Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Skoda Debutta la nuova generazione del SUV ad alte performance

Skoda si appresta a lanciare nel 2025 la seconda generazione del suo SUV sportivo di punta, la Kodiaq RS. Questo modello, che si posiziona al vertice della gamma Kodiaq, si propone di coniugare prestazioni dinamiche con la praticità di un SUV familiare, offrendo un’esperienza di guida coinvolgente senza sacrificare lo spazio e il comfort per tutti i passeggeri.

Il motore della nuova Skoda Kodiaq RS

La nuova Skoda Kodiaq RS è equipaggiata con un motore a benzina 2.0 TSI EVO da 195 kW (265 CV), un incremento di 15 kW (20 CV) rispetto alla generazione precedente. Questo propulsore, abbinato alla trazione integrale 4×4 a controllo elettronico e al cambio DSG a 7 marce, garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi. La potenza frenante è assicurata da dischi freno ventilati su tutte e quattro le ruote e pinze dei freni a due pistoncini sull’asse anteriore.



Estetica sportiva e dettagli distintivi



Il design esterno della Kodiaq RS è caratterizzato da numerosi dettagli sportivi in nero lucido, che si estendono fino al montante D, conferendo un aspetto immediatamente riconoscibile come parte della famiglia RS Skoda. La cornice della calandra, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, la parte superiore delle cornici dei finestrini, le barre sul tetto e l’intero montante D sono rifiniti in nero lucido, creando un look aggressivo e moderno. Il paraurti anteriore sportivo con elementi neri, la striscia luminosa orizzontale sulla calandra e i cerchi in lega Elias da 20 pollici in nero lucido completano il look distintivo del SUV.

Interni curati e personalizzabili per il massimo comfort



Gli interni della Kodiaq RS offrono due diverse Design Selection: RS Lounge e RS Suite. Entrambe le opzioni presentano sedili sportivi con appoggiatesta integrati e rivestimenti in pelle o similpelle con cuciture rosse a contrasto. La Design Selection RS Lounge offre un rivestimento in pelle scamosciata/ecopelle nera, mentre la RS Suite propone un rivestimento in pelle traforata nera/similpelle. Entrambe le versioni sono dotate di volante sportivo multifunzione a 3 razze con cuciture rosse e badge RS, pedali in acciaio inossidabile e soglie delle portiere anteriori con la scritta “Kodiaq“. Il vetro stratificato dei finestrini laterali acustici anteriori e posteriori contribuisce ad un ambiente interno silenzioso e confortevole.

Tecnologia avanzata per un’esperienza di guida completa



La Skoda Kodiaq RS offre una ricca dotazione di serie, che comprende fari a LED Matrix con funzione per l’illuminazione in curva, luci posteriori a LED con indicatori animati, sistema KESSY Advanced, DCC Plus Dynamic Chassis Control e impianto audio Canton. Il Virtual Cockpit da 10 pollici e lo schermo di infotainment da 13 pollici sono di serie in Italia, con il logo RS che accoglie il conducente all’accensione del veicolo. Il DCC Plus amplia le caratteristiche di smorzamento offrendo 15 impostazioni, dalla massima comodità alla massima sportività, regolando continuamente gli ammortizzatori separando le funzioni di compressione ed estensione. Il Driving Mode Select consente di scegliere tra diverse modalità di guida:

Eco

Comfort

Normal

Sport

Individual

Snow.

Ognuna con la corrispondente regolazione elettronica degli ammortizzatori, a cui si aggiunge una specifica modalità Off-Road. Un SUV sportivo versatile per soddisfare ogni esigenza. Con il suo mix di prestazioni dinamiche, design accattivante e tecnologie avanzate, la Škoda Kodiaq RS si rivolge a un pubblico esigente che cerca un SUV sportivo e al contempo pratico per la vita di tutti i giorni. La seconda generazione di Kodiaq RS si preannuncia come un punto di riferimento nel segmento dei SUV sportivi di grandi dimensioni, capace di soddisfare le esigenze delle famiglie moderne che non vogliono rinunciare al piacere di guida.