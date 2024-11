Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La nuova generazione di Volkswagen T-Roc sta arrivando

Volkswagen sta lavorando alla seconda generazione di uno dei modelli più venduti della sua gamma, la Volkswagen T-Roc. Il modello è vicino al debutto e i primi prototipi sono già in fase di test in strada. La nuova generazione del SUV presenterà diverse novità rispetto al modello attuale e puntare sull’ibrido per poter continuare a rappresentare un’alternativa per i clienti europei, senza dover passare all’elettrico per rispettare le normative sulle emissioni.

Un futuro sempre più elettrificato

La Volkswagen T-Roc di nuova generazione continuerà a proporre motori termici e, in particolare, potrà sfruttare le unità 1.5 TSI con sistema Mild Hybrid e 2.0 TDI, declinate in diversi step di potenza. Ad arricchire la gamma, però, ci sarà una variante inedita, destinata a diventare un punto di riferimento dell’offerta della T-Roc.

Il SUV della Casa tedesca, infatti, dovrebbe sfruttare anche una variante Full Hybrid, per ottenere i massimi vantaggi dall’elettrificazione anche senza dover ricorrere a un sistema plug-in. Questa variante dovrebbe portare al debutto una motorizzazione inedita che, gradualmente, il Gruppo Volkswagen estenderà ad altri modelli di segmento C e D dei suoi marchi.

Dal punto di vista commerciale, in molti mercati europei, questa variante potrebbe ricoprire un ruolo di primo piano per la nuova generazione di T-Roc. Il motivo è semplice: il sistema Full Hybrid garantisce benefici maggiori dall’elettrificazione rispetto al sistema Mild Hybrid ma con un prezzo inferiore rispetto all’ibrido plug-in e all’elettrico.

Oltre alla versione Full Hybrid, in ogni caso, ci sarà spazio anche per una versione Plug-in Hybrid che dovrebbe utilizzare il “solito” turbo benzina 1.5 abbinato a un motore elettrico. Il sistema ibrido plug-in dovrebbe essere disponibile in due versioni, una da 204 CV e una da 272 CV, con l’obiettivo di raggiungere i 100 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni. Non ci sarà una variante elettrica al 100%.

I primi dettagli

La Volkswagen T-Roc di nuova generazione dovrebbe riprendere il design della Nuova Volkswagen Tiguan, uno dei modelli più recenti della gamma del costruttore tedesco, soprattutto per quanto riguarda la parte frontale. In arrivo anche un aggiornamento per l’abitacolo, con un nuovo stile e un miglioramento anche della tecnologia a bordo, anche con il debutto di ChatGPT, che sarà integrato nel sistema di infotainment.

Alla base del progetto del nuovo SUV ci sarà la piattaforma MQB Evo, vero e proprio punto di riferimento della gamma Volkswagen. Questa piattaforma, che grazie alla sua flessibilità consente il ricorso a diversi sistemi di alimentazione, continuerà a essere sfruttata al massimo da Volkswagen che con la nuova generazione di T-Roc punta a centrare target di vendita molto ambiziosi.

Per maggiori informazioni ufficiali sul nuovo SUV tedesco sarà necessario attendere qualche mese. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire, infatti, nel corso del 2025 ma il lancio commerciale sul mercato europeo potrebbe concretizzarsi soltanto a inizio del 2026, a distanza di quasi 9 anni dalla presentazione della prima generazione, svelata nell’estate del 2017 e poi aggiornata con un restyling di metà carriera nel 2021.