Fonte: Ufficio Stampa Skoda Nel domani di Skoda c'è un SUV a 7 posti

Il marchio Skoda si appresta a un futuro ricco di novità, forte di un 2024 che ha segnato risultati finanziari e di vendita senza precedenti. La casa automobilistica boema, che celebra il suo 130° anniversario, ha infatti registrato il miglior risultato finanziario della sua storia, guadagnando significative quote di mercato a livello globale, inclusa l’Europa. Questo periodo di successi funge da solida base per l’introduzione di nuovi modelli, compreso un SUV da 7 posti, con un focus particolare sull’elettrificazione e sull’espansione internazionale.

Un 2024 molto positivo

I dati finanziari del 2024 parlano chiaro: Skoda ha raggiunto un fatturato di 27,8 miliardi di euro, con un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente. L’utile operativo ha visto una crescita ancora più significativa, attestandosi a 2,3 miliardi di euro, con un aumento del 30%. Anche la redditività delle vendite è migliorata, passando dal 6,7% del 2023 all’8,3% nel 2024. Un altro dato di rilievo è il flusso di cassa, che è più che raddoppiato, superando i 2 miliardi di euro rispetto ai 938 milioni di due anni fa.

Questo straordinario rendimento è stato in parte trainato dal successo della sua best seller, l’Octavia, che ha contribuito alle 926.600 unità consegnate in tutto il mondo (+6,9% rispetto al 2023). In Europa, Skoda ha raggiunto una quota di mercato del 5,9%, posizionandosi come la quarta casa automobilistica per volumi (rispetto al settimo posto del 2023). In Germania, il suo mercato principale, le consegne sono aumentate del 19%.

Skoda, un nuovo SUV a 7 posti nel prossimo futuro

Guardando al futuro, Skoda ha in programma importanti novità di prodotto. Tra le più attese spicca un nuovo SUV elettrico a 7 posti, la cui introduzione è prevista per il 2026. Questo modello rappresenterà una novità assoluta nella gamma del marchio boemo, colmando una lacuna nel segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni. Le prime immagini teaser suggeriscono un design che evolve dal concept Vision 7S presentato circa due anni fa.

Il nuovo SUV si preannuncia massiccio e caratterizzato dal nuovo stile tecnologico di Skoda. Osservando da vicino, si notano dettagli che sembrano pronti per la produzione, come i fari anteriori a LED con un design a “T” più realistico rispetto al concept Vision 7S. Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto, ha sottolineato come questo modello “ci condurrà oltre il 2025”.

Ulteriori novità

Un altro modello chiave per il futuro di Skoda è l’Octavia elettrica, il cui debutto è previsto per il 2025. La casa boema presenterà al Salone di Monaco di settembre un concept che anticiperà lo stile di questa nuova vettura elettrica. Secondo Zellmer, l’Octavia elettrica sarà costruita sulla nuova piattaforma Ssp, la stessa che verrà utilizzata per la prossima Golf elettrica, promettendo maggiori prestazioni ed efficienza. Parallelamente alla versione elettrica, la gamma Octavia accoglierà presto un powertrain full hybrid, anticipato da Thomas Schäfer del gruppo Volkswagen e che farà il suo debutto in estate sulla nuova T-Roc.

Skoda guarda anche alla crescita internazionale. In India, è stata lanciata la Suv Kylaq, progettata specificamente per il mercato locale, con l’obiettivo di vendere 100.000 unità entro il 2026. Inoltre, è in corso la costruzione di un nuovo stabilimento in Vietnam, che inizierà le operazioni di assemblaggio nelle prossime settimane.

Il CEO Klaus Zellmer ha espresso un forte ottimismo per il futuro, affermando che nel “2025 abbiamo il potenziale di diventare uno dei marchi di maggior successo a livello globale“. Tuttavia, ha anche riconosciuto che sarà “un altro anno ricco di sfide“. Il responsabile finanziario Holger Peters ha aggiunto che i risultati del 2024 permettono a Skoda di “mantenere libertà di manovra in tempi molto instabili”.