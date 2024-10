Il nuovo SUV griffato Volkswagen è stato svelato. La Tayron si offre come una valida proposta per le famiglie numerose grazie alla possibilità di poterlo avere a 7 posti

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Nuova Volkswagen Tayron con ampia dotazione di serie

La Volkswagen Tayron ha fatto il suo esordio sul mercato nel 2018 e da quel momento ne ha fatta di strada. Ora, dopo 6 anni, la Casa tedesca ha deciso di rinnovarla con un restyling profondo. Il claim per questa serie è quello dell’attenzione ai dettagli per un SUV che ha il compito di colmare quel gap che c’è tra la best-seller Tiguan e il modello di lusso della gamma, la Touareg.

Gli esterni della Tayron si contraddistinguono subito per la loro imponenza, parliamo di una vettura di circa 4,8 metri di lunghezza. Sulla parte anteriore troviamo fari LED e il logo Volkswagen illuminato che creano sin da subito uno stile inconfondibile nella notte. Nella parte posteriore invece troviamo una barra LED che abbraccia tutto il cofano e il logo nuovamente illuminato. Sia all’esterno che all’interno le linee di quest’auto enfatizzano la sua forma allungata.

Ampia dotazione di serie

Questo nuovo SUV griffato Volkswagen sarà disponibile con tre diversi equipaggiamenti: Life, Elegance e R-Line. La versione base di quest’auto (Life) offre una dotazione piuttosto ampi. Scendendo nel dettaglio parliamo di 9 airbag, clima automatico a tre zone, illuminazione di fondo a 10 colori, controllo dei profili di guida compresa la trazione integrale nei modelli 4MOTION. C’è poi un sistema di infotainment all’avanguardia con uno schermo che misura ben 32 centimetri di diagonale con funzione di navigatore attivabile e App-Connect Wireless tramite Apple CarPlay o Android Auto. Infine, sull’allestimento base, troviamo anche fari LED con controllo automatico degli abbaglianti, loghi Volkswagen illuminati e cerchi in lega da 17 pollici.

Come da nuovo regolamento UE in vigore da luglio, questa Volkswagen sarà dotata di tutti gli ADAS di ultima generazione. Troviamo il cruise control adattivo, la frenata assistita in caso di veicolo in arrivo in curva, il Side Assist e il Lane Assist, un sistema di frenata automatica che monitora pedoni e ciclisti. C’è poi il Park Assist Plus, il sistema di telecamera posteriore, la visualizzazione dinamica dei segnali. Infine, grazie all’estensione del sistema di cambio corsia, l’auto può anche impedire l’apertura della portiera qualora noti l’avvicinarsi di un altro utente da dietro così da evitare un possibile incidente.

Optional e prezzo

Naturalmente è possibile aggiungere anche degli optional davvero interessanti e tutti votati alle nuove tecnologie. C’è, infatti, la possibilità di aggiungere il Travel Assist per la guida assistita laterale e longitudinale. Inoltre è disponibile anche l’assistente vocale IDA che si integra con ChatGPT. Per quanto riguarda l’estetica, invece, c’è la possibilità di poter avere il tetto panoramico apribile scorrevole, rivestimenti in pelle e sedili regolabili elettricamente con funzione di massaggio e ventilazione. I posti in quest’auto sono 5, ma c’è anche l’opzione 7 posti. Infine dal punto di vista dell’audio si può richiedere un impianto da 700 watt di Harman-Kardon.

La nuova Volkswagen Tayron dal punto di vista della motorizzazione avrà due ibridi plug-in, due motori a benzina turbocompressi (TSI) e due diesel turbocompressi (TDI). Tutti i motori sono abbinati ad un cambio automatico a doppia frizione. L’entry level è dato dal propulsore eTSI con una potenza di 150 Cv. Le versioni ibride, invece, sprigionano una potenza di 204 Cv e 272 Cv e tengono un’autonomia di oltre 100 km. Il TDI più grande da 193 Cv, invece, è abbinati alla trazione integrale 4Motion di serie. Per il lancio saranno disponibili 4 soluzioni diverse di motorizzazioni e l’entry level con propulsore eTSI ha un costo di partenza di 45.475 euro.