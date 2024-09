Fonte: Ufficio Stampa Skoda Skoda è ancora partner di X Factor

Per il terzo anno consecutivo, Skoda è partner di X Factor, il popolare show di intrattenimento musicale, oramai giusto alla sua 18° edizione in Italia. Per questa nuova edizione del programma, in particolare, Skoda Italia ha scelto uno dei suoi modelli di riferimento per il ruolo di “auto ufficiale” del programma. Sarà, infatti, il nuovissimo Skoda Kodiaq a ricoprire quest’importante ruolo, andando a sostenere la partnership esistente tra la Casa e il sempre popolarissimo show, pronto a dare il via a una nuova stagione.

Il SUV è l’auto ufficiale

Il nuovo Skoda Kodiaq accompagnerà concorrenti e giudici per tutte le fasi del programma, diventando il modello di riferimento per gli spostamenti e partecipando direttamente a numerosi eventi nel corso delle varie settimane che caratterizzeranno la nuova edizione dello show musicale. Come già avvenuto nel corso delle ultime due edizioni, infatti, Skoda metterà a disposizione della produzione alcuni esemplari di Skoda Kodiaq, in modo da semplificare logisitca e spostamenti e sarà presente a tutti gli eventi collegati alla nuova edizione di X Factor.

Per la Casa si tratta di una partnership strategica: X Factor, infatti, è uno dei programmi TV più apprezzati e coinvolge diverse generazioni, permettendo a Skoda di entrare in contatto con automobilisti giovani ed esperti e rafforzando così la sua presenza sul mercato italiano, sempre più centrale per le strategie del brand. Il nuovo Kodiaq, in particolare, è uno dei modelli chiave della gamma Skoda e andrà ad occupare il ruolo di “auto ufficiale” dello show per mostrare a tutto il pubblico le sue nuove linee e le sue capacità di auto adatta a tuttie le esigenze.

Un modello di successo

La seconda generazione di Skoda Kodiaq è stata svelata sul finire del 2023, per poi arrivare sul mercato nel corso del 2024. Si tratta di una delle novità più interessanti della gamma Skoda degli ultimi anni oltre che di un modello chiave per il successo del brand sul mercato europeo e, in particolare, sul mercato italiano. Il SUV è lungo oltre 4,7 metri e può essere configurato anche con 7 posti. Uno dei punti di forza di Kodiaq è, senza dubbio, la gamma di motorizzazioni, particolarmente ricca e in grado di mettere a disposizione degli utenti tante opzioni differenti.

Skoda Kodiaq, disponibile con un listino prezzi a partire da 40.700 euro, propone una variante con motore 1.5 TSI con tecnologia Mild Hybrid a cui affianca il 2.0 TDI, vero e proprio punto di riferimento della gamma del Gruppo Volkswagen, che su Kodiaq viene proposto in due livelli di potenza, uno da 150 CV e uno da 193 CV. C’è anche una variante Plug-in Hybrid con motore 1.5 TSI affiancato da un’unità elettrica e da una batteria da 19,7 kWh, che consente al SUV di muoversi anche in modalità a zero emissioni. Disponibile in vari allestimenti, Skoda Kodiaq è oggi un modello di riferimento della gamma della Casa e, più in generale, di tutto il Gruppo Volkswagen. Tutte le versioni del SUV sono già ordinabili nelle concessionarie Skoda.