140-151 g/km. Il 1.5 TSI PHEV, con i suoi 204 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 210 km/h, con un consumo medio di 0,4-0,5 l/100 km e emissioni di CO2 di 9-12 g/km. Il 2.0 TDI da 150 CV, invece, raggiunge i 100 km/h in 9,8 secondi, con un consumo medio di 5,5-5,9 l/100 km e emissioni di CO2 di 144-155 g/km. Infine, il 2.0 TDI da 193 CV accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi e consuma 6,2-6,6 l/100 km, con emissioni di CO2 di 163-174 g/km.

Prezzi di listino

In Italia, i prezzi del Nuovo Kodiaq partono da 40.700 euro per la versione 1.5 TSI mHEV da 150 CV in allestimento Selection a cinque posti, fino a 52.550 euro per la versione 2.0 TDI da 193 CV in allestimento Style a sette posti. La versione Executive, particolarmente indicata per le flotte aziendali, è proposta a partire da 41.300 euro per il 1.5 TSI mHEV da 150 CV a sette posti.

Comfort e sicurezza al top

La sicurezza e il comfort sono aspetti prioritari. Tra le dotazioni di serie si trovano numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS), come il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia, il rilevamento della stanchezza del conducente e il riconoscimento dei segnali stradali. Inoltre, il climatronic tri-zona garantisce un comfort ottimale per tutti i passeggeri, mentre i sedili riscaldabili offrono un ulteriore tocco di lusso.

Connettività e infotainment

Il sistema di infotainment è all’avanguardia, con un grande schermo touch da 10 o 13 pollici che domina la plancia. Il navigatore connesso offre aggiornamenti in tempo reale, mentre la connettività smartphone è garantita da Apple CarPlay e Android Auto. La versione Executive include anche un hotspot Wi-Fi integrato, lo rendendo un vero e proprio hub di connettività mobile.

Un SUV per famiglie e professionisti

Grazie alla sua versatilità, Nuovo Škoda Kodiaq si adatta perfettamente sia alle esigenze delle famiglie numerose che a quelle dei professionisti. La possibilità di scegliere tra diverse configurazioni di sedili e allestimenti, unita a una gamma di motorizzazioni efficienti e performanti, rende questo SUV una scelta eccellente per chi cerca spazio, comfort e tecnologia all’avanguardia.

Disponibilità e ordini

Nuovo Škoda Kodiaq è già ordinabile presso tutta la rete delle concessionarie ufficiali italiane. Con le sue caratteristiche di design, tecnologia e praticità, si preannuncia come uno dei protagonisti del mercato SUV per il 2024. Che si tratti di viaggi in famiglia, spostamenti quotidiani o utilizzo professionale, Kodiaq è pronto a soddisfare ogni esigenza, consolidando la sua posizione di riferimento nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Evoluzione significativa rispetto alla precedente generazione, offre miglioramenti in ogni aspetto: dalla capacità di carico alla tecnologia di bordo, dalle motorizzazioni ecologiche alle dotazioni di sicurezza. Un SUV che non solo risponde alle esigenze odierne, ma anticipa anche le tendenze future del mercato automobilistico.