Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Il nuovo Volkswagen Tayron parte da 45.900 euro

Volkswagen completa la sua gamma con il nuovo Volkswagen Tayron. Il SUV da quasi 4,8 metri, disponibile sia con 5 posti che con 7 posti, rappresenta un’importante aggiunta per il costruttore tedesco, alle prese con diverse difficoltà legate all’elettrificazione. Tayron è un SUV “tradizionale” che arriva sul mercato con motori benzina e diesel e con la possibilità di sfruttare l’elettrificazione.

C’è spazio anche varianti con trazione integrale 4×4 che vanno ad affiancarsi ai modelli a trazione anteriore. In occasione dell’apertura degli ordini, Volkswagen, a breve distanza dalla presentazione del SUV, ha pubblicato il listino prezzi del nuovo Volkswagen Tayron che arriverà nelle concessionarie a partire dal prossimo mese di marzo 2025. Vediamo, quindi, quali sono i prezzi di tutte le varianti del SUV, che sarà ordinabile in cinque allestimenti (Life, Edition Plus, Elegance, R-Line e R-Line Plus).

Le versioni benzina

Il nuovo Volkswagen Tayron arriverà sul mercato con un solo motore benzina. Si tratta della versione 1.5 eTSI da 150 CV con cambio automatico DSG e trazione anteriore. Il motore è dotato di un sistema mild hybrid a 48 V. Il listino parte da 45.900 euro per l’allestimento base Life e arriva fino a 51.000 euro per la versione R-Line Plus.

Le versioni diesel

È più ricca la gamma diesel del nuovo Volkswagen Tayron. Il motore è il “solito” 2.0 TDI SCR che viene proposto, però, in due step di potenza. La versione è da 150 CV, abbinata alla trazione anteriore e al cambio DSG. Il prezzo di partenza è di 48.050 euro. C’è poi una seconda variante da 193 CV che viene abbinata alla trazione integrale 4MOTION, con un prezzo di partenza di 53.350 euro (servono 5.300 euro in più per una variante 4×4 rispetto alla diesel con trazione anteriore quindi). Il top di gamma con allestimento R-line Plus arriva a 58.450 euro.

Le versioni ibride plug-in

A completare la gamma del nuovo Volkswagen Tayron ci sono due varianti Plug-in Hybrid con motore 1.5 TSI eHybrid abbinato a una batteria da 19,7 kWh e al cambio automatico DSG. Si tratta delle stesse soluzioni ibride già viste con la nuova Volkswagen Tiugan 2024. La prima versione ha 204 CV di potenza ed è ordinabile a partire da 53.200 euro, con possibilità di scegliere tra tutti e cinque gli allestimenti in gamma. C’è poi una variante da 272 CV che può essere abbinata solo agli allestimenti R-Line e R-Line Plus. Il prezzo di listino parte da 59.750 euro. Le ibride plug-in sono disponibili solo con configurazione a 5 posti.

La dotazione di serie

Il nuovo SUV di Volkswagen ha una buona dotazione di serie, già a partire dall’allestimento base Life che include cerchi in lega “Napoli” da 18′, digital cockpit pro da 10,2′′, display per il sistema multimediale da 12,9′′, sensori di parcheggio, parcheggio semiautomatico, clima automatico a 3 zone, frenata automatica d’emergenza e cruise control adattivo.

Con gli altri allestimenti è possibile aggiungere la vernice metallizzata, i fari iq.light led performance e molti altri elementi come nuovi cerchi in lega da 19 pollici e 20 pollici, nuove opzioni per la selleria, il tetto panoramico, il parcheggio automatico da remoto e altro ancora. Per avere la terza fila di sedili servono 985 euro. Tramite il sito ufficiale di Volkswagen è già possibile accedere al configuratore del nuovo Volkswagen Tayron per personalizzare il SUV sulla base delle proprie preferenze.