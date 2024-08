Skoda mette mano alla sua gamma e rifà il look a due modelli iconici come la Octavia e la Kodiaq. Spuntano grandi novità anche per altre auto del Marchio

Da tempo Skoda è entrata a far parte dell’universo Volkswagen con modelli di ottima fattura che hanno riscontrato un buon successo di pubblico. Così come altri Marchi, anche quello ceco sta investendo per rinnovare la propria gamma. Ci sono, infatti, alcune novità da portare all’attenzione dei clienti del Brand che faranno sicuramente piacere a molti.

Si parla naturalmente di aggiornamenti che interesseranno in particolar modo due best-seller di casa Skoda: la Octavia e la Kodiaq. La prima è una berlina tre volumi giunta ormai dal 2019 alla sua quarta versione. La seconda invece è un SUV in vendita sin dalla primavera del 2017, che vanta 5 stelle Euro NCAP.

Skoda Octavia: cosa c’è di nuovo

Per quanto concerne la nuovo Skoda Octavia troviamo alcuni nuovi accorgimenti stilistici e in particolare i fari LED Matrix di seconda generazione. Con oltre 7 milioni di auto vendute nel mondo, questo è il modello in assoluto più venduto del Marchio ceco. Con questa rivisitazione troviamo di serie il sistema Climatronic a doppia zona. Un ampio display digitale da 10 pollici e il chatbot basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT che sarà integrato all’interno dell’assistente vocale Laura. Grande attenzione anche all’ambiente con l’aumento di materiali sostenibili per gli interni.

L’aggiornamento della Octavia prevede un nuovo design per i paraurti anteriori e posteriori. Aggiornamenti anche per la calandra Skoda. Modifiche anche ai cerchi in lega. La gamma ora è strutturata su quattro allestimenti: Essence, Selection, Sportline e RS. Per quanto concerne gli interni troviamo una grafica degli strumenti digitali completamente rivisitata. Inoltre è possibile richiedere per l’infotainment uno schermo da 13 pollici in abbinata al servizio di navigazione. Inoltre all’interno dell’auto è presente anche un Phone box con ricarica e ventilazione.

L’auto verrà completata naturalmente da tutti i più recenti ADAS presenti sul mercato. In particolare, sull’Octavia, debutteranno l’Intelligent Park Assist e il Remote Park Assist. Per quanto riguarda invece la gamma motori si potrà scegliere tra due benzina da 1.5 TSI, disponibili anche mild-hybrid, due benzina 2.0 TSI potenziati e due diesel 2.0 TDI. La nuova Octavia RS parte da un prezzo di 46.350 euro.

Skoda Kodiaq: più spazioso e sostenibile

Novità naturalmente anche per la Skoda Kodiaq. La Casa ceca ha rivelato, infatti, la seconda generazione del noto SUV. Per prima cosa si fa notare per un sistema di infotainment all’avanguardia con schermo opzionale da 13 pollici e sistema head-up display. Di serie poi gli innovativi Skoda Smart Dial con comandi tattili e il Virtual Cockpit da 10 pollici. Anche in questo caso, come per l’Octavia, c’è un upgrade per quanto concerne il sistema di controllo vocale che integrerà l’intelligenze artificiale ChatGPT.

All’esterno i modello si fa apprezza per un design completamente rivisitato e i fari LED Matrix di seconda generazione e la calandra con striscia luminosa orizzontale. All’interno, invece, questa vettura è sempre più green grazie ai tessuti riciclati e la pelle che arriva direttamente da un processo di concia eco-friendly. Lo schermo dell’infotainment è ora indipendente. La leva del cambio, invece, è stata piazzata sul piantone dello sterzo così da rendere la consolle centrale più pulita.

Così come la Octavia anche nella Kodiaq troviamo in nuovo Phone Box ventilata con la ricarica induttiva per il telefono. A livello di motorizzazione, invece, ci sono due diesel e due benzina che sprigionano una potenza di 150 e 204 CV. La novità più succulenta però è data dal nuovo Kodiaq iV con propulsore ibrido plug-in. Questa versione offre una potenza di 204 CV e soprattutto un’autonomia elettrica di oltre 100 km. La ricarica della batteria dal 10 all’80% può essere effettuata in appena 25 minuti.

Si registra poi anche il debutto sulla gamma del nuovo mild-hybrid con il 1.5 TSI da 150 CV. Il top di gamma 2.0 TSI da 204 CV e il 2.0 TDI da 193 hanno la trazione integrale di serie, mentre tutti i motori Kodiaq sono abbinati al cambio automatico DSG. Il nuovo SUV di casa Skoda è disponibile nelle versioni Selection e Sportline, mentre in Italia sarà in commercio nelle versioni Selection, Executive e Style. I cerchi in lega che monta vanno dai 17 pollici (in Italia 18) a 20 pollici. A livello di colorazione sono nove: due tinte unite e sette metallizzate tra cui vi segnaliamo il nuovo colore Bronx Gold Metallic.

Insomma sono davvero tante le novità che ci aspettano per il nuovissimo Kodiaq. Anche in questo caso Skoda ha voluto mettere massima attenzione nell’utilizzare materiali riciclati per gli interni. Inoltre tutti i dettagli cromati sono stati sostituiti dalle finiture Unique Dark Chrome. Questa seconda generazione del SUV promette di replicare il successo della sua precedente versione. Per la Kodiaq si parte da un prezzo di listino di 46.500 euro.

Le novità non si fermano qui

Le novità in casa Skoda però non si fermano soltanto davanti ad Octavia e Kodiaq. Anche i modelli Fabia, Kamiq, Scala e Karoq, infatti, sono stati interessati da piccoli accorgimenti. La Fabia Young Edition presenta una nuova vernice argento brillante senza alcun sovrapprezzo. Come opzione si può aggiungere anche la vernice metallizzata rosso velluto. Sempre per quanto concerne la Fabia è stata aggiornata la telecamera posteriore che ora offre una migliore visualizzazione con linee dinamiche per l’ausilio al parcheggio.

Per la Kamiq e la Scala invece, sono presenti, anche singolarmente le seguenti dotazioni: Parking Distance Control, telecamera posteriore, vetri oscurati, Adaptive Cruise Control, allarme volumetrico con chiusura centralizzata. La Kamiq in versione Selection ha anche il pacchetto opzionale Technology Entry che permette di interfacciare smartphone wireless e 4 USB-C da 45 W. Infine, come già avvenuto per Kodiaq e Superb, la Kamiq, la Scala e la Karoq saranno tutte dotate di raschietto per il ghiaccio e ombrello realizzati in materiale riciclato.

Insomma Skoda si conferma al top nel campo della sicurezza e dell’ecologia. Con questa nuova gamma, infatti, si strizza sempre di più l’occhio al pianeta non dimenticando però di dare ai guidatori tutti gli ADAS necessari per evitare incidenti. Una menzione particolare va data anche all’infotainment che grazie a ChatGPT promette ora di dare ai clienti Skoda tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Dietro il Marchio boemo naturalmente c’è un colosso come Volkwsagen, che da anni fa da garante per modelli di altissimo profilo.